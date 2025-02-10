Інфляція прискорилася майже до 13%, найбільше подорожчали овочі та зв’язок, – Держстат

Інфляція на споживчому ринку України в січні цього року порівняно з груднем минулого року становила 1,2%, порівняно з січнем 2024 року – 12,9%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Базова інфляція в січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року становила 1,3%, у порівнянні із січнем 2024 року – 11,7%.

Що подорожчало

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%.

На 5,5-0,9% зросли ціни на овочі, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м'ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,3%.

Ціни на транспорт зросли на 1,4% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5% і палива та мастил на 2,1%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 9,1%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 29,1% та мобільний зв’язок на 15,6%.

Що подешевшало

Водночас на 23,1% подешевшали яйця, на 0,8% та 0,6% знизилися ціни на макаронні вироби та цукор.

Одяг і взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,4%.

До того повідомлялося, що в 2024 році по регіонах найбільшу інфляцію зафіксували в Кіровоградській області та у Києві – 13,8% та 13,5% відповідно.

Раніше повідомлялося, що оновлений макроекономічний прогноз Національного банку України передбачає інфляцію за підсумками 2025 року на рівні 8,4%, хоча раніше очікувалося її уповільнення до 6,9%.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.