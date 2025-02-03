Продажі пива у Німеччині обвалилися до мінімуму за понад 30 років

Продажі пива у Німеччині впали до рекордно низького рівня з часу возз’єднання країни у жовтні 1990 року.

Про це пише Tagesschau із посилання на дані Федерального статистичного управління, передає Європейська правда.

Так, продажі впали на 1,4 відсоткового пункту порівняно з попереднім роком – до 8,3 млрд літрів. Це ще одне рекордне падіння. Ні чемпіонат Європи з футболу, ні зростання експорту не змогли цього змінити.

Внутрішні продажі впали на 2%, тоді як експорт – на 1,6% перевищив рівень попереднього року. Зазначається, що дослідження не включає безалкогольні сорти, які не оподатковуються і вже багато років демонструють безперервну тенденцію до зростання.

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Німецька асоціація пивоварів описує 2024 рік як поїздку на американських гірках: хоча до травня 2024 року внутрішні продажі пива все ще зростали, влітку ринок несподівано став негативним. На думку асоціації, цьому сприяла "примхлива погода" з періодами дощів навесні та влітку.

Із 2014 року продажі пивоварень та пивних складів впали на 13,7% – або на 1,3 млрд літрів. Зараз це найнижчий рівень з моменту возз'єднання Німеччини.

Основними причинами цього є тенденції до здорового способу життя з меншою кількістю алкоголю та старіння суспільства.

Як повідомлялося, у Росії у 2025 році різко подорожчає пиво, яке виробляють країни зі списку "недружніх". Причиною цьому стане збільшення мит: 31 грудня минулого року їх підвищили з 10 центів до 1 євро за літр.