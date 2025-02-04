Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від "Дії". ФОТО

Українські податківці попереджають, що шахраї почали розсилати фейкові листи про податкове відшкодування нібито від "Дії".

Про це повідомили у Державній податковій службі.

"Протягом останніх днів зафіксовано розповсюдження електронних листів, які надіслані нібито від "Дії", щодо можливості отримання щорічного податкового відшкодування. Листи містять посилання на фішингову сторінку, яка візуально імітує портал ID.GOV.UA", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на цій сторінці шахраї розміщують:

інформацію про "щорічне податкове відшкодування";

інструкції щодо проходження ідентифікації;

пропонують ввести особисті дані: номер мобільного телефону, ПІБ, реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

Податківці попереджають, що отримані дані можуть бути використані для прив’язки акаунта до нового пристрою та авторизації у банківському акаунті, що дозволяє вивести кошти з рахунку.

Раніше Держподаткова повідомляла, що шахраї також розсилають електронні листи нібито від територіальних підрозділів Податкової служби з проханням зв’язатися з представником ДПС.

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.