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Новини
2 019 10

Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від "Дії". ФОТО

дпс,служба,дежавна,податкова

Українські податківці попереджають, що шахраї почали розсилати фейкові листи про податкове відшкодування нібито від "Дії".

Про це повідомили у Державній податковій службі.

"Протягом останніх днів зафіксовано розповсюдження електронних листів, які надіслані нібито від "Дії", щодо можливості отримання щорічного податкового відшкодування. Листи містять посилання на фішингову сторінку, яка візуально імітує портал ID.GOV.UA", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на цій сторінці шахраї розміщують:

  • інформацію про "щорічне податкове відшкодування";
  • інструкції щодо проходження ідентифікації;
  • пропонують ввести особисті дані: номер мобільного телефону, ПІБ, реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

Податківці попереджають, що отримані дані можуть бути використані для прив’язки акаунта до нового пристрою та авторизації у банківському акаунті, що дозволяє вивести кошти з рахунку.

Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від "Дії"

Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від "Дії"

Раніше Держподаткова повідомляла, що шахраї також розсилають електронні листи нібито від територіальних підрозділів Податкової служби з проханням зв’язатися з представником ДПС.

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Автор: 

шахрайство (323) податкова (347) Державна податкова служба (382)


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Топ коментарі
+4
Тепер зрозуміло для чого оту ''дію'' створили
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04.02.2025 10:19 Відповісти
+4
Манцев геть просто хоче прібарахліцца!
Фейкороби *****!
Де сертифікати на дію? Специфікації чи техзавдання чи шо там має бути?
Де, вашу мать, закон із чітко вказаною адресою сайту?
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04.02.2025 10:21 Відповісти
+3
Від геморойної Дії одні проблеми
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04.02.2025 10:46 Відповісти
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Тепер зрозуміло для чого оту ''дію'' створили
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04.02.2025 10:19 Відповісти
Манцев геть просто хоче прібарахліцца!
Фейкороби *****!
Де сертифікати на дію? Специфікації чи техзавдання чи шо там має бути?
Де, вашу мать, закон із чітко вказаною адресою сайту?
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04.02.2025 10:21 Відповісти
У створенні коду Дії брав участь російський філіал відомої галєри 'Epam'
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05.02.2025 01:35 Відповісти
Чому здивуваня та обруреня,коли ще на ПОЧАТКУ впровадженя цієї недолугої мрії зє,з прицілом на "вибори в дїї", і бетонуваня царюваня зє&к° пожитево(як на РБ/РФ) фахівці попереджали,що її зламають при бажані.
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04.02.2025 10:22 Відповісти
Вы раньше,чем гнать на дию,прочитайте внимательно.Письма не от Дии.
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04.02.2025 10:28 Відповісти
Від геморойної Дії одні проблеми
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04.02.2025 10:46 Відповісти
ну, питання кібербезпеки ж дещо перебільшено? всіх користувачів зелупо-дії вітаю - "то лі есчьо будєт" !!
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04.02.2025 11:42 Відповісти
Наглядний приклад, як просто можна чужим використати нав'язану в "Дії" ідентифікацію чомусь через якраз банківську ідентифікацію. Але пояснення просте. Бо керівникам "Дії" потрібен доступ до банківських рахунків.
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04.02.2025 11:55 Відповісти
Апологети простих рішень вчергове показали своє кричуще та злочинне невігластво
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04.02.2025 14:35 Відповісти

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