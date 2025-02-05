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Уперше в Україні водія обмежили у праві керування авто через порушення правил військового обліку

У ТЦК на Житомирщині помер чоловік

В Україні зафіксували перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати автомобілем через порушення правил військового обліку. Таке рішення виніс суд на Рівненщині на звернення ТЦК.

Як пише Опендатабот, щонайменше знайдено щонайменше 41 судову справу щодо обмеження прав на керування авто через порушення правил військового обліку.

Наразі у більшості випадків суди повертають справи назад. Утім, це пов’язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.

За словами адвокатки Валентини Слободянок, ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами – адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року.

"Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова – тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", – додала вона.

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Втім наразі вже є випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК. Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку – допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Судові рішення у таких справах повністю знеособлені – у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

Тож, українці можуть дізнатися, чи є проти них подібні позови, лише через судові послуги у додатку "Дія" або ж у електронному кабінеті системи єСуд.

Автор: 

авто (4177) суд (3340) ТЦК та СП (42)


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Топ коментарі
+33
Важка у політруков служба. Он який пост забабахав!
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05.02.2025 10:09 Відповісти
+32
Добре, що ти мобілізувався!!! Дякуємо тобі, захисник!!!
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05.02.2025 10:06 Відповісти
+26
Щось я не бачив в ПДР нічого про ТЦК, а тим паче про СП
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05.02.2025 10:00 Відповісти
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Щось я не бачив в ПДР нічого про ТЦК, а тим паче про СП
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05.02.2025 10:00 Відповісти
Вихід один.Йти в ЗСУ.Там їздять всі хто хоче, без всяких прав.Мало того,на блоку в зоні бд маєш права зупинить поліцію.Цивільним такі права і не снились.
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05.02.2025 11:18 Відповісти
Воістину! сам без прав на ендуро розсікаю (на "євробляху" через гандонів-командирів не вистачає).
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05.02.2025 13:46 Відповісти
Зараз тобі ухилянти понаписують,що ти у Варшавському котлі воюєш. В нас теж старлінк був з Польщі.Не обов'язково купувать бляху.Я батькову стару копійку загнав на наших номерах.Їздили поки не здохла під Купянськом.Зате не шкода,і полагодить копійки.Сусід купив вісімку позавчора, в нормальному стані-$500.
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05.02.2025 14:03 Відповісти
У мене ні часу не було, ні досвіду не має драндулєт купувати. У Дніпрі замість автовокзалу пішов у мотосалон купив мотоциклєт, свою дупу у штаб тягати і папірці по службах возити. 50 кілометрів по Дніпру покрутив для тренування - і в частину…
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05.02.2025 16:08 Відповісти
В тцк ще на одного ворога побільшало.
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05.02.2025 10:00 Відповісти
От цікаво, ТЦК та СП це структура сухопутніх військ, і формально вони є частиною ЗСУ, щоб не казали всілякі речники про цивільних співробітників. Виникає питання по статті 17 Конституції, адже виходить так, що ініціатором обмеження прав і свобод людини є ЗСУ, хоча це і зроблено через суд. Не впевнений, що це не натягування сови на глобус, але все ж питання залишаються.
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05.02.2025 10:01 Відповісти
Добре, що ти мобілізувався!!! Дякуємо тобі, захисник!!!
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05.02.2025 10:06 Відповісти
Важка у політруков служба. Он який пост забабахав!
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05.02.2025 10:09 Відповісти
Саме так! Бо якщо програємо, то путлєр не буде панькатися з чмошниками-ухилянтами: вінтовку майсєєва в зуби і вперьйот на Берлін. Є ж досвід з окупованих територій.
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05.02.2025 10:07 Відповісти
Звичайно.Але не побивайся так, ти цього не побачиш.Ти ж або переможеш або загинеш в бою .Молодчага ,третього тобі не дано! Чи може маєш ще якісь варіанти?
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05.02.2025 10:13 Відповісти
І тому ТЦК теж не панькається і хоче дати простому хлопу гвинтівку прямо тут і зараз, щоб той негайно вже штурмував курвські ліси
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05.02.2025 10:25 Відповісти
В кацапів теж повно ухилянтів, але в них ще кордони відкриті.
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05.02.2025 10:36 Відповісти
В них ухилянтів поки-що нема, бо обходяться без мобілізації: Путлєр дорого як на умови раші купляє м'ясо. Але якщо там трапиться тотальна мобілізація, то раша вибухне і дефрагментизується.
