ЄІБ профінансує систему екстреної допомоги 112, оновлення залізниці та модернізацію метро в Києві

Європейський інвестиційний банк затвердив фінансування системи екстреної допомоги 112, оновлення залізниці та модернізацію метрополітену в Києві.

Про це повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Окрім угод, які ми підписали у Берліні, ЄІБ також затвердив кілька важливих проєктів, які, я сподіваюся, незабаром будуть підписані. Йдеться про розширення системи екстреної допомоги населенню України за єдиним номером 112, а також значні інвестиції в транспортний сектор – для відновлення пошкоджених залізничних колій та оновлення залізничних пунктів перетину кордону з державами-членами ЄС, а також модернізації метрополітену в Києві", – заявила Кальвіно за підсумками конференції з відновлення України в Берліні 11 червня.

Нова система за єдиним номером 112 об'єднає служби екстреної допомоги поліції, швидкої допомоги, пожежної охорони та аварійних газових служб у єдину комунікаційну платформу, що значно поліпшить надання екстреної допомоги, безпеку та захист українських громадян.

"Це стандарт у Європі, який має бути впроваджений і в Україні", – додала Кальвіно.

Щодо "Укрзалізниці", вона повідомила, що підтримка ЄІБ допоможе придбати матеріали для реконструкції залізничних колій та рухомий склад, включно з вагонами для європейських колій, для транспортування товарів до та з ЄС.

Окрім того, планується надання кредиту місту Києву у придбанні нових вагонів метро та модернізації наявного парку.

"Це допоможе Києву подолати свою колишню залежність від Росії як постачальника рухомого складу метро і відповідних запасних частин", – сказала Кальвіно.

Як повідомлялося, відкриття першого комунікаційного центру Служби 112 у Києві відбулося в липні 2023 року. Служба 112 на всій території України має запрацювати до кінця 2024 року.

Співпраця ЄІБ та України

Раніше повідомлялося, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

завдяки співпраці української сторони з ЄІБ у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами – вдвічі більше порівняно з 2021 роком і у вісім разів більше, ніж у 2022 році.

Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.