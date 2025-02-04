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USAID було найбільшим донором Мінцифри: У міністерстві поки не знають, ким його замінити (оновлено)

федоров,михайло

Агентство федерального уряду США USAID, яке призупинило роботу за рішенням уряду Дональда Трампа, було найбільшим міжнародним донором проєктів Міністерства цифрової трансформації України.

Станом на кінець 2023 року американський фонд профінансував проєкти міністерства на $40,5 млн, підрахувала українська редакція Forbes, передає dev.ua.

Для порівняння ЄС до того часу виділив на проєкти Мінцифри $11,5 млн, а уряди Німеччини та Швеції – $9,6 млн та $1,7 млн відповідно.

USAID виділив ці $40,5 млн в межах програми "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)". Частина цих коштів ішла на розробку "Дії".

У Мінцифри відмовилися уточнити, який відсоток проєктів фінансувався USAID до останнього часу, очікуючи завершення перемовин із відомством. Але за підрахунками Forbes, це щонайменше 30 послуг, сервісів і продуктів Мінцифри, серед яких "єАкциз", "єБронювання", "єВідновлення", проєкт з регулювання ШІ тощо.

У звітності також згадуються проєкти "Підтримка організацій - лідерів у протидії корупції в Україні (ВзаємоДія)" та "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України".

Крім того, українська govtech-компанія Strimco 24 січня отримала офіційний ордер про зупинку контрактів, за яким працювала над низкою проєктів, зокрема Реєстром збитків, завданих Росією. USAID фінансувала загалом 20% всіх проєктів Strimcо, продовження роботи над ними під загрозою, вважає співзасновник компанії Роман Ланський.

"Ми отримаємо кошти лише за ті роботи, що завершені на 100%, але суттєва частина виконаного залишиться без фінансування", – каже він.

У Мінцифри запевнили, що шукатимуть іншого донора на заміну USAID, проте поки не знають, хто це може бути.

"Важко сказати, де саме знайдемо фінансування. Будемо вирішувати", – сказав посадовець міністерства, який попросив його не називати.

Зі свого боку заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що зараз триває аудит, а після його закінчення буде рішення, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми думаємо, що все ж таки цифрові ініціативи залишаться", – сказав Борняков.

За його словами, Мінцифри активно працює над залученням альтернативного фінансування від інших країн-партнерів.

"Також ми почали розмовляти з іншими країнами, які також нам допомагають, щоб замістити в разі, якщо ці програми (USAID, – ред.) не будуть продовжені. Нічого такого не сталося. [...] Якщо навіть буде такий сценарій, що вони зупиняють (роботи, – ред.) повністю, то я думаю, що ми знайдемо шляхи, як продовжувати далі наші цифрові проєкти", – запевнив Борняков.

Він нагадав, що USAID фінансувало багато інших напрямків, які не входять у цифрову політику, зокрема процеси відбудови та енергетику. Проте про повну зупинку наразі не йдеться.

"Що стосується альтернативних джерел, то вже президент України збирався поглянути на те, що вимагає, можливо, пріоритетного фінансування, і я думаю, що це буде зроблено частково за рахунок державного бюджету", – додав Борняков.

Читайте також: Майже сотню співробітників USAID відправили у відпустку, а Маск заявив, що агентство "має померти"

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Не грантожерами одними. Десятки важливих проєктів в Україні під загрозою без допомоги USAID

Автор: 

США (4977) USAID (111) грант (315) Мінцифри (825) Дія (637)