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05.02.2025 11:18 Відповісти
Спитайте тих хто в 22 році працював на Верхньому Ларсі.
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05.02.2025 11:20 Відповісти
Це не ухилянти, а утіканти. Вони законно перетнули кордон.
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05.02.2025 11:24 Відповісти
Ви ***** вже поділіться хто є хто. А то виходить що кацапи що удирали від мобілізації це втікачі, а українці що втікають від мобілізації, це ухилянти.
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05.02.2025 11:49 Відповісти
Тут критерій простий. Кацапи свій закон не порушували, а наші козли пору3шували Закон України.
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05.02.2025 17:04 Відповісти
В кацапів ухиляння теж порушення закону.
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05.02.2025 17:20 Відповісти
Вони законно виїхали з раші. Закон то є, але мобілізації там нема. Що так важко зрозуміти? У такому випадку закон не активовано.
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05.02.2025 17:26 Відповісти
В 22 була мобілізація.
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05.02.2025 17:54 Відповісти
Часткова. Границь не закривали кацапи.
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05.02.2025 18:02 Відповісти
Все правильно. Але як пояснити "чму у штанцях" - чому він повинен віддавати своє життя за статки Порошенка, Ахметова, Суркісів та ще кількох десяткам громадян, яким по факту належить Україна? А в нього є лише борги і обоі'язки??
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05.02.2025 10:08 Відповісти
Йому це Путлєр пояснить.
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05.02.2025 10:10 Відповісти
ти де воюєш агітатор польський
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05.02.2025 10:59 Відповісти
Логістика Rzeszów-Львів. Деколи München -Львів.
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05.02.2025 11:21 Відповісти
ну то агітуй усіх у логістику... 😁 вояка!
чому ти мене посадки штурмувати агітуєш
поки земразь жирує як свині у корита
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05.02.2025 11:40 Відповісти
Забагато триндиш, як на обісранця.
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06.02.2025 01:04 Відповісти
що? я у резерв+ зареєструвався, а ти ?
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06.02.2025 03:07 Відповісти
Поки що ти зареєструвався лише на обісранця-триндобола на замовлення. ))
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06.02.2025 18:10 Відповісти
А чого це б не повоювати за Суркісів? Суркіси = Динамо Київ. За Шеву, за Реброва, за Шовковського, за Ващука всі вболівали колись, яка команда була в 90х - ех цукерочка
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05.02.2025 10:10 Відповісти
А захищати дітей, батьків самого "чма у штанцях" хто буде?
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05.02.2025 10:10 Відповісти
Зеленьський своїх вивіз за кордон. Так шо не хвилюйтесь за маму римму та онуків
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05.02.2025 10:14 Відповісти
Та мені за ваЗЕліна з його вишкварками пох... Мені б своїх убезпечити.
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05.02.2025 10:19 Відповісти
вивези в европу
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05.02.2025 11:03 Відповісти
Профінансуєш?
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05.02.2025 11:04 Відповісти
це твої діти (сподіваюсь...)
заробляй, я ж можу заробити
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05.02.2025 11:06 Відповісти
Тоді не треба давати порад...
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05.02.2025 11:07 Відповісти
це інтернет, чувак 😁
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05.02.2025 11:10 Відповісти
А яке це має значення? Якщо не питають - не лізь.
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05.02.2025 11:12 Відповісти
ти де таку хєрню прочитав?
"це інет, тут можуть і ***** послати"(с)
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05.02.2025 11:41 Відповісти
Якщо тобі 15 років і ти вчися у 3 класі - можеш робити все, що хочеш. Але якщо в тебе IQ вище за мавпячий - будеш поводитися як людина.
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05.02.2025 11:48 Відповісти
ще моралі читає... йди гуляй
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05.02.2025 11:52 Відповісти
Нічого дитинка так і не зрозуміла...
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05.02.2025 11:56 Відповісти
А також повертати усі сплачені податки! Як ідея?
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05.02.2025 10:12 Відповісти
Позбавлення громадянства для них за щастя буде, бо ж тоді вони тоді спокійно в Польщу виїхати зможуть! Таке - щуку кинули у річку...
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05.02.2025 10:15 Відповісти
А кому потрібна особа без громадянства?
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05.02.2025 10:20 Відповісти
Видається паспорт Нансена і немає ніякої різниці, чи людина в ЄС з українським громадянством, чи без нього...
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05.02.2025 10:25 Відповісти
А якже Нансен без паспорта?
