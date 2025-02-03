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Новини
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Мінфін затвердив нову форму податкової звітності. Які зміни передбачені?

Мінфін затвердив нову форму податкової звітності

Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, а також оновило порядок його заповнення та подання.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну. 

Як зазначається, зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

У Мінфіні нагадали, що восени 2024 року було ухвалено зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану, якими, зокрема, змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.

Так, із 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

До 10 лютого 2025 року звіти за четвертий квартал 2024 року подаються за старою формою. До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків:

  • відомості про ЄСВ,

  • відомості про доходи,

  • інформацію про трудові відносини,

  • дані про спеціальний стаж.

"Запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ зі щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків", – зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо, в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року.

До того повідомлялося, що за підсумком минулого року річний план збору податку на додану вартість виконано лише на 92%, що на 61 млрд грн менше запланованого. Загалом плани за більшістю ключових податків у 2024 році не було виконано.

Автор: 

Мінфін (2950) податки (2469) звіт (206) ЄСВ (41)


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Слава гетьманцеву!
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03.02.2025 16:22 Відповісти
по протидії корупції для більш ефектного контролю за надходженням до бюджету що зроблено ?
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03.02.2025 16:22 Відповісти
"Запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ зі щомісячним поданням ..... спростить процес звітування для платників податків", - зазначили в Мінфіні(( ..... Які ідіоти у тому мінфіні коли подачу звітів щомісяця замість раз на квартал вважають спрощенням ?
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03.02.2025 16:35 Відповісти
Це якраз той випадок. Раніше по ЄСВ подавалась окремо кожного місяця. Після об'єднання з звітністю ПДФО (квартальний) ЄСВ теж автоматично став квартальний, але частину доводилося однаково кожен місяць подавати при потребі.
Однім словом - зараз якраз щомісячно об'єднану звітність легше подавати, менше помилок і навантажень в кінці кварталу. Бо все іде через медок або сонату.
А от Мінфін однаково ідіоти, бо це лише одне вірне рішення проти сотень дибільних указів. Та й подивимось, коли ця форма з'явиться для роботи - можуть тягнуть з нею аж майже до 20 числа
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03.02.2025 17:39 Відповісти
"але частину доводилося однаково кожен місяць подавати при потребі." ..... що саме у 4-дф потребувало щомісячної подачі ? Не потрібно змішувати до купи звітність і сплату податків та страхових внесків .Що стосується ЄСВ , то так зрозумів, що мова за повідомлення про прийняття та звільнення , але це окремий документ , ну а щодо "легше здавати помісячно " , то це на колір і смак , он є бухгалтери які ПДВ декларацію та податкові накладні принципово реєструютть у другій половині останнього звітного дня . а ти не можеш через їхні вибрики свою звітність подати коли тобі зручно.
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03.02.2025 20:47 Відповісти
P.S. До речі , Соната не формує автоматично 4-дф , дані однаково потрібно вносити вручну по кожному платнику , тому у чому позитив від місячної звітності перед квартальною , що тричі потрібно час витрачати на звітність замість одного разу ?
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03.02.2025 20:51 Відповісти
так той процес вже "спрощували", коли переходили на квартальну звітність))) а тепер стане ще простішим, коли повернеться до місячного, але ту частину, що раніше звітувалась раз на три місяці, тепер треба буде прописувати щомісячно?... звісно, все "па просьбе трудящихся"...
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03.02.2025 16:37 Відповісти
Більше штрафів!!!
зє-слуги не можуть чекати аж три місяці, щоби поміняти собі автівку - ці кляті фопівці мають кожного місяця платити штрафи!!!
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03.02.2025 16:40 Відповісти

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