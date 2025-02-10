Ціни на газ у Європі зросли до максимуму за останні два роки. Саме зараз імпорт газу почав "Нафтогаз"

Ціни на природний газ у Європі зросли до максимуму за останні два роки, оскільки низькі температури прискорюють зменшення запасів у сховищах.

У понеділок, 10 лютого, ф’ючерси на газ на європейській біржі ІСЕ дорожчають на 5,4% – до 58,75 євро за МВт-год, це найвищий показник з лютого 2023 року, передає Bloomberg.

Прогноз погоди передбачає суттєве похолодання у Північно-Західній Європі у найближчі дні, що може підвищити попит на газ для опалення та додатково стимулюватиме підвищення цін. Збільшення споживання палива може призвести до подальшого виснаження запасів у європейських сховищах, які вже є найнижчими для цієї пори року з 2022 року.

Прохолодна погода та слабкий вітер по всій Європі призвели до збільшення споживання газу цієї зими та зниження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Наразі європейські сховища заповнені лише на 49% порівняно з 67% у той же час минулого року, а отже у теплі місяці Європі доведеться купити більше газу, щоб їх заповнити знову.

"Ризик того, що Європейський Союз увійде у весну з дуже низькими запасами газу, зріс за останні пару тижнів. Не тільки (ф’ючерс на, – ред.) наступний місяць різко зріс, але ми також побачили зростання цін за календарем 2026–2027 років", – каже головний аналітик Global Risk Management Арне Ломан Расмуссен.

Згідно із прогнозом ICIS, споживання газу в Європі цього місяця зросте на 17% порівняно з минулим роком, прогнозується, що до кінця зими рівень заповненості європейських сховищ впале до 37%.

Як повідомлялося, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), але не розмитнювала його.

Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання. Це означитиме, що "Нафтогаз" буде змушений екстрено імпортувати газ.

За його інформацією, "Нафтогаз України" розпочне імпорт газу у лютому, коли ціни на нього найвищі. При цьому компанія влітку 2024 року могла купувати газ для імпорту по $300-350 за тисячу кубометрів, а зараз купуватиме приблизно по $500-550 за тис. куб. м.