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05.02.2025 10:29 Відповісти
Угу.Паспорт Нансена можна отримать у Лізі націй. у 20-40-х роках.
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05.02.2025 11:09 Відповісти
Господи, та не сприймате то буквально. Зараз офіційно документ не так називається, але суть його та ж - посвідчення особи без громадянства.
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05.02.2025 11:16 Відповісти
Придбаю мікрофон, трибуну суфлер і пюпітр для агітації. Не за всі гроші світу. То ваша об'ява?
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05.02.2025 10:30 Відповісти
Подоляцьких бот гроші відробляє.
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05.02.2025 10:35 Відповісти
5 пункт для них буде щастям.
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05.02.2025 10:38 Відповісти
Сходи в суди і прокуратури, і подивись скільки там справжніх ухилянтів сидять.
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05.02.2025 10:39 Відповісти
І скільки "прав" там матиме пересічний громадянин, якщо не дасть хабаря
Так, за це варто повоювати!
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05.02.2025 10:52 Відповісти
А як бути з недовірою до військо-політичного керівництва?Зеленський президент миру,він йшов на посаду з мирною риторикою і воювати не збирався.Тепер ситуація помінялась і нами керує людина яка не бачила загрози в тому що РФ стягує війська до кордону і не вірила ні своїй розвідці, ні іноземним які з травня 2021 року попереджали.Висновок який?-Дебіл дебілом.Ти б своє життя довірив дебілу?
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05.02.2025 13:55 Відповісти
Можна просто позбавлення ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ. Я думаю мільйон другий "ухилянтів " з спокійною душею здадуть паспорт держави "Україна " і поїдуть піднімати економіку європейських країн .
А захищати і розбудовувати державу Україну будуть "татові вишеньки " - хоробрі прокурори -інваліди ,незламні депутати,ненавчені воювати мєнти , економічні генії -ГеЙтьманцеви і ще пару мільйонів бангладешців,індусів та сирійців . От тоді країна буде процвітати
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05.02.2025 14:04 Відповісти
Не зупиняйтесь. Конфісковуйте дітей у ухилянтів
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05.02.2025 10:04 Відповісти
Можна ще жінку забрати у ухилянта, яка йому пиво приносить. Все рівно її скривдить бурят коли прийде
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05.02.2025 10:07 Відповісти
Підлозі таки якесь чмо зламало акаунт...
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05.02.2025 10:09 Відповісти
Тут просто пропонують дебільні ідеї, я їм підкинув просто
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05.02.2025 10:12 Відповісти
це ти чьмо пустоголове, сидиш в Польщі і вякаєш шоб інші руками жар розгрібали.
іди своїм пельменьом захищай зешобло злочинне.
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05.02.2025 10:17 Відповісти
Міша (Фаріон тобі би за цю кликуху око вибила і яйця відрізала) - не переживай, я вже завтра буду у Львові. Хтось має курсувати на маршруті Rzeszów-Львів. Притягнемо трохи зброї для укомплектованих, але поки що без належної зброї бригад.
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05.02.2025 10:27 Відповісти
І теж не фронт.
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05.02.2025 10:32 Відповісти
як то кажуть " перший нах!"
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05.02.2025 10:04 Відповісти
Зараз захисники "прав ухилянтів" почнуть попу рвати!!!
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05.02.2025 10:08 Відповісти
ніхто не захищає але є чотириразові ухилянти які всім керують
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05.02.2025 10:13 Відповісти
тобі її вже порвав клоун 🤡...
не зупиняйся.... вони вас мають разом...😁
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05.02.2025 10:14 Відповісти
Мені цікаво, хто з цих двох структур, тцк чи суд, являються приватною лавочкою ?
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05.02.2025 10:12 Відповісти
А хіба з Польщі не видно?
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05.02.2025 10:13 Відповісти
Тобі з дивного окопу видніше....
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05.02.2025 10:15 Відповісти
Відповів - як в калюжу перднув.
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05.02.2025 10:17 Відповісти
ТЦК точно приватна контора,не державна,бо має у печатці код ЄДПРОУ,то біш юрідична особа публічного права.
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05.02.2025 11:00 Відповісти
От через суд - це законно, це правильно. Щоб був змагальний процес! І штрафи взагалі-то теж має суд накладати...
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05.02.2025 10:17 Відповісти
І все перелічене - скоєне групою осіб в умовах воєнного стану
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05.02.2025 10:57 Відповісти
Сенсація.
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05.02.2025 10:31 Відповісти
Яке щастя, ухилянти при держааі ще одного пересічного нагнули.
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05.02.2025 13:41 Відповісти

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