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Топ коментарі
+26
Замінюйте асфальтом.
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04.02.2025 18:26 Відповісти
+23
У них навіть питання таке не виникає! Вони ж шакалята, у яких мозок працює тільки на те щоб "набарижить". Це гірше плісняви, гірше сифілісу і раку, це - з е л е н ь.
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04.02.2025 18:31 Відповісти
+23
Виявляєцццця вся міцність цього любімчіка Банкової трималася на "податках американців"
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04.02.2025 18:37 Відповісти
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Цепистець...
Тепер ЗЕ_ненажери будуть більше драти відкатів та податків з народу... Бо звикли жити побагатому
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04.02.2025 18:24 Відповісти
он-лайн вибори в сраці?
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04.02.2025 18:35 Відповісти
Виявляєцццця вся міцність цього любімчіка Банкової трималася на "податках американців"
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04.02.2025 18:37 Відповісти
Замінюйте асфальтом.
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04.02.2025 18:26 Відповісти
У них навіть питання таке не виникає! Вони ж шакалята, у яких мозок працює тільки на те щоб "набарижить". Це гірше плісняви, гірше сифілісу і раку, це - з е л е н ь.
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04.02.2025 18:31 Відповісти
все, що славетного набудувало оце МІН було недавно зламано з рашки, я не помиляюсь?
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04.02.2025 18:40 Відповісти
Да десь так.
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04.02.2025 18:45 Відповісти
Не просто славетно! А Потужно та Незламно
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04.02.2025 23:29 Відповісти
кінець халяві
заміни не буде
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04.02.2025 18:29 Відповісти
Біжи, Лоло, біжи!
ДІЙ, хфедорів, ДІЙ!
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04.02.2025 18:33 Відповісти
Тобто статегічний напрямок у державі (за їх же словами), фінансувався за грантові кошти? Вони там геть *****?
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04.02.2025 18:37 Відповісти
Та у них цих стратегічних напрямків, як фантиків у дурня. Телемарафон, наприклад.
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04.02.2025 18:41 Відповісти
Стратегічний міністр воюючої держави Камишін - вивіз зерно свого хазяїна в 4 р більше ніж до вторгнення й сховався в ОПУ Ахмєтова -Єрмака .
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04.02.2025 18:43 Відповісти
вкрав у хазяїна ?
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04.02.2025 19:07 Відповісти
Я б зробив податок 3% на цифровізацію)
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04.02.2025 18:41 Відповісти
То есть Мин Цифры больше никакую замануху не придумает?
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04.02.2025 18:42 Відповісти
Ви хоч раз отримували грант від USAID?
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04.02.2025 19:09 Відповісти
Все, цифровізація закінчилася? Вже більше не буде нових ''Є'' -шок
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04.02.2025 18:44 Відповісти
Є-пшик. Потужна програма імпортозаміщення, розвитку, розширення і поглиблення
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04.02.2025 23:31 Відповісти
Ой, як добре! Ще трохи роботи того мінцифри - й нам треба буде думати про мінбукви…
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04.02.2025 18:49 Відповісти
є-Бать-копать.. є-мать...?! как же тєпєрь жидь зєлєнскім мамкіним програмоукладчікам...?
з бізнесменів-інвесторів "ніхто ім дєнєг нє даст - у ніх скучноє ліцо"?
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04.02.2025 18:50 Відповісти
А еще грантоеды программисты из Минцифры занимаются разработкой и поддержкой системы Delta (національна військова система ситуаційної обізнаності). Планшеты офицеров могут превратиться в тыквы. Очень смешно
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04.02.2025 19:11 Відповісти
Єваріант бруківку перстати класти - в мене за минули місяць на відрізку вулиці в 400 метрів в двох місцях клали бруківку та перекладали бордюри... А так да - на ЗСУ треба донатить пересічним....
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04.02.2025 19:24 Відповісти
Це страшніше ніж прямий канал даних до фсб з усіх цих дижиталізованих "дій", "резерв" та "рапорт +" ?
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04.02.2025 23:32 Відповісти
смішно і трагічно по-максимуму залежати від усих спонсорів.. і продовжувати "кРасти Великий асфальт", нараховувати "мільйонні" зряплати-надбавки-пенсії чиновникам дермака і при цьому лити крокодилячі сльози, що їм постійно не вистачає бабла для перемоги Зєлєнскага-Підєрмачного
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05.02.2025 14:10 Відповісти
Як мовиться у звіті Офісу урядової підзвітності США, пряме бюджетне фінансування уряду України йшло через USAID для відшкодування уряду заробітних плат вчителям, державним службовцям і працівникам охорони здоров'я.
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04.02.2025 18:52 Відповісти
Финансировали их, чтобы те целовали наших чиновников в задницу.
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04.02.2025 19:33 Відповісти
Де брати кошти для бюджетників?
Вичавлювати "з гігавату потужності" від Смарагдового лідора?
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04.02.2025 23:34 Відповісти
С пенсий и зарплат для чиновников.
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04.02.2025 23:42 Відповісти
ШТО © ...
Они и есть бюджетники! ( Верхушка) А фінансував - Захід
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04.02.2025 23:47 Відповісти
Закінчилась халява у друга Зеленського ''кавеенщика'' Федорова.
Марко Рубіо так і сказав - ''А ви спробуйте не красти...''
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04.02.2025 18:56 Відповісти
Пля... І цей америкосів найобував... курва
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04.02.2025 18:58 Відповісти
Україна коли-небудь зможе жити самостійно після цього дощу сотень мільярдів?

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04.02.2025 19:10 Відповісти
"соросятникам " без грошей дармових- "*****"
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04.02.2025 19:12 Відповісти
"Хдє ж ми тєпєряча харчєватся будєм???"
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04.02.2025 19:21 Відповісти
комплекс програм єХалява закінчився....
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04.02.2025 19:22 Відповісти
Все?
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04.02.2025 19:23 Відповісти
Ні ще не все..... Крім бусифікаторної Потужності тепер побіжать в армію від "нужди в харчах і грошах..".
Смарагдове Бінго.... Вибивати Українців щоб руками бангладешців копати ресурси для Ляді Сема
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04.02.2025 23:36 Відповісти
Конгрес почав приходити до тями після першого шоку: демократи погрожують не голосувати в Сенаті за кандидатів Трампа, допоки проблему з USAID не розв'яжуть.

