Один з найбільших газопереробних заводів "Газпрому" зупинився через атаку українських дронів, – росЗМІ

Астраханський газопереробний завод (ГПЗ) російської держкорпорації "Газпром", який випускає бензин та дизпаливо, а також виробляє сірку для вибухівки, призупинив роботу після атаки українських дронів.

Про це повідомив губернатор регіону Ігор Бабушкін у Telegram, звернуло увагу російське опозиційне видання The Moscow Times.

Російський посадовець заявив, що виробничі процеси на підприємстві, яке щодня переробляє понад 8 тисяч тонн газового конденсату, нібито зупинили завчасно – ще до атаки, яка спровокувала пожежу на підприємстві.

Він запевнив, що це "дозволило не допустити викидів та уникнути пошкодження об'єктів хімічної небезпеки".

Раніше Бабушкін повідомляв, що в ніч на 3 лютого українські дрони атакували об'єкти, розташовані на території регіону, зокрема підприємства паливо-енергетичного комплексу Росії. Він визнав, що внаслідок час падіння одного з БПЛА "сталося загоряння", не уточнивши подробиць.

Своєю чергою у Міноборони РФ заявили про знищення в ніч на 3 лютого 70 безпілотників, зокрема над Волгоградською, Астраханською та Воронезькою областями.

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок падіння уламків дронів виникли локальні займання на території НПЗ, а у деяких районах Волгограду були проблеми зі електропостачанням. ЗЙмовірно, дрони поцілили у Волгоградський нафтопереробний завод компанії "Лукойл".

Волгоградський НПЗ, який входить до топ-10 найбільших у Росії, зазнав атаки вдруге за тиждень. 31 січня біля підприємства, яке входить у топ головних постачальників палива для південних регіонів РФ, виникла пожежа.

15 січня завод також горів, хоча місцева влада запевняла, що "зовнішнього впливу" на підприємство не було. Водночас за даними джерел Reuters, внаслідок пожежі завод вимушено зупинив установку гідроочищення дизельного палива, яка забезпечувала половину його потужностей.

24 січня через атаку дронів постраждав Рязанський НПЗ "Роснєфті", найбільший серед заводів компанії, який входить до топ-5 за обсягами виробництва палива в Росії. На заводі спалахнула залізнична естакада наливу палива, внаслідок чого відвантаження довелося призупинити.