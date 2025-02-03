"Оператор тилу" уклав перший контракт на харчі для військових за новою схемою на 1,4 мільярда. Які його умови?

Держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони уклав з ТОВ "Ют компані" першу угоду на забезпечення ЗСУ продуктами харчування за новою схемою вартістю 1,43 мільярда гривень.

Йдеться про пілотний проєкт з постачання харчів для військових у Києві та Київській області до липня 2025 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Раніше Міноборони замовляло одній фірмі відразу і доставку, і самі харчі. Це дозволяло недоброчесним компаніям подекуди постачати продукти неналежної якості, здебільшого у змові з начпродами та/або керівництвом військових частин.

У пілотному проєкті запропонована інша формула. "Оператор тилу" проводить окремі торги по кільком групам товарів: овочі та фрукти, ковбасні вироби, м’ясо, молочні вироби, риба, бакалія/кондитерські вироби/напої, яйця, хліб. Тут учасникам є виробники та спеціалізовані постачальники певних продуктів. Серед них найближчими днями оберуть підрядників. Замовлені у них продукти разом зі своїми, які з якихось причин не вдасться законтрактувати, переможець "логістичних" торгів "Ют компані" розвозитиме по військовим частинам.

За доставку харчів з розподільчих складів постачальників логістичний підрядник отримає так звану "сервісну складову" у розмірі 22,29 грн за одиницю товару.

Представниця ДОТ Галина Літош пояснила, що 22 гривні платитимуть за доставку не 1 кілограма, а комплекту продуктів, який важить приблизно 2,35 кг. Тобто платитимуть близько 10 гривень за кілограм, що вдвічі більше від тарифу "Нової пошти" на рівні 5 гривень за кілограм.

Цю різницю представниця ДОТ пояснили тим, що у "сервісну складову" включено не тільки доставку, а й додаткові процеси, яких немає у "Нової пошти": зберігання продукції на складах із трьома температурними режимами (сухий склад, -18°C, 0…+5°C), комплектація замовлень для військових частин, пакування, в тому числі з використанням тари, яка не повертається, доставка різними типами транспорту на понад 120 точок приймання, а також документаційний супровід і фінансові розрахунки з виробниками.

Цю реформу намагались впровадити ще торік, але це постійно не вдавалось. Напередодні нового року навіть оголосили торги, але на них було жодної заявки, зауважують Наші гроші.

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Цього разу на тендер подали дві пропозиції. Окрім "Ют компані" свою заявку подало ТОВ "Понтем Україна" з ціною 1,26 млрд грн. Це доволі відома фірма на ринку кейтерингу, але її пропозицію відхилили через недоліки у документах.

Водночас на ці торги не подав пропозицію жоден традиційний постачальник Міноборони, які в останні роки отримували багатомільярдні підряди з можливістю постачати погані харчі по ціні хороших.

Нагадаємо, ТОВ "Ют компані" зареєстроване на Андрія Бутенка з Дніпра та входить в групу Terwin Руслана Шостака, співвласника торгових мереж "Eva" і "Varus".

У травні 2024 року "ЮТ Компані" стала першим представником великого ритейлу на ринку продуктів для ЗСУ, замінивши проблемного постачальника у Запорізькій області. Компанія хотіла продовжити постачання, але під час аукціону на друге півріччя минулого року її заявку відхилили через невідповідність встановленим вимогам до обороту.