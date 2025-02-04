Найбільші оператори мобільного зв’язку в Україні запустили послуги VoLTE та VoWiFi. Що це значить?
Три найбільші оператори мобільного зв'язку в Україні з грудня минулого року запровадили на своїх мережах VoLTE та VoWiFi – послуги, які працюють навіть в умовах слабкого сигналу.
Про це йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.
Voice over LTE (VoLTE) дозволяє телефонувати через мережу 4G замість традиційної голосової мережі 2G/3G, забезпечуючи абоненту кращий зв’язок і якісну передачу звуку.
Voice over WiFi" (VoWiFi) дозволяє телефонувати через бездротову мережу Wi-Fi там, де слабкий сигнал мобільної мережі, наприклад, у помешканнях у підвальних та напівпідвальних приміщеннях або інших локаціях, куди не пробивається сигнал від вашого мобільного оператора.
"Це гарна і зручна альтернатива встановленню "репітора" (пристрій, який дозволяється встановлювати на локації абонента виключно оператору, тільки в такому разі це не несе ризику створення радіозавад сусіднім абонентам мобільних мереж). Тож починаючи з грудня 2024 року українські абоненти 4G всіх трьох операторів, які мають сучасні моделі смартфонів, мають можливість користуватись обома цими послугами", – сказано в повідомленні.
У Нацкомісії нагадали, що для користування VoLTE достатньо лише того, щоб цю функцію підтримував смартфон користувача (інколи є необхідним увімкнення в налаштуваннях), а для підключення за номером послуги VoWiFi потрібно звернутись до свого мобільного оператора.
Як повідомлялося, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку узгодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв'язку "Київстар" та Vodafone Україна.
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Не достатньо. Треба щоб прошивка смартфона ще підтримувала конкретного оператора, бо універсальним чином ця технологія не працює. І зараз дуже мало смартфонів підтримують це саме з українськими операторами. І ви можете мати хоч 5G смартфон, але ніякого VoLTE там працювати не буде.