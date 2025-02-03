Продажі електромобілів Tesla Ілона Маска на другому в Європі ринку обвалилися на 63%

Кількість реєстрацій Tesla Inc. у Франції в січні цього року різко впала на 63%. Франція є другим за величиною ринком електромобілів у Європейському Союзі.

За даними французької промислової асоціації La Plateforme Automobile, у січні виробник зареєстрував у цій країні лише 1141 автомобіль, що є найменшим показником із серпня 2022 року, пише Bloomberg.

Tesla продемонструвала гірші показники в галузі та загальному обсязі продажів електромобілів, які впали на 6,2% та 0,5% відповідно.

Як пише Bloomberg, останніми місяцями головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск "безпрецедентно включився в європейську політику, підтримуючи ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та виступаючи проти прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера та його лейбористського уряду".

Відтак, як зазначає видання, "незрозуміло, якою мірою це починає впливати на попит на автомобілі Tesla в регіоні".

Реєстрація Tesla в країнах ЄС минулого року впала на 13%, причому значна частина падіння припала на Німеччину – найбільший ринок Євросоюзу. Виробник електромобілів відчуває труднощі в країні через старіння лінійки моделей, зростання конкуренції та припинення державних субсидій наприкінці 2023 року.

Торік продажі Tesla в Німеччині впали на 41%, а загальні продажі акумуляторних електромобілів впали на 27%.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Раніше повідомлялося, що BYD, який 2023 року посів 10 місце в світі за кількістю проданих автомобілів, 2024 року значно покращив свої результати, вийшовши на рівень таких компаній, як японська Honda й американська Ford.