Російські банки почали масово відмовляти росіянам у кредитах

Російські банки стали масово відмовляти в споживчих кредитах росіянам. Зокрема, в січні кредитні організації схвалили лише 5% заявок на споживчі позики проти 22% за аналогічний період минулого року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на росЗМІ.

"5% – це безпрецедентний рівень падіння показника схвалюваності як мінімум за останні кілька років", – зазначив директор кредитного напрямку фінансового маркетплейсу "Сравні" Магомед Гамзаєв.

У великих банках підтвердили низький рівень схвалення споживчих кредитів у січні цього року.

За попередніми даними Frank RG, у січні сумарний обсяг виданих позик (з урахуванням іпотеки, позик готівкою, автокредитів і pos-кредитів) становив 441 млрд рублів – це мінімальний результат із квітня 2022-го.

За словами директора з маркетингу Національного бюро кредитних історій Олексія Волкова, ринок роздрібного кредитування ще торік охолов у зв'язку з жорсткою політикою російського Центробанку.

Він уточнив, що насамперед ідеться про підвищення ключової ставки до рекордних 21% і про посилення кількісних обмежень на оформлення позик високоризикованим позичальникам.

Через велику кількість відмов банків у погодженні кредитів росіяни з середини минулого року стали частіше звертатися до мікрофінансових організацій, які видають "гроші до зарплати" під 0,8% на день, або 292% річних. Частка мікропозик у загальному обсязі видач у грудні зросла до рекордних 70%.

Раніше повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Так, прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що стрімке зростання ринкових ставок під кінець року змусило Центробанк Росії зняти обмеження на вартість позикових коштів для громадян. Так, російський Центробанк дозволив банкам у першому кварталі видавати споживчі кредити під будь-які відсотки.