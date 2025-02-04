Новий голова Податкової служби пообіцяв зміни у системі блокування податкових накладних

Державна податкова служба (ДПС) готує нормативні зміни для зменшення кількості заблокованих податкових накладних.

Про це голова Податкової служби Руслан Кравченко заявив під час селекторної наради з керівниками територіальних органів ДПС, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, зокрема планується удосконалити критерії безумовної реєстрації та показників позитивної податкової історії, а також спростити механізм подання таблиць даних.

"Одна із причин блокування накладних, особливо у підприємств, які вирощують або виробляють власну продукцію, надавачів послуг – відсутність таблиці даних. Найбільше неврахованих таблиць у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій областях та Києві. Доручив до кінця тижня всім територіальним органам поінформувати платників про необхідність подання таблиць даних", – пояснив Кравченко.

Голова Податкової служби додав, що розгляд питань ризиковості має бути комплексним, тому комісії повинні ухвалювати рішення лише після всебічної оцінки діяльності платника.

"Окреме питання – надмірна бюрократія. Доходить до безглуздя. Платник змушений подавати комісії декілька сотень сторінок документів, що ускладнює розгляд справ. При цьому часто ці документи взагалі не стосуються здійснення самої операції або безпосередньо діяльності підприємства. І цьому покладемо край", – заявив Кравченко.

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За його словами, від початку року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5%, а майже 5,7 тисячі суб’єктів господарювання було виключено з переліку ризикових.

"Це перші результати змін, які впроваджує Державна податкова служба України. Адже маємо численні скарги бізнесу щодо безпідставного блокування накладних та потрапляння до категорії ризикових. На цьому не зупиняємось. Сьогодні доручив керівникам регіональних управлінь до кінця тижня організувати консультаційні центри, де бізнес отримає всю необхідну допомогу у вирішенні питання блокування накладних та виключення з переліку ризикових", – сказав Кравченко.

Він пояснив, що у кожному з таких центрів працюватимуть 5-10 фахівців, які надаватимуть бізнесу роз’яснення щодо:

алгоритмів роботи системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР);

подання таблиць даних;

процедур виключення з переліку ризикових та розблокування накладних.

Як повідомлялося, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка. З квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.