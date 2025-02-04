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Новини
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Україна з початку сезону збільшила експорт цукру на 17%

Україна з початку сезону збільшила експорт цукру на 17%

За перші п'ять місяців 2024/2025 маркетингового року (вересень 2024 – січень 2025) Україна експортувала понад 352 тис. тонн цукру, що на 17% більше показника за аналогічний період 2023/2024 маркетингового року.

Про це йдеться в повідомленні Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор". 

Як зазначається, весь експортований обсяг було спрямовано на світовий ринок, в той час як за аналогічний період минулого маркетингового року частка експорту на світовий ринок становила лише 9,5%.

"Суттєве зростання частки світового ринку в експорті цукру є результатом успішних зусиль українських цукровиків із пошуку альтернативних ринків збуту у зв'язку з обмеженнями, накладеними на український цукор зі сторони Європейського Союзу", – сказано в повідомленні.

Основними напрямками експорту українського цукру стали:

  • Туреччина (19% всього експорту),
  • Лівія,
  • Сомалі,
  • Шрі-Ланка,
  • Північна Македонія.

Також у Асоціації нагадали, що з 1 січня 2025 року відновилась можливість експорту цукру з України до країн Євросоюзу. Так, за перші п'ять місяців 2025 року українці матимуть можливість експортувати в ЄС 107,3 тис. тонн цукру.

У виробничому сезоні 2024 українські цукровики виробили 1,8 млн тонн цукру. Обсяг внутрішнього ринку в Україні наразі оцінюється в 900 тис. тонн на рік.

Як повідомлялося, за підсумками 2023/2024 маркетингового року (вересень 2023 – серпень 2024) Україна експортувала 691,8 тис. тонн цукру, із яких 77% відправлено до країн Європейського Союзу, а 23% – на світовий ринок.

На початку грудня минулого року повідомлялося, що в 2024 році Україна досягла рекордних показників у деяких галузях агропромислового комплексу, зокрема, експорт цукру очікується на рівні 700 тис. тонн, що є рекордним показником за останні 24 роки.

Нагадаємо, Європейський Союз з 2 липня минулого року задіяв механізм захисних мит щодо українських яєць та цукру.

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цукор (271) експорт (3872)


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Мед будемо продавати? Чи не на часі?
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04.02.2025 16:31 Відповісти
максимально продать запасы,а на остатки поднять цены в связи ограниченным предложением,ловкость рук и бац-европеские цены с украинской маржой.
идеальная схема
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04.02.2025 16:43 Відповісти
А значить подорожчання цукру для українців...
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04.02.2025 16:35 Відповісти

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