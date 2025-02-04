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Новини
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В Естонії почнуть судити пособників ексочільника МОЗ Степанова. Він втік з України два роки тому і не оголошений у розшук

степанов

Прокуратура Естонії спрямувала до суду обвинувальний акт щодо естонських підприємців Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, яких підозрюють у відмиванні грошей в особливо великих розмірах.

Крім них, звинувачення у пособництві у відмиванні грошей висунули Світлані Калініній, повідомив естонський мовник ERR, передає Liga.net.

За даними слідства, обвинувачені надавали послуги з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, громадянину України Максиму Степанову. За підрахунками естонської прокуратури, загалом було відмито понад 35 млн євро.

Йдеться про ексміністра охорони здоров'я України у 2020-2021 роках Максима Степанова. Справа про відмивання коштів стосується часів, коли був директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".

За даними українських правоохоронців, він створив схему для отримання незаконних доходів та виведення з української компанії щонайменше 35 млн євро в період з вересня 2013 року по квітень 2021 року.

За даними досудового розслідування, ці гроші переказали естонській компанії Feature OÜ, якою керував обвинувачений Дмитро Фокін.

Згідно з обвинувальним актом, учасники схеми створили ланцюжок постачання, в якому естонська компанія мала постачати українській сировину для виготовлення документів, але її вартість завищували у кілька разів.

Гроші, що надійшли на рахунок естонської компанії, переказували через десятки інших естонських та іноземних компаній, зазначають в естонській прокуратурі. Для того щоб надати транзакціям видимість законності, складалися різні договори для створення фіктивних боргів, що дозволило приховати справжнє походження грошей.

Значна частина грошей, згідно з зібраними доказами, поверталася назад Степанову або повʼязаним із ним людям.

"Згідно з доказами, обвинувачені знали, що гроші, які вони отримали, були отримані від злочину, скоєного проти української державної компанії в той час, коли країна була змушена захищатися від незаконної агресії з боку Росії з 2014 року, але вирішили приховати злочинне походження грошей", – зазначив естонський обвинувач Юрген Хюва.

Що відомо про справу ексміністра охорони здоров'я Степанова?

Як повідомлялося, у липні 2023 року НАБУ повідомило Максиму Степанову та ще чотирьом особам про підозри у справі про заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн. Самому Степанову про підозру повідомили заочно, бо виявилося, що ще на початку 2023 року він виїхав з України за кордон і більше не повертався.

У вересні 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Проте у розшукових списках МВС Максима Степанова наразі немає.

Автор: 

НАБУ (1545) відмивання грошей (293) Естонія (292) Степанов Максим (184) підозра (162)


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Топ коментарі
+15
А можна щоб естонська прокуратура переїхала до нас і замінила українську?
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04.02.2025 21:08 Відповісти
+12
Порошенко звільнив голову Одеської ОДА Степанова.
У Вови спитити боїтесь, навіщо він корупціонера призначив міністром охорони здоров'я?
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04.02.2025 21:28 Відповісти
+10
У цій новині прекрасне все.
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04.02.2025 21:03 Відповісти
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04.02.2025 21:03 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/ukrainian/news-47887230&ved=2ahUKEwj1-Jyw3qqLAxWfPhAIHYsZHzwQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0AfDTaYsNz50eoeGKgfxFt
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04.02.2025 21:21 Відповісти
Перейди по силці і залишся без грошей)))
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04.02.2025 21:26 Відповісти
Порошенко звільнив голову Одеської ОДА Степанова.
У Вови спитити боїтесь, навіщо він корупціонера призначив міністром охорони здоров'я?
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04.02.2025 21:28 Відповісти
А навіщо буратінка призначив шевченка на посаду очільника Нацбанку? Той теж п'ятами накивав...
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04.02.2025 21:53 Відповісти
Не доносив касу, тому і звільнив. ЗЕ тоже так робить, хто не доносит, то на вихід
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Яку касу?
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04.02.2025 22:57 Відповісти
А можна щоб естонська прокуратура переїхала до нас і замінила українську?
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04.02.2025 21:08 Відповісти
Це не можливо. Звільнити інвалідів це жорсткий геморой
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04.02.2025 22:10 Відповісти
В МВС собі подібним дають можливість виїхати з вкраденими грошами і в розшук не оголошують,
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05.02.2025 04:02 Відповісти
А что там ЗЕ Мразь??? Подельника своего по продажам масок судить будет....
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05.02.2025 21:32 Відповісти

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