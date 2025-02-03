Продажі електромобілів Tesla Ілона Маска на другому в Європі ринку обвалилися на 63%
Кількість реєстрацій Tesla Inc. у Франції в січні цього року різко впала на 63%. Франція є другим за величиною ринком електромобілів у Європейському Союзі.
За даними французької промислової асоціації La Plateforme Automobile, у січні виробник зареєстрував у цій країні лише 1141 автомобіль, що є найменшим показником із серпня 2022 року, пише Bloomberg.
Tesla продемонструвала гірші показники в галузі та загальному обсязі продажів електромобілів, які впали на 6,2% та 0,5% відповідно.
Як пише Bloomberg, останніми місяцями головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск "безпрецедентно включився в європейську політику, підтримуючи ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та виступаючи проти прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера та його лейбористського уряду".
Відтак, як зазначає видання, "незрозуміло, якою мірою це починає впливати на попит на автомобілі Tesla в регіоні".
Реєстрація Tesla в країнах ЄС минулого року впала на 13%, причому значна частина падіння припала на Німеччину – найбільший ринок Євросоюзу. Виробник електромобілів відчуває труднощі в країні через старіння лінійки моделей, зростання конкуренції та припинення державних субсидій наприкінці 2023 року.
Торік продажі Tesla в Німеччині впали на 41%, а загальні продажі акумуляторних електромобілів впали на 27%.
На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.
Раніше повідомлялося, що BYD, який 2023 року посів 10 місце в світі за кількістю проданих автомобілів, 2024 року значно покращив свої результати, вийшовши на рівень таких компаній, як японська Honda й американська Ford.
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не тризди
Відтак - китайських автівок із запасом хода на 500+ км повно, на відміну від європейських, та й ціна на них нижча.
Кому здалась машина, керування якою можна
у будь-який момент перехопити ?
Поки не ліз у політику - люди аплодували, а тепер ...
Варто щось гавкнути проти Трампа і летиш у відбіник.
Є повно електричних європейців.
А китайці тепер висмокчуть всі ноу-хау Тесли
і стануть головними конкурентами.
Америці це аукнеться дуже боляче.
Китайцям вистачить теслівських технологій років мінімум на 5.
Цього досить, щоб вишвирнути Маска з автомобільного ринку,
поки не придумає знову щось кардинально нове.
Пекін тепер тримає Маска за крашанки.
Китайці купити "MG" - і що ?
Штампують якийсь непотріб.
Бренд без конструкторської школи - гроші на вітер.
Буде відмиватись довго і натужно.
Мойдодир.
Оптоволокно звісно поки дешевше.От в горах десь? В Європі і в нас є такі місця,що й не кинеш оптику.Зараз на фронті весь зв'язок на Старлінках.На Старлінків і дрони діють.
Великі технологічні компанії,ще не лопали.А в Маска ще є Спейс Х успішний.НАСА практично нічого такого не запускає,в порівнянні.Власник Амазону,також має космічну програму.але в порівнянні,вона не велика.
Нокію викупили в кінці китайці,як і Моторолу.І випускають телефони.Ще Леново викупили частину IBM..Але тут є один нюанс.Різниця в капіталізації.В Маска вона на сотні мільярдів доларів і росте.
Не могли вони тоді змагатися з компаніями,які тільки процесорами займаються.Зараз в Епла є,але то архітектура АРМ.
ПК зараз найкраща платформа.Ігри виходять ексклюзивні з консолей.Навіть якщо і пізніше.Звісно,пк може коштувати і мільйон.Але якщо з розумом збирати,то вийде не на багато дорожче,за консолі.
https://www.buyacar.co.uk/the-latest-tesla-statistics/