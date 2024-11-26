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Новини
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"Підвищеного попиту немає": Росіяни почали пити китайське пиво з водоростями

Росіяни почали пити китайське пиво з водоростями

Китай за січень-жовтень цього року збільшив експорт пива до Росії майже в два рази, у грошовому вираженні поставки сягнули $25,5 млн.

Про це повідомили в Державному митному управлінні Китаю, передає The Moscow Times.

У серпні 2024 року місячні обсяги постачання китайського пива в Росію досягли рекорду з моменту початку ведення статистики в 2015 році. У вересні Росія піднялася на третє місце серед найбільших імпортерів китайського пива.

За словами незалежного експерта пивного ринку Олега Старухіна, незважаючи на зростання інтересу споживачів, підвищеного попиту на китайське пиво немає.

"Специфіка китайського пива в тому, що воно досить легке і бувають різні цікаві добавки: рис, водорості, різні трави й таке інше. Це не в найпоширеніших сортах, але буває. Воно в середньому 3,5-4 градуси, тобто легше, ніж звичайне. Зважаючи на все, користуватися попитом у Росії воно почало швидше як якась екзотика", – розповів Старухін.

При цьому експорт російського пива до Китаю знизився на 20%, до $13,6 млн, незважаючи на те, що раніше російський Мінсільгосп називав Китай одним із перспективних ринків для постачання російського пива.

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На початку вересня повідомлялося, що в Росію почнуть завозити пиво з Північної Кореї

До того стало відомо, що що російські компанії-імпортери в серпні отримали нові дозволи на ввезення пива із В'єтнаму.

У серпні стало відомо, що Мінфін РФ запропонував збільшити мита на пиво з "недружніх" країн із поточних 0,1 євро до 1 євро за літр до кінця 2024 року і до 1,5 євро за літр у 2025 році.

Однак не всі учасники ринку підтримали цю ідею. Так, після збільшення розміру мита на пиво з "недружніх" країн середня ціна на нього може піднятися з 80 руб. до 250 руб. за банку. Також знизиться конкуренція та вдвічі зростуть ціни на напої масового сегменту.

У разі введення мита є великий ризик того, що Німеччина та Чехія, які є основними постачальниками пива до Росії, обмежать постачання хмелю російським виробникам. Зараз понад 80% хмелю, що використовується у виробництві російського пива, імпортується з "недружніх" країн.

У середині листопада повідомлялося, що роздрібний продаж алкоголю в Росії за 10 місяців досяг максимального показника за весь час ведення офіційної статистики, яку почали збирати в 2017 році.

До того повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії запропонувало з 2025 року підвищити мінімальну закупівельну ціну на алкоголь. Відтак, мінімальна ціна на горілку об'ємом 0,5 літра становитиме 349 руб.

Кількість барів, пабів та "рюмочних" у січні-жовтні 2024 року по всій Росії збільшилася на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 9,2 тис. закладів.

Автор: 

алкоголь (398) Китай (2124) пиво (136) росія (14183)


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Топ коментарі
+5
Та вони стєкломой в пиво для міцності добавлятимуть.
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26.11.2024 11:29
+1
Страны, где делают лучшее пиво:

Чехия - 44,3 %
Германия - 22,8 %
Бельгия - 18,3 %
Ирландия - 5,8 %
Англия - 2,3 %
Нидерланды - 1,8 %
Шотландия - 1,3 %
Япония - 1,3 %
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26.11.2024 11:41
+1
Так "стєкломой" - вже "давно пройдений етап"... Ще при Горбачові... Тоді і "крутіші добавки" були... про "Три фу-фу" чув? У півлітровий кухоль пива тричі пшикали "Дихлофосом"... Сам таке бачив у пивнусі Уральська... А люди писали тут, що таке було і по всій Росії...
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26.11.2024 12:46
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Та вони стєкломой в пиво для міцності добавлятимуть.
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26.11.2024 11:29 Відповісти
Так "стєкломой" - вже "давно пройдений етап"... Ще при Горбачові... Тоді і "крутіші добавки" були... про "Три фу-фу" чув? У півлітровий кухоль пива тричі пшикали "Дихлофосом"... Сам таке бачив у пивнусі Уральська... А люди писали тут, що таке було і по всій Росії...
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26.11.2024 12:46 Відповісти
Пиво з дихлофосом бачив на ярославлі.
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26.11.2024 14:55 Відповісти
От бачиш! Ти теж "бачив УСЕ"...
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26.11.2024 15:31 Відповісти
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27.11.2024 04:27 Відповісти
Страны, где делают лучшее пиво:

Чехия - 44,3 %
Германия - 22,8 %
Бельгия - 18,3 %
Ирландия - 5,8 %
Англия - 2,3 %
Нидерланды - 1,8 %
Шотландия - 1,3 %
Япония - 1,3 %
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26.11.2024 11:41 Відповісти
ми повинні радіти, що русскіє в китайську економіку інвестують?
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26.11.2024 11:53 Відповісти
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26.11.2024 12:01 Відповісти
З російського пива сеча має меньше спирту,от її кацапам назад повертають)))
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26.11.2024 12:36 Відповісти
Можна подумать - при СРСР те ж "Жигулівське" мало більшу міцність... Російського не пив - бо поїхав звідти з розвалом СРСР...
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26.11.2024 12:48 Відповісти
На россии хорошего пива нет вообще. Хорошее было только баночным привозным.
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26.11.2024 14:57 Відповісти
Та у мене, практично, і сумнівів немає... Розказували знайомі, що продукти у них "гидотні"... А до нас приїжджав у 2013 році брат моєї дружини з жінкою, так накупили у нас сиру "Російського" і ковбаси копченої, "Московської". Все - виробництва Чернігівських заводів. Набили цілу сумку... "У нас такой вкуснятины нет...".
Прямо як в старому анекдоті: "Зустрілися директори Мінської та Гродненської тютюнових фабрик. "Мінчак" просить гродненця:
- Поділися секретом ваших цигарок... Бо наші погано купують, а ваші розкуповують моментально...
- Та, нічого секретного... Беремо три об"ємні частини соломи. Дві - палого листя... І одну - тютюну...
- Ого! Так ви туди і тютюн кладете?!!! "
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26.11.2024 15:29 Відповісти
"Русская душа" може пити усяку гадость головне, щоб там спирт був (градуси), й чим міцніше тим краще.
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28.11.2024 11:23 Відповісти

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