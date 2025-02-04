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Новини
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Найбільші оператори мобільного зв’язку в Україні запустили послуги VoLTE та VoWiFi. Що це значить?

Найбільші оператори мобільного зв’язку в Україні запустили послуги VoLTE та VoWiFi

Три найбільші оператори мобільного зв'язку в Україні з грудня минулого року запровадили на своїх мережах VoLTE та VoWiFi – послуги, які працюють навіть в умовах слабкого сигналу. 

Про це йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. 

Voice over LTE (VoLTE) дозволяє телефонувати через мережу 4G замість традиційної голосової мережі 2G/3G, забезпечуючи абоненту кращий зв’язок і якісну передачу звуку.

Voice over WiFi" (VoWiFi) дозволяє телефонувати через бездротову мережу Wi-Fi там, де слабкий сигнал мобільної мережі, наприклад, у помешканнях у підвальних та напівпідвальних приміщеннях або інших локаціях, куди не пробивається сигнал від вашого мобільного оператора.

"Це гарна і зручна альтернатива встановленню "репітора" (пристрій, який дозволяється встановлювати на локації абонента виключно оператору, тільки в такому разі це не несе ризику створення радіозавад сусіднім абонентам мобільних мереж). Тож починаючи з грудня 2024 року українські абоненти 4G всіх трьох операторів, які мають сучасні моделі смартфонів, мають можливість користуватись обома цими послугами", – сказано в повідомленні.

У Нацкомісії нагадали, що для користування VoLTE достатньо лише того, щоб цю функцію підтримував смартфон користувача (інколи є необхідним увімкнення в налаштуваннях), а для підключення за номером послуги VoWiFi потрібно звернутись до свого мобільного оператора.

Як повідомлялося, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку узгодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв'язку "Київстар" та Vodafone Україна.

Автор: 

інтернет (1356) мобільний зв’язок (802) зв’язок (233)


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Топ коментарі
+4
Але оператори братимуть гроші за зв'язок через чужі канали зв'язку, оплачені окремо. Навіщо потрібен оператор, якщо можна просто зателефонувати по месенджеру?
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04.02.2025 18:19 Відповісти
+1
Працює через дупу. Відходиш від роутера - зв'язок переривається, а не перемикається.
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04.02.2025 18:14 Відповісти
+1
Шахрайство як воно є- "твої гроші за наш непотріб"!
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04.02.2025 18:33 Відповісти
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Працює через дупу. Відходиш від роутера - зв'язок переривається, а не перемикається.
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04.02.2025 18:14 Відповісти
Але оператори братимуть гроші за зв'язок через чужі канали зв'язку, оплачені окремо. Навіщо потрібен оператор, якщо можна просто зателефонувати по месенджеру?
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04.02.2025 18:19 Відповісти
Для того щоб подзвонити абоненту у якого старий телефон. Котрий 1 не підтримує VoLTE, 2 має операційну систему під яку не матиметься клиентів ******** месенджерів. Старі кнопки (і ******* китайці "бабушкофони"), симба, Вінда і вінмобіла, андроїд до 4, iOS до 9. Це не тільки бомжі, а й багато пенсіонерів.
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04.02.2025 18:40 Відповісти
Скажемо дружно - **** нужно!
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04.02.2025 18:21 Відповісти
Ну чудаки А зараз як дзвонять за кордон та коли сигналу немає? Правильно, за допомогою інтернету через мессенджери. Роздуплились з своїми тариХВами
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04.02.2025 18:23 Відповісти
Месенжери не реєструють вас в мережі, і не надсилають вам смс, що надходять на ваш номер.
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05.02.2025 11:31 Відповісти
А в месенджері ви як реєструєтесь? Не по номеру телефона? А банки як розсилають повідомлення? Ви надаєте банку свій номер телефону і вони потім надсилають вам повідомлення в меседжері згідно вашого номеру.
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05.02.2025 12:28 Відповісти
Номер телефону в месенджері потрібен лише як ваш ідентифікатор (та засіб відновлення пароля). Інші месенджери його не потребують (наприклад, Skype). А те, що з банку приходить у Вайбер, то це кожен банк окремо замовляє ці послуги у Вайбера, за окремі гроші. Це ніяк не пов'язано з функціонування телефонної мережі.
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05.02.2025 12:32 Відповісти
Ну, так в чому я не правий тоді? Коли є інтернет то можна дзвонити і без оператора мобільної мережі, навіть без сім картки коли є wifi
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05.02.2025 13:42 Відповісти
Ви кажете, що VoLTE це те саме що месенжери зараз. Але це геть не те саме, бо через месенджер, ви можете подзвонити лише на такий саме месенджер. А VoWiFi це звичайний телефонний зв'язок, різновид **** (такий як SIP).
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06.02.2025 09:26 Відповісти
От скажіть мені, яка мені різниця через який вид зв'язку я розмовляю, через сіп чи воліп? Мені головне, щоб був зв'язок. Це технічне питання яке звичайного користувача взагалі не повинно хвилювати. Звичайного користувача хвилює тільки ціна та якість зв'язку.
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06.02.2025 10:00 Відповісти
Шахрайство як воно є- "твої гроші за наш непотріб"!
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04.02.2025 18:33 Відповісти
коли дочекаємося заголовків : "Найбільші оператори мобільного зв'язку в Україні суттєво знизили оплату тарифів для абонентів?"
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04.02.2025 18:41 Відповісти
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04.02.2025 18:56 Відповісти
Коли дефляція почнеться, то цілком можливо.
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05.02.2025 11:33 Відповісти
Так це ж було вже тобто вже ж декілька років як вже користувався коли на звичайний зв'язок не проходить дзвонить по волтє
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04.02.2025 22:34 Відповісти
У статті не повністю розкрито тему. Зокрема, VoLTE підтримується лише для певних моделей телефонів, схвалених оператором, а не для всіх пристроїв, які мають цю функцію. Крім того, VoWiFi працює лише протягом 15 хвилин з моменту останньої реєстрації в мережі.
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05.02.2025 06:48 Відповісти
>У Нацкомісії нагадали, що для користування VoLTE достатньо лише того, щоб цю функцію підтримував смартфон користувача

Не достатньо. Треба щоб прошивка смартфона ще підтримувала конкретного оператора, бо універсальним чином ця технологія не працює. І зараз дуже мало смартфонів підтримують це саме з українськими операторами. І ви можете мати хоч 5G смартфон, але ніякого VoLTE там працювати не буде.
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05.02.2025 11:28 Відповісти

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