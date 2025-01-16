БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росіянам на 100% підвищать ціни на пиво з "недружніх" країн

У Росії різко подорожчає пиво, яке виробляють країни зі списку "недружніх". Причиною цьому стане збільшення мит: 31 грудня минулого року їх підвищили з 10 центів до 1 євро за літр. 

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, найпомітніше це позначиться на недорогих марках – таке пиво подорожчає вдвічі.

На думку одного з дистриб'юторів у Росії, це буде критично для споживача й не виключено, що в результаті рітейлери взагалі відмовляться від закупівель даної продукції, оскільки після підвищення розриву ціни з місцевим ліцензійним пивом або російськими преміальними брендами складе 40-50%, "що зруйнує всю бізнес-модель такого імпорту".

В асортименті великих торгових мереж Росії частка пива з "недружніх" країн становить у середньому близько 25%.

Власники барів також занепокоєні, оскільки незважаючи на те, що зазвичай такі заклади відвідують заможніші громадяни, не кожен буде готовий "віддати 700 руб. за кухоль пива, якщо раніше він обходився в 500-550 руб.

2024 року лідером з постачання пива в Росію була Німеччина – за дев'ять місяців вона експортувала 105,3 тис. тонн продукції. За нею слідували Чехія (33,1 тис. тонн) і Китай (29,8 тис. тонн). Четверте місце посіла Литва (24,3 тис. тонн) – обсяги постачання залишилися на рівні 2023 року. Бельгія опустилася з другого на п'яту сходинку (18,4 тис. тонн).

Шоста позиція дісталася Польщі, яка збільшила обсяг експорту до Росії вп'ятеро – до 18,1 тис. тонн. Сьома – Латвії (16,5 тис. тонн), восьма – Казахстану (10,9 тис. тонн). Десятку замкнули Нідерланди, які показали зростання на 19% (4,7 тис. тонн), та Австрія (2,3 тис. тонн).

Як повідомлялося, Китай за січень-жовтень минулого року збільшив експорт пива до Росії майже в два рази, у грошовому вираженні поставки сягнули $25,5 млн.

На початку вересня повідомлялося, що в Росію почнуть завозити пиво з Північної Кореї.

До того стало відомо, що що російські компанії-імпортери в серпні отримали нові дозволи на ввезення пива із В'єтнаму.

У серпні стало відомо, що Мінфін РФ запропонував збільшити мита на пиво з "недружніх" країн із поточних 0,1 євро до 1 євро за літр до кінця 2024 року і до 1,5 євро за літр у 2025 році.

+5
Осляча моча може бути гарним замінником пива і "дружньою"
16.01.2025 08:53 Відповісти
+5
Правильно. Бидлу разом з боярою треба вживати сцяки з Костроми.
16.01.2025 08:54 Відповісти
+4
Це справедливо, простий москаль повинен піти тільки бояришнік та стекломой. А для їх господ ці ціни пофіг
16.01.2025 08:53 Відповісти
Осляча моча може бути гарним замінником пива і "дружньою"
16.01.2025 08:53 Відповісти
Це справедливо, простий москаль повинен піти тільки бояришнік та стекломой. А для їх господ ці ціни пофіг
16.01.2025 08:53 Відповісти
Правильно. Бидлу разом з боярою треба вживати сцяки з Костроми.
16.01.2025 08:54 Відповісти
16.01.2025 08:56 Відповісти
16.01.2025 08:58 Відповісти
Нехай своє ''жилівське'' цмулять. ''Как дєди''.
16.01.2025 09:04 Відповісти
чекаємо що гетьМанцев
запропонує підвищіти ціну на пиво
з дружніх країн на 73 %
16.01.2025 09:06 Відповісти
+ 22% ЄСВ...
16.01.2025 09:09 Відповісти
Кацапів підсаджують на китайський півас!
Хітом продажу буде марка "Сунхунчай"...
16.01.2025 09:07 Відповісти
неправильний переклад з китайської !
Правильно - "Сунь***вчай"
16.01.2025 09:45 Відповісти
Вынь Су Хим.
16.01.2025 09:57 Відповісти
Прекрасно, розривайте залежність від ринку параші, потім менше скиглити будете
показати весь коментар
Потужно. Переходят на "боярышник" ...
показати весь коментар
кацап пивом не напється, треба стєкломой і полірнутись бояришником
показати весь коментар
китайським тепер буде ще й пиво
показати весь коментар
Відносно,в Китаї пивзаводи,тих же Європейських компаній.
показати весь коментар
Нехайм пиють угорське "Безугле".
показати весь коментар
Чому вони взагалі досі щось постачають?! Джаст бізнес понад усе?!
Нехай рашка п'є своє "Жигулівське", як весь совок пив! В них ще "Балтика" є, але то для "оліґархов" - тих, що живе у цегляних хатках, а не з гівна та гілок.
16.01.2025 11:42 Відповісти

