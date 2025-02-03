Гетманцев пообіцяв, що "раптових" податків більше не буде. На їхнє ухвалення виділятиметься до пів року

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що парламент більше не буде ухвалювати раптові податкові зміни.

Про це Гетманцев розповів у інтерв'ю Українським новинам.

Гетманцев нагадав про рішення Конституційного Суду від 21 січня 2025 року в справі "ТОВ Геомакс-Ресурс", де КС роз'яснює принцип верховенства права і складову його правової визначеності саме в контексті змін податкового закону.

"КС зазначає, що для податкового закону повинен бути достатній перехідний період (розумний часовий проміжок) із моменту опублікування закону до набрання ним чинності, аби зацікавлені особи мали змогу підготуватися, а законодавець має знайти розумний баланс між частою зміною закону та визначеністю правових норм", – сказав Гетманцев.

Відтак, за його словами, від практики ухвалення законів без дотримання такого строку Комітет відмовиться.

"Я поставив до відома Кабмін та Мінфін, що, зважаючи на рішення КС, яке є джерелом права, від практики, до якої ми, на жаль, припускалися з початком повномасштабної війни, а саме ухвалення законів без дотримання цього розумного строку, Комітет відмовиться", – підкреслив Гетманцев.

Він тако зазначив, що в минулому було кілька таких рішень і вони були погані.

"Ми йшли на змову з власною совістю, коли їх підтримували, бо розуміли, що доцільність напевно переважала. На четвертому році війни навряд чи для цього є підстави. На майбутнє ми точно відмовимося від такої практики. Ми будемо давати цей розумний строк. В ідеалі – це шість місяців до початку нового бюджетного періоду", – деталізував Гетманцев.

У Податковому кодексі вказано, що зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Гетманцев визнав, що можливі незначні відхилення, але загалом планує дотримуватися встановлених правил.

"Усе написано до нас. [Кодексу] треба дотримуватися. Хоча я не кладу зараз руку на серце, що не буде іноді п'ять місяців, а не шість, але те, що ми зробимо все, аби дотримуватися розумних строків – це факт", – підсумував він.

Як повідомлялося, 20 жовтня минулого року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачав історичне збільшення податків.

Гетманцев тоді заявив, що Верховна Рада України змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".

"У вересні-жовтні ми були перед дилемою: або вводимо в дію закон із листопада і піднімаємо ставки ще більше (бо сума потреби нікуди не дівається), або все ж таки робимо це першим жовтня. Ну, і з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим", – пояснив Гетманцев.