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Продажі електромобілів Tesla Ілона Маска на другому в Європі ринку обвалилися на 63%

маск,илон

Кількість реєстрацій Tesla Inc. у Франції в січні цього року різко впала на 63%. Франція є другим за величиною ринком електромобілів у Європейському Союзі.

За даними французької промислової асоціації La Plateforme Automobile, у січні виробник зареєстрував у цій країні лише 1141 автомобіль, що є найменшим показником із серпня 2022 року, пише Bloomberg. 

Tesla продемонструвала гірші показники в галузі та загальному обсязі продажів електромобілів, які впали на 6,2% та 0,5% відповідно.

Як пише Bloomberg, останніми місяцями головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск "безпрецедентно включився в європейську політику, підтримуючи ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та виступаючи проти прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера та його лейбористського уряду".

Відтак, як зазначає видання, "незрозуміло, якою мірою це починає впливати на попит на автомобілі Tesla в регіоні".

Реєстрація Tesla в країнах ЄС минулого року впала на 13%, причому значна частина падіння припала на Німеччину – найбільший ринок Євросоюзу. Виробник електромобілів відчуває труднощі в країні через старіння лінійки моделей, зростання конкуренції та припинення державних субсидій наприкінці 2023 року.

Торік продажі Tesla в Німеччині впали на 41%, а загальні продажі акумуляторних електромобілів впали на 27%.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Раніше повідомлялося, що BYD, який 2023 року посів 10 місце в світі за кількістю проданих автомобілів, 2024 року значно покращив свої результати, вийшовши на рівень таких компаній, як японська Honda й американська Ford.

Автор: 

авто (4177) продаж (2091) Франція (657) Tesla (315) електромобіль (707)


