Кабмін звільнив від податків передачу конфіскованого майна на потреби оборони

Кабінет Міністрів затвердив перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Затверджено, відповідно до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та ПДВ", – зазначив він.

Зокрема, до переліку входять транспортні засоби із зазначенням їх марки, моделі, типу, року випуску та робочого обʼєму двигуна, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, або майном, за яким не звернувся власник.

Таке майно за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних сил України та інших військових формувань, що беруть участь у забезпеченні національної безпеки і оборони.

Як повідомлялося, у 2024 році Фонд державного майна України безоплатно передав Міністерству оборони понад 100 будівель та споруд, які вже використовуються для розміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України.