В Естонії почнуть судити пособників ексочільника МОЗ Степанова. Він втік з України два роки тому і не оголошений у розшук

Прокуратура Естонії спрямувала до суду обвинувальний акт щодо естонських підприємців Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, яких підозрюють у відмиванні грошей в особливо великих розмірах.

Крім них, звинувачення у пособництві у відмиванні грошей висунули Світлані Калініній, повідомив естонський мовник ERR, передає Liga.net.

За даними слідства, обвинувачені надавали послуги з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, громадянину України Максиму Степанову. За підрахунками естонської прокуратури, загалом було відмито понад 35 млн євро.

Йдеться про ексміністра охорони здоров'я України у 2020-2021 роках Максима Степанова. Справа про відмивання коштів стосується часів, коли був директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".

За даними українських правоохоронців, він створив схему для отримання незаконних доходів та виведення з української компанії щонайменше 35 млн євро в період з вересня 2013 року по квітень 2021 року.

За даними досудового розслідування, ці гроші переказали естонській компанії Feature OÜ, якою керував обвинувачений Дмитро Фокін.

Згідно з обвинувальним актом, учасники схеми створили ланцюжок постачання, в якому естонська компанія мала постачати українській сировину для виготовлення документів, але її вартість завищували у кілька разів.

Гроші, що надійшли на рахунок естонської компанії, переказували через десятки інших естонських та іноземних компаній, зазначають в естонській прокуратурі. Для того щоб надати транзакціям видимість законності, складалися різні договори для створення фіктивних боргів, що дозволило приховати справжнє походження грошей.

Значна частина грошей, згідно з зібраними доказами, поверталася назад Степанову або повʼязаним із ним людям.

"Згідно з доказами, обвинувачені знали, що гроші, які вони отримали, були отримані від злочину, скоєного проти української державної компанії в той час, коли країна була змушена захищатися від незаконної агресії з боку Росії з 2014 року, але вирішили приховати злочинне походження грошей", – зазначив естонський обвинувач Юрген Хюва.

Що відомо про справу ексміністра охорони здоров'я Степанова?

Як повідомлялося, у липні 2023 року НАБУ повідомило Максиму Степанову та ще чотирьом особам про підозри у справі про заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн. Самому Степанову про підозру повідомили заочно, бо виявилося, що ще на початку 2023 року він виїхав з України за кордон і більше не повертався.

У вересні 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Проте у розшукових списках МВС Максима Степанова наразі немає.