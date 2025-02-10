Інфляція прискорилася майже до 13%, найбільше подорожчали овочі та зв’язок, – Держстат
Інфляція на споживчому ринку України в січні цього року порівняно з груднем минулого року становила 1,2%, порівняно з січнем 2024 року – 12,9%.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.
Базова інфляція в січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року становила 1,3%, у порівнянні із січнем 2024 року – 11,7%.
Що подорожчало
На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%.
На 5,5-0,9% зросли ціни на овочі, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м'ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,3%.
Ціни на транспорт зросли на 1,4% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5% і палива та мастил на 2,1%.
У сфері зв'язку ціни зросли на 9,1%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 29,1% та мобільний зв’язок на 15,6%.
Що подешевшало
Водночас на 23,1% подешевшали яйця, на 0,8% та 0,6% знизилися ціни на макаронні вироби та цукор.
Одяг і взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,4%.
До того повідомлялося, що в 2024 році по регіонах найбільшу інфляцію зафіксували в Кіровоградській області та у Києві – 13,8% та 13,5% відповідно.
Раніше повідомлялося, що оновлений макроекономічний прогноз Національного банку України передбачає інфляцію за підсумками 2025 року на рівні 8,4%, хоча раніше очікувалося її уповільнення до 6,9%.
Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.
которую после окончания войны нужно будет судить, за то, что вместо помощи воюющему народу
и его армии, они наживались на войне.
Я кажу про звичайний зв'язок, але у Vodafone бувають регулярно пропозиції "Рік без абонплат", за 300-500 грн. РІК. По 40-50 грн на місяць 25-35 Гб і під 1000 хвилин. КАРЛ!
У США, при середній зарплаті близько $6455, витрати на мобільний зв'язок складають 0,8%-1,6% від доходу (близько $50-100 на місяць). У Франції, з зарплатою близько $3500-3600, витрати на мобільний зв'язок займають меншу частку - 0,6%-0,9% від доходу ($20-30 на місяць). У Німеччині з зарплатою $4500 - 5000, витрати на мобільний зв'язок складають всього 0,4%-0,7% ($20-30 на місяць).В Україні, де середня зарплата становить лише $430, витрати на мобільний зв'язок складають 1,2% - 2,3% від доходу ($5-10 на місяць).
Якщо порівнювати ці дані, можна помітити, що в країнах з вищими зарплатами витрати на мобільний зв'язок складають дуже малу частку від доходу, тоді як в Україні, де середня зарплата значно нижча, ці витрати займають більший відсоток.
а зв'язок чому?
це ж послуга. тим більше на обладнанні котре вже давно себе окупило.
Но главная причина - новые налоговые выплаты и новые тарифы на энергию и топливо. После поднятия налогов, тарифов и акцизов подорожало все. Цепная реакция.