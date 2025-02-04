БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 753 11

Новий голова Податкової служби пообіцяв зміни у системі блокування податкових накладних

Руслан Кравченко

Державна податкова служба (ДПС) готує нормативні зміни для зменшення кількості заблокованих податкових накладних.

Про це голова Податкової служби Руслан Кравченко заявив під час селекторної наради з керівниками територіальних органів ДПС, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, зокрема планується удосконалити критерії безумовної реєстрації та показників позитивної податкової історії, а також спростити механізм подання таблиць даних.

"Одна із причин блокування накладних, особливо у підприємств, які вирощують або виробляють власну продукцію, надавачів послуг – відсутність таблиці даних. Найбільше неврахованих таблиць у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій областях та Києві. Доручив до кінця тижня всім територіальним органам поінформувати платників про необхідність подання таблиць даних", – пояснив Кравченко.

Голова Податкової служби додав, що розгляд питань ризиковості має бути комплексним, тому комісії повинні ухвалювати рішення лише після всебічної оцінки діяльності платника.

"Окреме питання – надмірна бюрократія. Доходить до безглуздя. Платник змушений подавати комісії декілька сотень сторінок документів, що ускладнює розгляд справ. При цьому часто ці документи взагалі не стосуються здійснення самої операції або безпосередньо діяльності підприємства. І цьому покладемо край", – заявив Кравченко.

Читайте також: Гетманцев пообіцяв, що "раптових" податків більше не буде. На їхнє ухвалення виділятиметься до пів року

За його словами, від початку року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5%, а майже 5,7 тисячі суб’єктів господарювання було виключено з переліку ризикових.

"Це перші результати змін, які впроваджує Державна податкова служба України. Адже маємо численні скарги бізнесу щодо безпідставного блокування накладних та потрапляння до категорії ризикових. На цьому не зупиняємось. Сьогодні доручив керівникам регіональних управлінь до кінця тижня організувати консультаційні центри, де бізнес отримає всю необхідну допомогу у вирішенні питання блокування накладних та виключення з переліку ризикових", – сказав Кравченко.

Він пояснив, що у кожному з таких центрів працюватимуть 5-10 фахівців, які надаватимуть бізнесу роз’яснення щодо:

  • алгоритмів роботи системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР);
  • подання таблиць даних;
  • процедур виключення з переліку ризикових та розблокування накладних.

Як повідомлялося, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка. З квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.

Автор: 

податки (2469) Державна податкова служба (382) Кравченко Руслан (19) податкові накладні (19)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+1
Вангую: блокування будуть ще сильнішими.
показати весь коментар
04.02.2025 18:17 Відповісти
+1
У жовтні 2023 року журналісти "Наших грошей" з'ясували, що Київська ОДА, яку очолював Кравченко, https://nashigroshi.org/2023/10/05/kyivs-ka-oda-za-5-mil-*****-zamovyla-heneratory-dlia-chornobyl-s-koi-aes-dorozhche-vid-internet-mahazyniv/ замовила за 5 мільйонів генератори для Чорнобильської АЕС, які є дорожчими від ринкової вартості

У 2023 році https://web.archive.org/web/20230206044023/https:/www.kmu.gov.ua/diyalnist/provedennya-konkursiv/konkurs-na-zainiattia-posady-dyrektora-natsionalnoho-antykoruptsiinoho-biuro/informatsiia-pro-kandydativ/kravchenko-ruslan-andriiovych брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-khto-ocholyt-nabu/32274629.html даними "Радіо Свобода", Кравченко у декларації як кандидата вказував отримання службового житла у грудні 2018 року, яке вже наступного року приватизував і продав.
показати весь коментар
04.02.2025 18:17 Відповісти
+1
зачьотний йбальнік налоговіка.
показати весь коментар
04.02.2025 18:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вангую: блокування будуть ще сильнішими.
показати весь коментар
04.02.2025 18:17 Відповісти
Швидше, більше, сильніше!
показати весь коментар
04.02.2025 18:40 Відповісти
У жовтні 2023 року журналісти "Наших грошей" з'ясували, що Київська ОДА, яку очолював Кравченко, https://nashigroshi.org/2023/10/05/kyivs-ka-oda-za-5-mil-*****-zamovyla-heneratory-dlia-chornobyl-s-koi-aes-dorozhche-vid-internet-mahazyniv/ замовила за 5 мільйонів генератори для Чорнобильської АЕС, які є дорожчими від ринкової вартості

У 2023 році https://web.archive.org/web/20230206044023/https:/www.kmu.gov.ua/diyalnist/provedennya-konkursiv/konkurs-na-zainiattia-posady-dyrektora-natsionalnoho-antykoruptsiinoho-biuro/informatsiia-pro-kandydativ/kravchenko-ruslan-andriiovych брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-khto-ocholyt-nabu/32274629.html даними "Радіо Свобода", Кравченко у декларації як кандидата вказував отримання службового житла у грудні 2018 року, яке вже наступного року приватизував і продав.
показати весь коментар
04.02.2025 18:17 Відповісти
Нова мітла почне місти по-новому ! Немає ніякої надії на краще. "Попєрєднік" де, коли його на фронт відправлять за блокування податкових накладних ?! От така феніта ля кумедія...
показати весь коментар
04.02.2025 18:19 Відповісти
Мародерить буде в рази більше це шобло тільки це може
показати весь коментар
04.02.2025 18:38 Відповісти
зачьотний йбальнік налоговіка.
показати весь коментар
04.02.2025 18:41 Відповісти
він колишній прокурор. а ця посада Голови Податкової - Політична. Призначаються лише "ручні". Азіров був "ручним" при Кучмі та при Януковичі. Колишній підприємець рекламист з Донецька, який спочатку був за Ющенка, а потім за посаду та гроші перебіг до Януковича теж "ручний". Буряки, Насірови та інші така сама ситуація бо всі вони очолювали Податкову бо були лояльні до влади. Перед призначенням Насірова на посаду він на якомусь форумі питав навіщо платити податки.
показати весь коментар
04.02.2025 19:08 Відповісти
ситуація з податковими накладними ще з часів Кучми. Це ГОДІВНИЦЯ як для нечесних підприємців так і для податківців.
То шо цей колишній прокурор каже все Нісенитниця. І він про це знає.
Єдиний вихід - Відміна Відшкодування на р\р
І все!
Але ж Ніхто на це не піде
показати весь коментар
04.02.2025 19:04 Відповісти
"перші результати" Готували для Нового очільника заздалегідь. Ну не може людина, яка півжиття пропрацювала прокурором одразу стати Крутим податківцем. Ну то все одно шо водій дорожнього асфальтового катка перейде працювати пілотом пасажирського літака та одразу полетить. Полетить але не зможе Безпечно посадити літак і загине разом з літаком та пасажирами.
Отакі публікації вводять в оману читачів, платників податків та інших чесних співгромадян
показати весь коментар
04.02.2025 19:13 Відповісти
Дивися податківцю, щоб ти в Емірати за пів року не з:бав
показати весь коментар
04.02.2025 19:58 Відповісти
Без дозволу гетьманцева і дерьмака він і не пер д не
показати весь коментар
04.02.2025 20:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 