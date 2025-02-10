Придністров’я відмовилось від 60 мільйонів євро допомоги ЄС для подолання енергетичної кризи

Влада невизнаного Придністров’я відмовилася від 60 млн євро допомоги ЄС, які мали допомогти регіону впоратися з енергетичною кризою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає NewsMaker.



За його словами 60 млн євро від Євросоюзу мали допомогти Придністров'ю "звільнитися від шантажу та впоратися з енергетичною нестабільністю".

"Тираспіль відмовився. Росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втратити контроль над регіоном. Основна умова, від якої відмовився Тираспіль, – поступове підвищення споживчих тарифів. Внаслідок цього вони не зможуть отримати європейську допомогу. Це означає, що жителі Придністров'я продовжать жити у стані непередбачуваності та турбуватися про постачання газу", – наголосив він.



Водночас Речан наголошує, що Молдова не залишить регіон у біді і не блокуватиме постачання газу. За словами прем'єра, газ до Придністров'я постачатиме угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає гроші від дубайської компанії JNX General Trading.

"Обидві компанії пройшли аудит і поставлятимуть газ до молдовського кордону відповідно до контракту з Moldovagaz. Ми дозволимо цей транзит, а Тираспіль за це повинен буде вжити заходів, щоб продемонструвати відкритість – звільнити політв'язнів, вирішити проблему школи в Рибниці, зберегти в сітці мовлення молдовський телеканал Moldova 1 і демонтувати встановлені в 2022 році КПП", – додав він.



Речан підкреслив, що "це не угода між урядом Молдови та Росією", це рішення, щоб допомогти людям на Лівому березі не замерзнути.

Як повідомлялося, Європейська комісія та Молдова погодили комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає цього року 250 млн євро. Крім того, до цієї загальної підтримки, для населення Придністровського регіону, за певних умов, пропонується допомога в розмірі 60 млн євро.

27 січня країни ЄС схвалили пакет екстреної допомоги для Молдови у розмірі 30 мільйонів євро, ці кошти спрямують на закупівлю газу для невизнаного Придністров'я. Цей пакет має стати першим кроком для підтримки країни у подоланні серйозної енергетичної кризи, спровокованої "Газпромом", повідомляли у Єврокомісії.

Раніше уряд Молдови вирішив передати невизнаному Придністров'ю 3 мільйони кубометрів газу в борг, щоб підтримати тиск у газорозподільній системі до кінця січня, заявляв прем'єр-міністр Дорін Речан. Він також анонсував, що Євросоюз виділить Молдові 30 млн євро на закупівлю газу, який спрямують на виробництва електроенергії для обох берегів Дністра на Молдовській ДРЕС за "докризовими цінами", а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

Як Придністров'я залишилося без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

У січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку.

Однак виявилося, що влада Придністров'я планує отримувати газ від Росії через компанію-посередника, засновану ексменеджерами "Газпрому". Наразі держустанови Молдови вивчають можливість залучення цієї компанії до закупівлі та постачання газу до кордону Молдови.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах. З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.