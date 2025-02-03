Трамп погодився відкласти запровадження 25% мит на товари із Мексики

США відкладуть на один місяць запровадження 25% мит на імпорт мексиканських товарів.

Про це президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та президент США Дональд Трамп повідомили у соціальних мережає після телефонної розмови, передає Суспільне.

За словами Шейнбаум, у неї була хороша розмова з президентом Трампом "з великою повагою до наших відносин і суверенітету".

Президентка зазначила, що під час розмови вони досягли низки домовленостей:

Мексика посилить охорону кордону зі США, негайно розгорнувши там 10 тисяч військовослужбовців Нацгвардії, щоб запобігти торгівлі наркотиками з Мексики до США, зокрема фентанілу;

США мають намір працювати над запобіганням контрабанди зброї до Мексики;

Команди президентів США і Мексики почнуть працювати на двох напрямках: безпека та торгівля;

США на місяць відкладуть накладення 25% мит на товари з Мексики.

Згодом Трамп у своїй соцмережі Truth Social підтвердив відтермінування запровадження мит на мексиканські товари.

"Ми погодилися негайно призупинити дію очікуваних тарифів на один місяць, протягом якого ми проведемо переговори під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента та міністра торгівлі Говарда Лутніка, а також високопосадовців з Мексики. Я з нетерпінням чекаю участі в цих переговорах із президентом Шейнбаум, оскільки ми намагатимемося досягти "угоди" між нашими двома країнами", – написав Трамп.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у суботу, 1 лютого, підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю – трьох найбільших торговельних партнерів США. Додаткові мита на товари з Канади та Мексики мали становити 25%, а на товари з Китаю – 10% (на додачу до вже запроваджених раніше мит у розмірі 25%).

У відповідь 2 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум анонсувала запровадження відповідних митних та не митних заходів щодо США, а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір запровадити 25% мита на імпорт товарів із США загальною вартістю $155 млрд на рік.