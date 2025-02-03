"Оператор тилу" уклав перший контракт на харчі для військових за новою схемою на 1,4 мільярда. Які його умови?
Держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони уклав з ТОВ "Ют компані" першу угоду на забезпечення ЗСУ продуктами харчування за новою схемою вартістю 1,43 мільярда гривень.
Йдеться про пілотний проєкт з постачання харчів для військових у Києві та Київській області до липня 2025 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Раніше Міноборони замовляло одній фірмі відразу і доставку, і самі харчі. Це дозволяло недоброчесним компаніям подекуди постачати продукти неналежної якості, здебільшого у змові з начпродами та/або керівництвом військових частин.
У пілотному проєкті запропонована інша формула. "Оператор тилу" проводить окремі торги по кільком групам товарів: овочі та фрукти, ковбасні вироби, м’ясо, молочні вироби, риба, бакалія/кондитерські вироби/напої, яйця, хліб. Тут учасникам є виробники та спеціалізовані постачальники певних продуктів. Серед них найближчими днями оберуть підрядників. Замовлені у них продукти разом зі своїми, які з якихось причин не вдасться законтрактувати, переможець "логістичних" торгів "Ют компані" розвозитиме по військовим частинам.
За доставку харчів з розподільчих складів постачальників логістичний підрядник отримає так звану "сервісну складову" у розмірі 22,29 грн за одиницю товару.
Представниця ДОТ Галина Літош пояснила, що 22 гривні платитимуть за доставку не 1 кілограма, а комплекту продуктів, який важить приблизно 2,35 кг. Тобто платитимуть близько 10 гривень за кілограм, що вдвічі більше від тарифу "Нової пошти" на рівні 5 гривень за кілограм.
Цю різницю представниця ДОТ пояснили тим, що у "сервісну складову" включено не тільки доставку, а й додаткові процеси, яких немає у "Нової пошти": зберігання продукції на складах із трьома температурними режимами (сухий склад, -18°C, 0…+5°C), комплектація замовлень для військових частин, пакування, в тому числі з використанням тари, яка не повертається, доставка різними типами транспорту на понад 120 точок приймання, а також документаційний супровід і фінансові розрахунки з виробниками.
Цю реформу намагались впровадити ще торік, але це постійно не вдавалось. Напередодні нового року навіть оголосили торги, але на них було жодної заявки, зауважують Наші гроші.
Цього разу на тендер подали дві пропозиції. Окрім "Ют компані" свою заявку подало ТОВ "Понтем Україна" з ціною 1,26 млрд грн. Це доволі відома фірма на ринку кейтерингу, але її пропозицію відхилили через недоліки у документах.
Водночас на ці торги не подав пропозицію жоден традиційний постачальник Міноборони, які в останні роки отримували багатомільярдні підряди з можливістю постачати погані харчі по ціні хороших.
Нагадаємо, ТОВ "Ют компані" зареєстроване на Андрія Бутенка з Дніпра та входить в групу Terwin Руслана Шостака, співвласника торгових мереж "Eva" і "Varus".
У травні 2024 року "ЮТ Компані" стала першим представником великого ритейлу на ринку продуктів для ЗСУ, замінивши проблемного постачальника у Запорізькій області. Компанія хотіла продовжити постачання, але під час аукціону на друге півріччя минулого року її заявку відхилили через невідповідність встановленим вимогам до обороту.
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