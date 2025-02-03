Гривня знизилася щодо долара, але зміцнилася щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок
Курс гривні на початку нового робочого тижня знизився щодо долара США, але суттєво зміцнився щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив курс гривні до долара США на вівторок, 4 лютого, на рівні 41,7908 грн/$, порівняно із 41,7263 грн/$ у понеділок. 13 січня офіційний курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 46 копійок – до 42,8627 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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