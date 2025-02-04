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Держаудитслужба за минулий рік запобігла порушенням у сфері публічних закупівель на 22,4 мільярда

Держаудитслужба за 2024 рік запобігла порушенням у сфері закупівель на 22,4 мільярда

Державна аудиторська служба України за минулий рік попередила порушення законодавства у сфері публічних закупівель на суму 22,4 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби. 

"Протягом 2024 року Держаудитслужба та її регіональні територіальні органи здійснили близько 12 тис. заходів державного фінансового контролю. З них – 1 149 перевірок та ревізій, 213 державних фінансових аудитів і понад 10 тис. моніторингів закупівель", – розповіла голова відомства Алла Басалаєва.

Як зауважили в Держаудитслужбі, моніторинги закупівель – це єдиний захід, який працює превентивно, не допускаючи переказу коштів на реалізацію сумнівних тендерів.

Зокрема, у 2024 році були встановлені порушення в майже 6 тис. закупівлях загальною вартістю 89,9 млрд грн, а загалом аудитори упередили порушення у сфері публічних закупівель на суму 22,4 млрд грн.

Окрім того, у 2024 році Держаудитслужба забезпечила контроль за виконанням понад 34 тис. контрольних доручень, із яких 2 290 – доручення, звернення і запити вищих органів влади. Від Верховної Ради надійшло 62 документи, а також 71 запит і звернення від народних депутатів. Також опрацьовано 2 153 документи від Кабінету Міністрів.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів затвердило "Пріоритети діяльності Державної аудиторської служби України на 2025 рік". Серед визначених для аудиторів пріоритетів – державний фінансовий контроль і сприяння обороноздатності країни та контроль міжнародної допомоги.

Згодом стало відомо, що Кабінет Міністрів розширив перелік підстав для проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою.

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аудит (339) перевірка (649) закупівлі (2655) Держаудитслужба (93)


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04.02.2025 09:00 Відповісти
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04.02.2025 13:04 Відповісти

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