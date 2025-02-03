Трамп: Україна могла б передати США українські копалини в обмін на допомогу

Україна могла б передати США наявні в українських надрах поклади рідкоземельних металів в обмін на американську допомогу у війні з Росією.

Про це президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи перед журналістами у Білому домі, передає Голос Америки.

"В Україні є дуже цінні рідкоземельні елементи. Ми хотіли б укласти угоду з Україною, згідно з якою вони сплатять нашу допомогу своїми рідкоземельними елементами та іншими ресурсами", – заявив Трамп.

Також президент США вкотре заявив про нерівність в обсягах допомоги Україні від США та від ЄС, стверджуючи, що Вашингтон надав Києву на $200 мільярдів більше, ніж ЄС.

"Європейці не встигають за нами. Вони мають зрівнятись. Дивіться, між нами океан, вони цього не мають. Для них це важливіше ніж для нас, але вони надають значно менше нас у плані грошей, вони повинні надавати принаймні стільки ж. Вони насправді повинні надавати набагато більше, ніж ми, але, скажімо, стільки ж як ми, а вони надають на мільярди доларів менше", – сказав президент США.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати виділили для України близько $175 мільярдів допомоги, але президент Володимир Зеленський у своєму останньому інтерв’ю заявляв, що насправді Україна отримала лише трохи більше $75 млрд з цієї суми. За даними Євросоюзу, ЄС як блок та окремі країни ЄС, надали Україні близько $145 мільярдів допомоги.

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Як повідомлялося, одним із пунктів представленого президентом Володимиром Зеленським у жовтні минулого року так званого "Плану перемоги" містив пропозицію стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

"Ідеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною у трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції", – пояснював Зеленський.

У грудні минулого року видання The New York Times із посиланням на джерела писало, що українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, щоб дати можливість Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу.

Видання також наводило дані української інвесткомпанії Horizon Capital про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в $11,5 трильйона. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска.