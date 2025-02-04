Кабмін звільнив від податків передачу конфіскованого майна на потреби оборони
Кабінет Міністрів затвердив перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Затверджено, відповідно до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та ПДВ", – зазначив він.
Зокрема, до переліку входять транспортні засоби із зазначенням їх марки, моделі, типу, року випуску та робочого обʼєму двигуна, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, або майном, за яким не звернувся власник.
Таке майно за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних сил України та інших військових формувань, що беруть участь у забезпеченні національної безпеки і оборони.
Як повідомлялося, у 2024 році Фонд державного майна України безоплатно передав Міністерству оборони понад 100 будівель та споруд, які вже використовуються для розміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України.
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