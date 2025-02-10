ЄІБ виділить 40 мільйонів євро на службу екстреної допомоги 112 в Україні

Служба екстреної допомоги 112 в Україні отримає 40 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Про це оголосили під час візиту міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, президентки Європейського інвестиційного банку Наді Кальвіньо і пані посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової до київського комунікаційного центру Служби 112, передає Інтерфакс-Україна.

"Розбудова Служби 112 це великий прогрес для Міністерства внутрішніх справ, для нашої держави, який є одним із компонентів євроінтеграційного шляху України. Команда МВС України і Європейський інвестиційний банк працювали на цьому напрямку з 2021 року і зараз ми переходимо до реалізації цього проєкту", – сказав Клименко.

Він додав, що за півтора роки повноцінної роботи Служби 112 в Україні було опрацьовано близько 5 млн викликів громадян.

За словами Клименка, наразі понад 260 фахівців відповідають на дзвінки громадян у Києві, Львові та Дніпрі. 65 операторів володіють іноземними мовами, зокрема, англійською, іспанською, французькою, японською, корейською, хорватською, чеською, грузинською.

Окрім того, по допомогу також можуть звернутися люди з вадами слуху та зору.

"Жестовою мовою опрацьовано більше 24 тис. звернень наших громадян", – додав міністр.

Метою проєкту є впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території України.

У червні минулого року стало відомо, що Європейський інвестиційний банк, з-поміж іншого, затвердив фінансування системи екстреної допомоги 112.