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Топ коментарі
+23
Я собі купила Сітроєн. Пішов він нх , чмо кацапське!
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03.02.2025 20:56 Відповісти
+16
Неприємно дивитися на нарцисуючого багатія , який спираючись на самого впливового у світі дідугана сує свого носа у ті дірки де він не повинен бути.
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03.02.2025 21:08 Відповісти
+11
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03.02.2025 21:12 Відповісти
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Я собі купила Сітроєн. Пішов він нх , чмо кацапське!
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03.02.2025 20:56 Відповісти
Яке зло? Франція допомогає Україні, Цезарі, Скальпи, Міражі, танки передає, тренує та укомплектовує технікою наші бригади.
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03.02.2025 22:24 Відповісти
Тарифами обкласти! Не хочуть покупати американські автомобілі, курви!
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03.02.2025 20:57 Відповісти
Доволі специфічно Ілона змагається за ринок збуту з Китаєм....
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03.02.2025 20:58 Відповісти
Без-ґазен-ваґен
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03.02.2025 21:00 Відповісти
З дешевими китайськими електромобілями в Європі важко конкурувати.
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03.02.2025 21:02 Відповісти
у Європі купа своїх власніх моделей електромобілей
не тризди
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03.02.2025 21:06 Відповісти
Яких?
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03.02.2025 22:08 Відповісти
Поякісніше значно. Власне і в самому Китаї еліта їздить на європейських електроавтівках, а китайчатину обирають пересічні громадяне. Bmw, porsche, audi ітд.
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04.02.2025 04:56 Відповісти
різних
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04.02.2025 13:19 Відповісти
Купа-то купа, але китайські електричні автівки зараз на голову випереджають всі інші, передо всім через те, що внутрішня ціна на літієві акумулятори в них менша, ніж в інших країнах.
Відтак - китайських автівок із запасом хода на 500+ км повно, на відміну від європейських, та й ціна на них нижча.
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03.02.2025 22:17 Відповісти
.. ну так хто ж буде платити великі грощі за лайно!? Зараз наприклад у Туреччині продають навіть русняві Лади...)))) І є ідіоти..які їх купляють... А що..у Європі ідіотів менше?
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03.02.2025 22:39 Відповісти
Китайські автівки випереджають не "всі інші", а тільки в сегменті дешевого низькоякісного лайна.
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04.02.2025 04:51 Відповісти
..2.3 відсотка китайців з продажів електрики у Европі... це по Вашому ВАЖКО КОНКУРУВАТИ? Тим більше кітайці у кінці 2024 року ще втратили більш ніж 50 відсотків продажу своєї електрики у Європі. Рекомендую Вам купити китайця... і через півроку..рік почнете рвати на собі волосся... Навіть кацапсячі...які повелися на гарні та великі...китайські вироби.. виють в скиглять. У ютубі маса роликів зі смердячої. А конкурувати з європейськими брендами... ))))
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03.02.2025 22:36 Відповісти
Неприємно дивитися на нарцисуючого багатія , який спираючись на самого впливового у світі дідугана сує свого носа у ті дірки де він не повинен бути.
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03.02.2025 21:08 Відповісти
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03.02.2025 21:12 Відповісти
Досвистівся, попугай.
Кому здалась машина, керування якою можна
у будь-який момент перехопити ?
Поки не ліз у політику - люди аплодували, а тепер ...
Варто щось гавкнути проти Трампа і летиш у відбіник.
Є повно електричних європейців.
А китайці тепер висмокчуть всі ноу-хау Тесли
і стануть головними конкурентами.
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03.02.2025 21:24 Відповісти
Маск почав боротися з світовим злом. Зло завдає удар у відповідь.
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03.02.2025 21:34 Відповісти
Він сам ним став.
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03.02.2025 22:09 Відповісти
Що саме поганого він зробив?
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03.02.2025 22:18 Відповісти
Поліз у те, про що гадки не має і зробив Китай могутнішим.
Америці це аукнеться дуже боляче.
Китайцям вистачить теслівських технологій років мінімум на 5.
Цього досить, щоб вишвирнути Маска з автомобільного ринку,
поки не придумає знову щось кардинально нове.
Пекін тепер тримає Маска за крашанки.
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03.02.2025 22:34 Відповісти
Китайці купляють Європейські бренди,як Вольво.Ось це катастрофа.А не те,що там Маск.В Маска все добре.
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03.02.2025 22:38 Відповісти
Купити бренд і випускати під ним китайські екскременти - так собі бізнес.
Китайці купити "MG" - і що ?
Штампують якийсь непотріб.
Бренд без конструкторської школи - гроші на вітер.
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03.02.2025 23:34 Відповісти
Вони купляють і технології.В них вже автівки,доволі якісні.
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04.02.2025 02:08 Відповісти
"Доволі якісні", це у порівнянні із українським автопромом хібащо.
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04.02.2025 04:58 Відповісти
З Європейськими.Європейські авто,вже давно не те,що раніше.
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04.02.2025 13:01 Відповісти
світове зло - це русня, китай, іран та кндр. і маск з цим злом бореться аж ніяк. навіть навпаки, приютив у себе кремлівську пропаганду і навіть сам її іноді поширює. а ще просуває про-кремлівськьку наволоч де тільки може, аж із штанців вистрибує.
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03.02.2025 22:39 Відповісти
Купив Хюндай, маск іди накуй🖕🖕🖕
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03.02.2025 21:28 Відповісти
На платформі Amazon в топі продаж наліпки на авто Тесла - "Я купив авто до того, як Маск зійшов з глузду".
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03.02.2025 21:38 Відповісти
Ох Маск, Маск. Сидів би собі тихо і не ліз би в політику....
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03.02.2025 22:10 Відповісти
Тепер політика його нагне і макне личком по самі вуха.
Буде відмиватись довго і натужно.
Мойдодир.
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03.02.2025 22:28 Відповісти
Від єдності та рішучості Європи залежить доля світу.
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03.02.2025 22:16 Відповісти
І що? В нього статки тільки ростуть.І через кілька років можуть під трильйон дійти.По Старлінках конкуренцій немає.Спейс Х також.
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03.02.2025 22:36 Відповісти
Років тридцять тому про Гейтса друкували також шо він стане тріліонером але - але він би ним став якби не став гроші віддавати на благодійність бо, бо його компанія стала лідером по продажу операційок - а Тесла і близько не лідер в продажі автівок . Крім того Гейтс реально був би трильонером - тобто мав би кеш а не вартість акцій в якості трильона ( є така компанія Cisco яка випускає обладнання для тирнету і яка на сьогодні є одним з лідерів в цій галузі - так коли в кінці 20 і на початку надулася бульбашка повязаних з тирнетом компаній то вартість Циско також сягнула під триліон але бульбашка здулася і здулася надута вартість Циско ).
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04.02.2025 06:18 Відповісти
В Маска статки ростуть.В Маска кілька компаній.Які є конкуренти в Спейс Х.Які є конкуренти в Старлінк?В нього ще й є Нейролінк.Епл обігнали Майкрософт.І він не став би трильйонером.Гейтса акціонери виперли навіть з ради директорів Майкрософт.
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04.02.2025 13:00 Відповісти
газпром про який казали шо він буде коштувати тріліон і той мав реальні речі шо вартували той триліон ( газ ) - в Маска нічого реального шо вартує тріліон ніту . Старлінк нам допоміг але він і такому масштабі нікому не здався в нормальному житті - оптоволокно дешевше провести і обслуговувати . А мильні бульбашки були і будуть і коли вони лопаються ми отримуємо кризу аля 2008 року .
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04.02.2025 14:26 Відповісти
Газпром це інше.Він і би і далі мав мега прибутки.Майкрософт і Епл також немає того,що коштує трильйон.Епл вже більше коштує,Майкрософт менше.

