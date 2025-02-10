В Україні до кінця 2026 року запустять цифровий гаманець ідентифікації ЄС. Що передбачено?

В Україні до кінця 2026 року запустять європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI), що дасть змогу отримувати доступ до державних та приватних послуг.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Уже скоро українці зможуть користуватися цифровими документами за кордоном, а європейці – використовуватимуть свої в Україні. Уперше зустрілися з учасниками консорціуму Potential, щоб протестувати сумісність електронних документів із прототипами цифрових європейських гаманців. Наші розробники перевірили, як працюють документи в "Дії" разом із мобільними застосунками країн ЄС", – розповіли в Мінцифри.

EU Digital Identity Wallet знадобиться для багатьох життєвих ситуацій за кордоном – зареєструвати SIM-карти, відкрити рахунок у банку чи показати документи в телефоні.

У Мінцифри зазначили, що Україна – єдина держава із 20 країн-учасників, яка ще не є членом Європейського Союзу.

Адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy).

Участь "Дії" в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті Potential співфінансується Євросоюзом.

Раніше віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.

До того повідомлялося, що Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації та розвитку електронних сервісів.