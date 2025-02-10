"Монопольна маніпуляція": Аграрії розкритикували підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення

Державна "Укрзалізниця" користується своїм монопольним становищем і підвищує тарифи на вантажні перевезення, що призводить до значних втрат аграріїв. Єдиним виходом з цієї ситуації є реформа компанії, та поява конкуренції на ринку залізничних перевезень.

Про це президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко заявив, коментуючи ініціативу "Укрзалізниці" підвищити тариф на перевезення вантажів на 37%, передає УНІАН.

"Асоціація категорично проти підвищення вантажних тарифів. Чому у нас немає приватної тяги? Чому немає конкуренції? Чому монополія в державі? Для чого дали робити приватні вагони, якщо не можна поставити приватний буксир або локомотив? Чому? "Укрзалізниця" не може пояснити. Кажуть, що це буде небезпечно. Але чому в Європі немає цієї проблеми? Чому там приватні локомотиви і немає питань? Держава має у власності тільки магістральні лінії. А під’їзні колії, вагони і пасажирські, і товарні, локомотиви – приватні. Конкуренція! Сотні компаній конкурують між собою. Чому в Україні один монополіст?", – наголосив Козаченко.

На його думку, питання тарифоутворення на залізниці може вирішити тільки реформа ринку. У якості прикладу він навів ЄС, де функціонують 319 приватних компаній-перевізників. Це створює жорстку конкуренцію, яка значно впливає на вартість послуг.

"Тоді У ЄС з’являється реальна ринкова вартість, а не монопольна, і тоді краще вони себе набагато в Європі почувають, між ми себе в Україні. Чому у нас цього немає? 319 перевізників в Європі – це на всі країни в Європі, в Європейському Союзі, якщо брати 27 країн, і тільки в двох країнах є державні компанії, які перевозять продукцію залізницею. Але в цих же країнах є і приватні. Решта 25 країн не мають жодної державної залізничної компанії, яка перевозить і пасажирів, і товари різні. В Україні монополія. Тому це є проблема", – пояснив Козаченко.

Читайте також: Організована корупція в "Укрзалізниці": Суд відпустив нардепа Бондаря під заставу у 100 мільйонів

Раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили "Укрзалізницю" у зловживанні монопольним становищем через намір підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%.

Як заявили в Американській торговельній палаті (ACC), крім тарифів, "Укрзалізниця" збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку стврить це рішення для економіки України. Зокрема, в "Українському Дунайському пароплавстві" заявили про ризик зупинки флоту у разі підвищення тарифу, а найбільший металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.