Оптоволокно звісно поки дешевше.От в горах десь? В Європі і в нас є такі місця,що й не кинеш оптику.Зараз на фронті весь зв'язок на Старлінках.На Старлінків і дрони діють.

Великі технологічні компанії,ще не лопали.А в Маска ще є Спейс Х успішний.НАСА практично нічого такого не запускає,в порівнянні.Власник Амазону,також має космічну програму.але в порівнянні,вона не велика.
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04.02.2025 17:16 Відповісти
Все одно оптоволокно дешевше - і один кабель діаметром менше сантиметра може забезпечити звязком десятки тисяч людей ( до того ж ремонтувати кабель простіше ніж супутники на орбіті - крім того викиди на Сонці виводять з ладу супутники а оптоволокну на ці викиду якось побоку ). Майкрософт має те шо може вартувати під трильон - як ніяк за 50 років в них накопилося патентів в різних галузях вагон і маленький возик . Компанії не лопали ( хоча таки лопали - Моторола шо була піонером в мобільному звязку ( це вони випустили перший мобільний ) і була однією з провідних компанії на теперішній від неї мало шо лишилося , чи ше більш яскравий приклад це Нокіа - компанія шо виробляла понад 70% мобільників зменшилася в розмірі на порядки ) - лопали бульбашки вартості їх акцій ( ше раз нагадую про Ціско ).
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04.02.2025 17:57 Відповісти
Так всюди не поставиш оптоволокно.В нас є 4g,де немає оптоволокна.Світ дуже великий,Старлінк тільки набирає обертів.Маск також має те,що коштує величезні гроші.Возить вантажі в космос.

