Гривня зміцнилася щодо долара: Нацбанк встановив офіційний курс на середу
Курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара США, але знизився щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив курс гривні до долара США на середу, 5 лютого, на рівні 41,7558 грн/$, порівняно із 41,7908 грн/$ у вівторок. 13 січня офіційний курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 25 копійок після тривалого зміцнення – до 43,1170 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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- усі ціни за сцарювання Зєлі зросли У РАЗИ!, але офіційний особистий Зєлін курс для лохторату змінився на кілька копійок (і у них канЄшна увесь баланс сойдьотся)... звісно, то нє то, то - другоє, зєліни піввареника зовсім інші - потужні та незламні..
ото дебіли понаобирали гемор на Вироку-2019..
і да, по-любому, винен Порох та порохоботи.. а, да, ще й Залужний, а Зєля-Підєрмачна -красава...