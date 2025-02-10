"Ціни на нафту зростають на тлі можливих нових тарифів США"???

Ціни на нафту зросли 10 лютого після зниження попереднього тижня. Трейдери зосереджують увагу на діях президента США Дональда Трампа, який днями заявив про намір запровадити 25% мита на всі постачання сталі та алюмінію до США. Крім того, він пообіцяв заходи у відповідь щодо країн, що обкладають митом американські товари.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr.

За даними MarketWatch, трейдери побоюються, що торгові війни, які ініціює Трамп, призведуть до суттєвого послаблення глобального економічного зростання та, відповідно, попиту на нафту.

На 8:20 за київським часом квітневі ф'ючерси на Brent зросли на Лондонській біржі ICE Futures на $0,6 (0,8%), до $75,26 за барель. У п'ятницю Brent подорожчала на $0,37 (0,5%), до $74,66 за барель.

Березневі ф'ючерси на WTI на цей час підскочили на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,54 (0,76%), до $71,54 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $0,39 (0,6%), до $71 за барель.

За минулий тиждень Brent подешевшала на 1,3%, WTI – на 2,1%.

Китай зі понеділка запроваджує додаткове мито в розмірі 15% на імпорт скрапленого природного газу та вугілля зі США, а також 10% мито на імпорт нафти. Крім того, у КНР відсьогодні починає діяти додаткове мито в 10% на ввезення сільськогосподарської техніки, багатолітражних автомобілів та пікапів із США.

Такі заходи Пекін застосував у відповідь на дії Трампа, який з 4 лютого обклав додатковим 10% митом усі китайські товари, що постачають до США.

"Ринок значною мірою зосереджений на очікуваннях послаблення попиту на нафту через посилення торгової напруженості. Проте політика Трампа підтримуватиме нафту", – вважає сировинний аналітик ANZ Group Соні Кумарі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.

Члени ОПЕК+ наразі дотримуються обмеження видобутку нафти на рівні 5,86 млн барелів на добу після низки скорочень з 2022 року. Згідно із поточними планами, вони мають намір почати поступове збільшення видобутку з квітня, хоча раніше ці плани кілька разів відкладали через слабкий попит.