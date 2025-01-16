Росіянам на 100% підвищать ціни на пиво з "недружніх" країн

У Росії різко подорожчає пиво, яке виробляють країни зі списку "недружніх". Причиною цьому стане збільшення мит: 31 грудня минулого року їх підвищили з 10 центів до 1 євро за літр.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, найпомітніше це позначиться на недорогих марках – таке пиво подорожчає вдвічі.

На думку одного з дистриб'юторів у Росії, це буде критично для споживача й не виключено, що в результаті рітейлери взагалі відмовляться від закупівель даної продукції, оскільки після підвищення розриву ціни з місцевим ліцензійним пивом або російськими преміальними брендами складе 40-50%, "що зруйнує всю бізнес-модель такого імпорту".

В асортименті великих торгових мереж Росії частка пива з "недружніх" країн становить у середньому близько 25%.

Власники барів також занепокоєні, оскільки незважаючи на те, що зазвичай такі заклади відвідують заможніші громадяни, не кожен буде готовий "віддати 700 руб. за кухоль пива, якщо раніше він обходився в 500-550 руб.

2024 року лідером з постачання пива в Росію була Німеччина – за дев'ять місяців вона експортувала 105,3 тис. тонн продукції. За нею слідували Чехія (33,1 тис. тонн) і Китай (29,8 тис. тонн). Четверте місце посіла Литва (24,3 тис. тонн) – обсяги постачання залишилися на рівні 2023 року. Бельгія опустилася з другого на п'яту сходинку (18,4 тис. тонн).

Шоста позиція дісталася Польщі, яка збільшила обсяг експорту до Росії вп'ятеро – до 18,1 тис. тонн. Сьома – Латвії (16,5 тис. тонн), восьма – Казахстану (10,9 тис. тонн). Десятку замкнули Нідерланди, які показали зростання на 19% (4,7 тис. тонн), та Австрія (2,3 тис. тонн).

Як повідомлялося, Китай за січень-жовтень минулого року збільшив експорт пива до Росії майже в два рази, у грошовому вираженні поставки сягнули $25,5 млн.

На початку вересня повідомлялося, що в Росію почнуть завозити пиво з Північної Кореї.

До того стало відомо, що що російські компанії-імпортери в серпні отримали нові дозволи на ввезення пива із В'єтнаму.

У серпні стало відомо, що Мінфін РФ запропонував збільшити мита на пиво з "недружніх" країн із поточних 0,1 євро до 1 євро за літр до кінця 2024 року і до 1,5 євро за літр у 2025 році.