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Новини
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Трамп: Україна могла б передати США українські копалини в обмін на допомогу

трамп,зеленський

Україна могла б передати США наявні в українських надрах поклади рідкоземельних металів в обмін на американську допомогу у війні з Росією.

Про це президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи перед журналістами у Білому домі, передає Голос Америки.

"В Україні є дуже цінні рідкоземельні елементи. Ми хотіли б укласти угоду з Україною, згідно з якою вони сплатять нашу допомогу своїми рідкоземельними елементами та іншими ресурсами", – заявив Трамп.

Також президент США вкотре заявив про нерівність в обсягах допомоги Україні від США та від ЄС, стверджуючи, що Вашингтон надав Києву на $200 мільярдів більше, ніж ЄС.

"Європейці не встигають за нами. Вони мають зрівнятись. Дивіться, між нами океан, вони цього не мають. Для них це важливіше ніж для нас, але вони надають значно менше нас у плані грошей, вони повинні надавати принаймні стільки ж. Вони насправді повинні надавати набагато більше, ніж ми, але, скажімо, стільки ж як ми, а вони надають на мільярди доларів менше", – сказав президент США.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати виділили для України близько $175 мільярдів допомоги, але президент Володимир Зеленський у своєму останньому інтерв’ю заявляв, що насправді Україна отримала лише трохи більше $75 млрд з цієї суми. За даними Євросоюзу, ЄС як блок та окремі країни ЄС, надали Україні близько $145 мільярдів допомоги.

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Як повідомлялося, одним із пунктів представленого президентом Володимиром Зеленським у жовтні минулого року так званого "Плану перемоги" містив пропозицію стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

"Ідеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною у трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції", – пояснював Зеленський.

У грудні минулого року видання The New York Times із посиланням на джерела писало, що українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, щоб дати можливість Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу.

Видання також наводило дані української інвесткомпанії Horizon Capital про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в $11,5 трильйона. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска.

Автор: 

видобуток (1791) Зеленський Володимир (2526) Трамп Дональд (665)


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Топ коментарі
+6
Звичайно що могла б, все одно тут ні в кого клепки не вистачить, шо з ним робити
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04.02.2025 03:42 Відповісти
+5
Спочатку ми віддали всі свої ядерні боєголовки за "захист", потім розпиляли свої бомбардувальники, а тепер ті самі люди кажуть нам віддайте корисні копалини - слово США коштує менше чим туалетний папір
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04.02.2025 01:05 Відповісти
+4
Ти спочатку допоможи, а не зливай нас, а тоді поговоримо . . .
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04.02.2025 00:49 Відповісти
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Ти спочатку допоможи, а не зливай нас, а тоді поговоримо . . .
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04.02.2025 00:49 Відповісти
До чого тут Трамп , США , НАТО, ЄС ... коли в 2019 році "мудрий нарід-суїціднік73% / 43%" радісно злив майбутнє своєї країни , своє майбутнє та майбутнє дітей/онуків?

Самі обісRалися Зеленським і вже 6-й рік обісRанці підтираються Папєрєдніком , майданом, США , Західом ...

ГАНЬБА! Не Трампу.
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04.02.2025 11:17 Відповісти
Я голосував за Порошенка, але в даному випадку мушу визнати, що путяра напав би і при другому терміні повноважень Порошенка, якби вибори виграв він - проблема не в нашому Президенті, а в президенті росії, так що не перекладайте з більш хворої голови на менш хвору (здоровою нас, згідний, назвати теж не можна).
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04.02.2025 11:55 Відповісти
ДУРНЯ! Якби в 2019 році залишилась адекватна влада , хоч і корупційна, то цієї війни не сталося ! Бо адекватна українська влада одразу втягнула би Путла в його улюблені газові схеми ( як це було в 2005...2009 роках за Бджоляра та Юльки ) і зараз Путяра рахував би газове бабло , а не кількісь ракет , які він запустив по Україні , бо дуже разлючений крахом Газпрома та газового євросхематозу!

Але звідки взятися в 2019 році адекватній владі , коли хасидо-олігархи ( скажу м'яко так ) підготували неадекватного виборця, засRавши йому мізки всякими квартальчиками, серіальчиками, перфомансами , шоу ... ?