Нокію викупили в кінці китайці,як і Моторолу.І випускають телефони.Ще Леново викупили частину IBM..Але тут є один нюанс.Різниця в капіталізації.В Маска вона на сотні мільярдів доларів і росте.
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04.02.2025 19:32 Відповісти
Нокію Майкрософт вбила.Бо я навіть тоді слідкував.В них було все провальне.Один,за іншим продукти,які взагалі не конкурентоспроможні залишалися.Всі ставили багатоядерні процесори,а вони ні.І їхній президент тоді на виставці,говорив,що він не потрібен.
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04.02.2025 19:36 Відповісти
Нокія вже почала здавати,там Майкрософт викупила і закрила.Кілька лінійок віндовс фонів було і все.Майкрософт,часто чудить.Зараз студії ігрових величезних повикупляла,а путнього ще поки немає.Який сенс зараз в консолі Хбокс,якщо все є на пк? Раніше був Хбокс 360,дуже вдала,але після нього щось не дуже. Відправити
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04.02.2025 19:42 Відповісти
******* покоління консолей по сутті є тими самими ПК ( Нінтендо до уваги не беремо - у них завжди по своєму роблять вони своєрідні ) - проци такі самі як у ПК інша машинерія також ( 360 Ящик мав процесор який по архітектурі навіть близько не подібний до Х 86 64 проців ).
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05.02.2025 06:48 Відповісти
Так в них сенсу немає.Там і ексклюзивів немає практично.На Хбокс 360 архітектура від IBM була і дуже добре мультиплатформа йшла.А от на Соні,то дуже важко було оптимізувати.
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05.02.2025 14:06 Відповісти
Ви не повірите але у всіх консолях того покоління ( шо в Соні шо Майкрософті шо в Нінтендо) проци архітектури ІБМ - а оптимізувати не важко якшо руки не криві ( а головне коли дехто думає як заробити побільше вклавши мінімум - ось Соні дала час і бабоси і її студії таке витискають з консолей шо в інших подібної якості графіка навіть на наступному поколінні консолей з подібною якістью тормозить ). А проци Соньки були проривними і якби їх розвинули вони з легкістью могли проци від Інтела і Амд замінити в компах але - але ніхто не хоче переписувати кучу кода хоча з часом напевно прийдеться .
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07.02.2025 12:53 Відповісти
В Соні свій процесор.Там одно велике ядро було і ще 7 маленьких.Важко оптимізувати таке.Плейстейшн 3 не тягнула так добре мультиплатформу.А зараз всі ексклюзиви виходять на пк.

Не могли вони тоді змагатися з компаніями,які тільки процесорами займаються.Зараз в Епла є,але то архітектура АРМ.
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07.02.2025 18:00 Відповісти
Це не проц Соні - це плід співробітництва декількох компаній (з основою на архітектурі проців ІБМ ). А якшо копати глибшн то навіть АРМ то є архітектура типу МIPS https://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture
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09.02.2025 08:38 Відповісти
На ПК,ігри Соні,краще виглядають.
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07.02.2025 18:04 Відповісти
Четверта Сонька як і пята складаються з компонентів шо є в компах - але в компі мож оновити проци і графічні карти а консолі як випускали так і випускають на одних і тих самих компонентах .
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09.02.2025 08:41 Відповісти
Тому Соні почала випускати апгрейд.Плейтейн 4 Про.А в Майкрософт,є Xbox One X.
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09.02.2025 21:34 Відповісти
Круто Сонька і Ящик консольщиків розвели - нате вам потужнішу консоль замість того шоб просто замінити карту ( хоча консольщики не повелися і правильно зробили - Нінденто додаткові мікросхеми навіть шо додавали з д графіку додавали в катріджі з іграми , а не випускали нову консоль - і це Нінтендо так зробили ).
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12.02.2025 18:52 Відповісти
Чого не повелися?Купляють,причому і ті,в кого проста версія,беруть і ше одну у купляють.
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12.02.2025 22:00 Відповісти
Не повелися - бо кількість проданих варіантів на порядок менша ніж стандартних версій .
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13.02.2025 03:16 Відповісти
В 10 разів,що? Плейстейшн 4 про добре продавалася.Бо звичайна версія,банально не тягне.Є просідання в іграх,по фпс.Звісно грати можна,але в прошки все на багато краще.Так саме і 5 про.
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13.02.2025 13:12 Відповісти
В іграх головне не графіка а дешо інше - бо вже зараз напевно є деякі текстури чогось які за розміром більші ніж Моровінд а Моровінд , а Моровінд то є найліпше творіння Бесідки - і графіка там норм ( мене там боївка доводить до сказу а графіка ніт - а Скайрім для мене такоє і все через драконів і те шо вони можуть зжерти когось потрібного ).
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12.02.2025 18:59 Відповісти
Графіка також важлива.Графіка може бути і наче як на мальована і може бути просто технологічна.Але і та і та,може бути на хорошому рівні.

ПК зараз найкраща платформа.Ігри виходять ексклюзивні з консолей.Навіть якщо і пізніше.Звісно,пк може коштувати і мільйон.Але якщо з розумом збирати,то вийде не на багато дорожче,за консолі.
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12.02.2025 22:05 Відповісти
Поясню свою позицію просто і доступно - якшо би вийшла гра від Бесідки де була присутнья вся мапа Тамрієлю з кучею всього і відкритим світом з графікою Скайріма ( Скайрім піде зараз навіть на прасці ) чи якась нова частина але з графонієм і за кількістью контенту як в Скайримі, то я оберу перший варіант. А так як я маю досвід гри в Доктора Маріо на чорно-білому телику ( варіант тетріса але з колоровими блоками ) і досвід гри на МК 61 ( це такий калькулятор ) де графіки не було від слова зовсім то можу заявити - без супер графонію грати можна .
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13.02.2025 03:15 Відповісти
Ну то це особиста позиція.Консолі продають графонисті ігри.GTA це графониста гра.Різні стрілки продаються багатомільйонними тиражами,це графонисті ігри.Перегони навіть,файтинги і тд.В Нінтендо є своя ніша,але і там також графонисті ігри.
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13.02.2025 13:15 Відповісти
Графоній як в реальності але - але перескочити через пліт висотою в пів метра ( як в реальності ) перс не може ... Стрілялки продаються такими тиражами бо ігри де супер графіка би знадобилася великі компанії не продають - бо вбивства то є гуд в іграх а тойво то є шось з чимось ( ну тойво 18+ ). Добре хоч в Японії з цим проблем ніту і там компанії використовують технології для анімації "великих очей" як в реальності - а на Заході цим тіко мододіли цим займаються .
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13.02.2025 15:41 Відповісти
Сексуальні ігри вже також є і навіть у віарі.І їх по трохи стає більше.Скоро і в порно не потрібні будуть живі актолри,бо замінять їх згенерованими образами з нейромереж.
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13.02.2025 17:23 Відповісти
Навіщо якісь там нейромережі для якогось генерування ? Вже років двадцять як випустили випустили одну гру ( яка не окупилася але ) але завдяки мододілам там можна своїми рученьками і своєю голівонькою створити як акторів так і сцени ( правда там проблеми іншого характеру але тві проблеми розвязала одна японська компанія але - але там свої трабли були ). Ну і ці ваші нейромережі це те шо вже давно було - генерування чогось по правилам шо присутнє в іграх давно ( Майнкрафт ж генерує карти і ніхто чогось не кричав шо то ШІ ), а так як ті неромережі генерують шось не виходячи за рамки правил то впізнати шось шо згенереванне ними легко ( або трішечки тяжче якшо хтось рамки генерації ( тобто правила розширить ) але не неможливо ).
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18.02.2025 12:42 Відповісти
Нада німнога патєрпєть ! До літа трумпу оголосять імпічмент і дадуть йому копняка в сраку разом з його "командою" ! Навіть самі його виборці офігівають від його "правління" !
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03.02.2025 22:40 Відповісти
Хай свої ******** на Китаї продає, кацапістське мурло
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03.02.2025 22:43 Відповісти
В 2023 году крупнейшими рынками электромобилей Tesla стали США и Китай: в США было продано 654 888 электромобилей, в Китае - 603 304.

https://www.buyacar.co.uk/the-latest-tesla-statistics/
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03.02.2025 23:56 Відповісти
Наступним кроком має бути видалення аккаунтів Х. Хай сам собі в ньому пише
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04.02.2025 02:22 Відповісти
давно вже це зробив....щоб те лайно навіть не бачити...
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04.02.2025 09:48 Відповісти
І це ви ще не знаєте, що він творить у самих Штатах! Зупинив USAID, вдерся до їх офісу, сплюндрував мережу, усі дані вивантажив, і це - при тому, що ані він, ані його персонал собачого депертаменту, не мали допусків до держтаємниці і невідомо, що з ними зробили, а там!.. сотні мільярдів контактів людей. До того ж, уряд не має права зупиняти асигнування, виділене Конгресом, що і зробив Маск. Коли за справу беруться аматори... нас багатьох чекають смутні часи...
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04.02.2025 08:22 Відповісти

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