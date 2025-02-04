БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 567 4

Гривня зміцнилася щодо долара: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара США, але знизився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив курс гривні до долара США на середу, 5 лютого, на рівні 41,7558 грн/$, порівняно із 41,7908 грн/$ у вівторок. 13 січня офіційний курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 25 копійок після тривалого зміцнення до 43,1170 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2221) гривня (1576) курс (1534) НБУ (9371) обмін валюти (733)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні в Європі різниця між євро і баксом в 3 цента, а в Україні 23 цента!!!
показати весь коментар
04.02.2025 16:20 Відповісти
Зміцнилася - йду за зеленими.... Але не за тими!
показати весь коментар
04.02.2025 16:29 Відповісти
картопля, капуста, морква, буряк, яйця, курка, електротарифи, ліки ...(усі ми відвідуємо магазини та іноді кабінети чиновників-лікарів та прочих Зепутан і офігєваєм від "величі" Найвеличнівшивого..)..
- усі ціни за сцарювання Зєлі зросли У РАЗИ!, але офіційний особистий Зєлін курс для лохторату змінився на кілька копійок (і у них канЄшна увесь баланс сойдьотся)... звісно, то нє то, то - другоє, зєліни піввареника зовсім інші - потужні та незламні..
ото дебіли понаобирали гемор на Вироку-2019..
і да, по-любому, винен Порох та порохоботи.. а, да, ще й Залужний, а Зєля-Підєрмачна -красава...
показати весь коментар
04.02.2025 16:40 Відповісти
Нещодавно приїздила знайома дружини з Іспанії, мешкає там вже років 20. Не була в Україні 2 роки. Каже, пішла в супермаркет продуктів купити і очі на лоба полізли. Запитує, як ви тут виживаєте з українськими зарплатами та пенсіями? Каже, хотіла вже після війни повернутись в Україну бо пенсійний вік наближається, заробила і пенсію в Іспанії, але передумала. Каже, хіба ж можна навіть з іспанською пенсією та з такими цінами в Україні мені тут вижити?
показати весь коментар
04.02.2025 18:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 