Ось і маємо зараз напівРУЇНУ з перспективою ПОВНОЇ РУЇНИ , в якій залишаються мільйони неадекватних виборців, які на наступних виборах підуть по нове лайно ... тим більш, що багато адекватних виборців виїхали з країни.
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04.02.2025 13:13 Відповісти
Вихід один - йти та самому брати владу,минаючи "мільйони неадекватних виборців".Так?Це просте питання,без жодного натяку ні на що.Ну раз баранам в стаді все одно за кого голосувати - чи за чабана,чи за його жінку,чи за їх пса то може на баранів і зважати не треба?
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04.02.2025 13:21 Відповісти
Коли був Порох під Кримом, стояли три інжинерні полки і все було переміноване, впевнений що як би був Порох за пів року перемінували всі кордони, і підготувалися б коли попереджали, і ніхто не сунувся, сунулися того що впевнені були що за неділлю все порішають, дорогу з Чернобиля Кубраков зробив, в якого брат рідний білорус.кегебешнік , думай головою
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04.02.2025 14:45 Відповісти
Я не кажу, що Зеля добре готувався і що не було зрадників - їх було і при Порошенко, і при Зеленському, і було до них, і буде після них, бо такі масштабні напади без спецоперацій / вербовок / шпигунів / диверсій / зрад / кротів не відбуваються. В історії завжди великі війни - це робота не лише військових, але і спецслужб.
Я просто кажу, що путяра напав би і при Порошенку - просто добре би підготувався і серйозними силами одразу пішов. А так, посподівався, що Зеля - лох, що можна його просто налякати і цього буде достатньо - система управління вся розвалиться сама. Недооцінив Україну і українців. Але ліз би за будь-якого розкладу, бо то його нав'язлива ідея.
Так що ще велике питання, що краще - якби він серйозно ставився до нас (при Порошенку) чи зневажливо (при Зеленському).
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04.02.2025 18:35 Відповісти
Грабунок українських надр...? Ні. За все треба платити! А хто краще, ті "українці", які розробляли надра і виводили бабло в офшор , чи іноземці (американці наприклад) офіційно,законно, з розбудовою тут заводів, інфраструктури, робочих місць тощо, з ефективною допомогою у війні?! А що ж робити, чекати звіра лютого, ворога який йде нас знищити як націю, як державу і забере ВСЕ даром !?
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04.02.2025 12:46 Відповісти
Спочатку ми віддали всі свої ядерні боєголовки за "захист", потім розпиляли свої бомбардувальники, а тепер ті самі люди кажуть нам віддайте корисні копалини - слово США коштує менше чим туалетний папір
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04.02.2025 01:05 Відповісти
Ну так якіж ще телепні віддадуть зброю , розпиляють бомбардувальники ( доречі ми їх продали рашці) за "чесне слово". Це те саме, як будинок продати комусь, передати всі документи , а замість грошей просто потиснути руку .
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04.02.2025 08:59 Відповісти
Це ж не арабський базар. Це політика. Там вірять на слово.
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04.02.2025 13:11 Відповісти
"Сполучені Штати виділили для України близько $175 мільярдів допомоги, але президент Володимир Зеленський у своєму останньому інтерв'ю заявляв, що насправді Україна отримала лише трохи більше $75 млрд з цієї суми" - ось тут "хтось" пропесдівся, що разом потужно списдили приблизно 100млрд.$...
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04.02.2025 01:44 Відповісти
Виділити це одне, а передати, це трохи інше. Виділити виділили, а передати не передали.
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04.02.2025 05:20 Відповісти
ви вірите що таки не передали? може хтось хрипато писдить?
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04.02.2025 11:32 Відповісти
Віримо, бо обіцяти - не означає одружитися . . .

"Ты же обещал на мне жениться - Я на тебе много чего обещал"
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04.02.2025 11:56 Відповісти
та бачу що ти з тих хто й у 2019-му вірило
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04.02.2025 12:08 Відповісти
Бідон обіцяв все передати на що виділине, передав? Так воно і все передають і німчура так само , обіцяють одні сроки а наспраді розтягують на рік і більше,
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04.02.2025 14:50 Відповісти
Звичайно що могла б, все одно тут ні в кого клепки не вистачить, шо з ним робити
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04.02.2025 03:42 Відповісти
Ви недооцінюєте наших олігархів . Вони краще здадуть Україну Х@йлу, який дозволить їм і далі грабувати країну .
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04.02.2025 07:11 Відповісти
Продадуть, але вони всі агенти і фірт... І пінч... За ахм..не чув
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04.02.2025 11:31 Відповісти
Технології видобутку і переробки літію є в окремих країнах так само як і сланцевого газу, ці бл.президенти які тут були не змогли нічого нового розвідати і налогодити
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04.02.2025 14:52 Відповісти
Ви плутаєте звіт економічного форуму від Jul 9, 2024 і заяву Трампа журналістам від Feb, 3, 2025.
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04.02.2025 05:24 Відповісти
Я відкрив джерело з новини, про яку заяву ви говорите. Будь ласка лінк на заяву
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04.02.2025 05:41 Відповісти
Раніше потрібно було думати..Родовище літію під орками.. Може і діфіцітну зброю б дали
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04.02.2025 06:29 Відповісти
І літію і сланцевого газу найбільше в Європі
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04.02.2025 11:29 Відповісти
Погугліть а якому році повністю розрахувалися чистим золотом за ленд-ліз наданий Союзу американцями під час війни з німцями.
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04.02.2025 06:38 Відповісти
***** знову обісралос.
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04.02.2025 08:11 Відповісти
Ну, от і п..ць. у когось були сумніви?
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04.02.2025 08:24 Відповісти
Ну якщо видобуток цих копалин буде керуватися розумним американським бізнесом, давати нам роочі місця, то це нормально. Гірше буде, якщо прийде росія і як бандит забере все безкоштовно.
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04.02.2025 09:09 Відповісти
Всьо Дональд, ти запізнився!
путін вже захопив території де корисні копалини!
Тепер українські корисні копалини належать Китаю !
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04.02.2025 09:50 Відповісти
Ще можна відбити якщо прийдуть Бредляки та 16-ті
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04.02.2025 11:27 Відповісти
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04.02.2025 11:07 Відповісти
Походу до трампістів почало доходити що хутін не адекватний, і поки не зупинити його просування а краще організувати котел , він не піде ні наякі перемовини
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04.02.2025 11:25 Відповісти
Передати... Не разом розробляти.
Цікаво, Трамп після випорожнення г***о з'їдає, чи неймовірною силою волі стримує свою жадібність?
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04.02.2025 16:08 Відповісти

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