"Підвищеного попиту немає": Росіяни почали пити китайське пиво з водоростями

Китай за січень-жовтень цього року збільшив експорт пива до Росії майже в два рази, у грошовому вираженні поставки сягнули $25,5 млн.

Про це повідомили в Державному митному управлінні Китаю, передає The Moscow Times.

У серпні 2024 року місячні обсяги постачання китайського пива в Росію досягли рекорду з моменту початку ведення статистики в 2015 році. У вересні Росія піднялася на третє місце серед найбільших імпортерів китайського пива.

За словами незалежного експерта пивного ринку Олега Старухіна, незважаючи на зростання інтересу споживачів, підвищеного попиту на китайське пиво немає.

"Специфіка китайського пива в тому, що воно досить легке і бувають різні цікаві добавки: рис, водорості, різні трави й таке інше. Це не в найпоширеніших сортах, але буває. Воно в середньому 3,5-4 градуси, тобто легше, ніж звичайне. Зважаючи на все, користуватися попитом у Росії воно почало швидше як якась екзотика", – розповів Старухін.

При цьому експорт російського пива до Китаю знизився на 20%, до $13,6 млн, незважаючи на те, що раніше російський Мінсільгосп називав Китай одним із перспективних ринків для постачання російського пива.

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На початку вересня повідомлялося, що в Росію почнуть завозити пиво з Північної Кореї.

До того стало відомо, що що російські компанії-імпортери в серпні отримали нові дозволи на ввезення пива із В'єтнаму.

У серпні стало відомо, що Мінфін РФ запропонував збільшити мита на пиво з "недружніх" країн із поточних 0,1 євро до 1 євро за літр до кінця 2024 року і до 1,5 євро за літр у 2025 році.

Однак не всі учасники ринку підтримали цю ідею. Так, після збільшення розміру мита на пиво з "недружніх" країн середня ціна на нього може піднятися з 80 руб. до 250 руб. за банку. Також знизиться конкуренція та вдвічі зростуть ціни на напої масового сегменту.

У разі введення мита є великий ризик того, що Німеччина та Чехія, які є основними постачальниками пива до Росії, обмежать постачання хмелю російським виробникам. Зараз понад 80% хмелю, що використовується у виробництві російського пива, імпортується з "недружніх" країн.

У середині листопада повідомлялося, що роздрібний продаж алкоголю в Росії за 10 місяців досяг максимального показника за весь час ведення офіційної статистики, яку почали збирати в 2017 році.

До того повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії запропонувало з 2025 року підвищити мінімальну закупівельну ціну на алкоголь. Відтак, мінімальна ціна на горілку об'ємом 0,5 літра становитиме 349 руб.

Кількість барів, пабів та "рюмочних" у січні-жовтні 2024 року по всій Росії збільшилася на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 9,2 тис. закладів.