Поки чинні законотворці-республіканці не критикують голосно те, що відбувається у виконавчій владі, зокрема дії Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск. Натомість активно обурюються та погрожують демократи.

Поки в американському уряді не говорять про ліквідацію USAID. Очільник Держдепу США Марко Рубіо тимчасово взяв Агентство під своє керівництво. Там пояснюють: це зробили, щоб контролювати організацію та краще розуміти її діяльність, а в майбутньому - перебудувати.
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04.02.2025 19:26 Відповісти
Краина в смартфоне за американские гранты.
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04.02.2025 19:30 Відповісти
По сути наш бюджет и всякие прикорытные высасывали всю помощь США, которую те давали на процветание Украины. Мало того еще карьеры себе строили.
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04.02.2025 19:31 Відповісти
Єдине, що можно зробити во благо України - це якось передавати гроші безпосередньо на рахунки Українців - пенсіонерам, інвалідам, ветеранам, виплати та премії за знищення ворога, за зруйноване житло, за шкоду здоров'я, за втрачений бізнес/магазин/гараж/поле тощо....
Тоді теоретично запрацює економіка, буде виручка у бізнесу, з ПДВ та подохідного буде йти на виплати бюджетникам...
Бо давати в руки чиновникам - НЕ можна! Знову просруть державу і бюджет!!
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04.02.2025 23:42 Відповісти
"Порахуємо, панове заможні кроти?"
На 23-й рік ЮСАйд профінансував державне міністерство на 40 млн. дол, вже пройшов 24й рік, а це ще - мільонів 15.
Отже витратна частина тільки з донорських грошей не менше 55 млн. $
А скільки виділено з українського бюджету??

Далі, по вказаних вище проектах працювало приблизно 15 спеціалістів (програмери, тестери, координатори, 1-2 керівники).
Середня з/плата - 1500дол.
Отже нехай за 3 роки 1500 х 1,7 (коеф. усіх податків) = 2550 дол х 12 місяців х 3 роки х 15 = 1 млн 215 тис. доларів.
С...ка! куди пішли "залишкові" 53 мільони доларів? І це не рахуючи коштів з бюджету.
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04.02.2025 19:40 Відповісти
Доречі про бюджет:
У проєкті закону про державний бюджет України на 2025 рік для Міністерства цифрової трансформації передбачили понад 4 мільярди гривень. У 2024-му фінансування було меншим і становило 2,5 мільярда гривень.
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Замініть мізками та працею на державу
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04.02.2025 20:07 Відповісти
Перекладаємо словосполучення "govtech-компанія Strimco" - воно ознчає означає "кишенькова шарашка чи-то Федорова, чи то його друзяки, яка <виграє> тендери/проекти магічним чином, не маючи ні офіційного досвіду, ні спеціалістів в штаті".

Сподіваюсь, поки "шукатимуть донора" - апетити цих кишенькових шарашок трішки зменшаться і потік беззмістовних, а подекуди і просто ідіотських "сервісів Дія" зменшиться.

Оце - справжні "грантожери".
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04.02.2025 20:31 Відповісти
Ну тепер Фьодорову, як «ефективному менеджеру" ніщо не завадить продемонструвати вміння успішно керувати Мінцифрою без подачок від USAID. Чи ні?
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04.02.2025 21:19 Відповісти
смілянський, крупа, ахмєтов, коломойський, судді, прокурори, ТЦК, СБУ, МВС, стефанчукоподібні тут за пару годин можна на декуілька USAID назбирати
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04.02.2025 21:40 Відповісти
на чужом х…ю а рай не уедешь…
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04.02.2025 21:44 Відповісти
Об'єднуйте мін'єдом
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04.02.2025 21:56 Відповісти
Як сказав Боневтік про допомогу від USAID, "я ці гроші не бачив". Не спромігся навіть подякувати, а тут виявляється скільки проектів від цієї допомоги залежало. Може вплинути на фінансування зарплати бюджетникам.
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04.02.2025 22:03 Відповісти
Коли нічого не буде працювати - то й у бюджеті не буде нічого для тих бюджетників ! А без УСАІД не працювало ніяк воно - от фактами доведено що все трималося на фінансових костилях ЕС ,+ США
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04.02.2025 23:45 Відповісти
Тепер шо, шабунін до війська піде, чи він сидить на європейських грантах?
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04.02.2025 22:13 Відповісти
Ходор всіх грантожерів врятує

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05.02.2025 03:17 Відповісти
А як же ветерани, що їм тепер робити без додатків Єкаліка та Інвалід+?
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05.02.2025 08:51 Відповісти
Смоктати - не гранти жерти...
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05.02.2025 10:01 Відповісти
Перейменуй на Бездія!
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05.02.2025 10:05 Відповісти
давай, "ефективний менеджер", тепер саме час показати, чого ти вартий насправді
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05.02.2025 11:30 Відповісти
Свои деньги разворовывались, страна жила на американские. Вот такой кардебалет, господа.
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05.02.2025 11:58 Відповісти

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