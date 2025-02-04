ЄС виділить Молдові 250 мільйонів євро на енергодопомогу, з них 60 мільйонів може отримати Придністров’я

Європейська комісія та Молдова погодили комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає цього року 250 млн євро.

Про це повідомили у Єврокомісії в вівторок, пише "Європейська правда".

Стратегія, що розрахована на два роки, розрахована на відокремлення Молдови від нестабільних російських поставок енергоресурсів та повну її інтеграцію в енергетичний ринок ЄС.

У межах стратегії загальна підтримка Молдови у 2025 році становитиме 250 млн євро, з яких 100 млн євро буде надано до середини квітня.

Крім того, до цієї загальної підтримки, в рамках тієї ж стратегії, для населення Придністровського регіону Молдови, за певних умов, пропонується допомога в розмірі 60 млн євро.

У короткостроковій перспективі загальний пакет підтримає молдовських споживачів, які стикаються з різким зростанням цін на Правобережжі. Він дозволить компенсувати всі надлишкові витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВт-год щомісяця до 31 грудня 2025 року.

Пакет також включатиме фонд допомоги у скрутних ситуаціях, щоб полегшити рахунки за електроенергію для найбільш вразливих домогосподарств і дозволить компенсувати повне зростання витрат на електроенергію для соціальних установ, включаючи дитячі садки, школи та лікарні.

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Додаткове фінансування у розмірі 15 млн євро буде надано на підтримку рахунків за електроенергію для агропродовольчих та промислових підприємств.

Крім того, завдяки мобілізації міжнародних фінансових інституцій, додаткове фінансування у розмірі 50 млн євро буде доступне для сталого інвестування у проєкти з енергоефективності з боку місцевих органів влади, домогосподарств та малого і середнього бізнесу.

У межах цієї стратегії також передбачено фінансування у розмірі 60 млн євро для більш ніж 350 тисяч людей у Придністровському регіоні, які залишилися без тепла в січні після того, як "Газпром" припинив постачання газу.

Ця підтримка залежить від кроків, що вживаються у сфері фундаментальних свобод і прав людини в Придністровському регіоні.

Як повідомлялося, 27 січня країни ЄС схвалили пакет екстреної допомоги для Молдови у розмірі 30 мільйонів євро, ці кошти спрямують на закупівлю газу для невизнаного Придністров'я. Цей пакет має стати першим кроком для підтримки країни у подоланні серйозної енергетичної кризи, спровокованої "Газпромом", повідомляли у Єврокомісії.

Раніше уряд Молдови вирішив передати невизнаному Придністров'ю 3 мільйони кубометрів газу в борг, щоб підтримати тиск у газорозподільній системі до кінця січня, заявляв прем'єр-міністр Дорін Речан. Він також анонсував, що Євросоюз виділить Молдові 30 млн євро на закупівлю газу, який спрямують на виробництва електроенергії для обох берегів Дністра на Молдовській ДРЕС за "докризовими цінами", а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

Як Придністров'я залишилося без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

У січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку.

Однак виявилося, що влада Придністров'я планує отримувати газ від Росії через компанію-посередника, засновану ексменеджерами "Газпрому". Наразі держустанови Молдови вивчають можливість залучення цієї компанії до закупівлі та постачання газу до кордону Молдови.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах. З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.