Російським посадовцям заборонять користуватися іноземними месенджерами

Російський уряд заборонить співробітникам держорганів, банків та операторів зв'язку використовувати іноземні месенджери для службової комунікації чи спілкування з громадянами. Такі самі обмеження стосуватимуться власників соціальних мереж, агрегаторів товарів та послуг, сервісів розміщення оголошень.

Так російська влада збирається виконувати вимогу президента РФ Владіміра Путіна посилити боротьбу з телефонними шахраями, про це пише The Moscow Times.

Заходи пояснюються тим, що іноземні месенджери все частіше застосовуються зловмисниками у злочинних схемах та контролювати це практично неможливо. Список заборонених сервісів складатиме Роскомнагляд.

При використанні дозволених російських месенджерів посадовці повинні підтверджувати свою особистість через Єдину систему ідентифікації та аутентифікації. Аналогічну вимогу поширять на маркетплейси, агрегатори товарів та послуг та сайти оголошень з аудиторією понад 200 тис. осіб: продавців на таких майданчиках зобов'яжуть пройти верифікацію за допомогою облікового запису на "Держпослугах".

План російського уряду передбачає й низку інших заходів. Наприклад, для виписок із бюро кредитних історій та дистанційного оформлення мікропозик буде потрібна біометрична ідентифікація.

Абонентам стільникових операторів хочуть дати право відмовлятися від рекламних дзвінків та розсилок, а виклики з міжнародних номерів та від організацій планують маркувати: відповідне найменування відображатиметься на екрані телефону.

Своєю чергою російські державні органи, які займаються оперативно-розшуковою діяльністю і відповідають за безпеку, зможуть запитувати інформацію, що їх цікавить, у операторів зв'язку.

Задля реалізації всіх цих заходів планується змінити десятки федеральних законів, зокрема у сфері комунікацій. У пояснювальній записці наводяться дані Міністерства внутрішніх справ РФ, згідно з якими у 2023 році кількість злочинів, пов'язаних з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зросла на 30%, до 677 тис., а за дев'ять місяців 2024 року – на 16,4%, до 564 тис.

Автори документа розраховують, що можливість онлайн-обміну інформацією між держорганами, банками та цифровими платформами дозволить "практично моментально виявляти підозрілі дії, блокувати їх та повідомляти правоохоронні органи про потенційні злочини".

У грудні минулого року Путін заявив, що в Росії активно орудують "українські телефонні шахраї", які лише за 2024 викрали у громадян понад 250 млрд руб., а також звинуватив Україну в тому, що вона нібито звела телефонне шахрайство у статус держполітики.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські хостинг-провайдери піднімуть ціни через встановлення систем стеження ФСБ.

Раніше стало відомо, що від месенджера WhatsApp у Росії зможуть вимагати передачу переписок і даних росіян ФСБ.

До того повідомлялося, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

Також повідомлялося, що за першу половину 2024 року російський "Яндекс" задовольнив рекордну кількість запитів від російської влади на розкриття персональних даних користувачів своїх сервісів.

Перед тим стало відомо, що російська влада зможе вимагати від бізнесу передавати знеособлені персональні дані клієнтів і співробітників фактично з будь-якого приводу.