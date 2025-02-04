USAID було найбільшим донором Мінцифри: У міністерстві поки не знають, ким його замінити (оновлено)

Агентство федерального уряду США USAID, яке призупинило роботу за рішенням уряду Дональда Трампа, було найбільшим міжнародним донором проєктів Міністерства цифрової трансформації України.

Станом на кінець 2023 року американський фонд профінансував проєкти міністерства на $40,5 млн, підрахувала українська редакція Forbes, передає dev.ua.

Для порівняння ЄС до того часу виділив на проєкти Мінцифри $11,5 млн, а уряди Німеччини та Швеції – $9,6 млн та $1,7 млн відповідно.

USAID виділив ці $40,5 млн в межах програми "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)". Частина цих коштів ішла на розробку "Дії".

У Мінцифри відмовилися уточнити, який відсоток проєктів фінансувався USAID до останнього часу, очікуючи завершення перемовин із відомством. Але за підрахунками Forbes, це щонайменше 30 послуг, сервісів і продуктів Мінцифри, серед яких "єАкциз", "єБронювання", "єВідновлення", проєкт з регулювання ШІ тощо.

У звітності також згадуються проєкти "Підтримка організацій - лідерів у протидії корупції в Україні (ВзаємоДія)" та "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України".

Крім того, українська govtech-компанія Strimco 24 січня отримала офіційний ордер про зупинку контрактів, за яким працювала над низкою проєктів, зокрема Реєстром збитків, завданих Росією. USAID фінансувала загалом 20% всіх проєктів Strimcо, продовження роботи над ними під загрозою, вважає співзасновник компанії Роман Ланський.

"Ми отримаємо кошти лише за ті роботи, що завершені на 100%, але суттєва частина виконаного залишиться без фінансування", – каже він.

У Мінцифри запевнили, що шукатимуть іншого донора на заміну USAID, проте поки не знають, хто це може бути.

"Важко сказати, де саме знайдемо фінансування. Будемо вирішувати", – сказав посадовець міністерства, який попросив його не називати.

Зі свого боку заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що зараз триває аудит, а після його закінчення буде рішення, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми думаємо, що все ж таки цифрові ініціативи залишаться", – сказав Борняков.

За його словами, Мінцифри активно працює над залученням альтернативного фінансування від інших країн-партнерів.

"Також ми почали розмовляти з іншими країнами, які також нам допомагають, щоб замістити в разі, якщо ці програми (USAID, – ред.) не будуть продовжені. Нічого такого не сталося. [...] Якщо навіть буде такий сценарій, що вони зупиняють (роботи, – ред.) повністю, то я думаю, що ми знайдемо шляхи, як продовжувати далі наші цифрові проєкти", – запевнив Борняков.

Він нагадав, що USAID фінансувало багато інших напрямків, які не входять у цифрову політику, зокрема процеси відбудови та енергетику. Проте про повну зупинку наразі не йдеться.

"Що стосується альтернативних джерел, то вже президент України збирався поглянути на те, що вимагає, можливо, пріоритетного фінансування, і я думаю, що це буде зроблено частково за рахунок державного бюджету", – додав Борняков.

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Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Не грантожерами одними. Десятки важливих проєктів в Україні під загрозою без допомоги USAID