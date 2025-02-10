БЕБ викрило ще одну схему незаконного ввезення автівок під виглядом допомоги для ЗСУ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги у Чернівецькій області.

За даними слідства, організатори схеми підробляли листи-прохання від імені благодійних організацій, в яких вказували потребу у транспортних засобах для ЗСУ, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Таким чином зловмисники уникали сплати мита та податків при імпорті автівок. Транспорт реалізовували за готівку", – уточнили у Бюро.

Під час обшуків в організаторів схеми вилучили 5 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року детективи БЕБ викрили три благодійних фонди на Львівщині, які допомогли ввезти в Україну понад 700 вживаних легкових автомобілів із-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які насправді продавалися за готівку без сплати відповідних митних платежів.

Раніше БЕБ на Львівщині викрило групу осіб, які незаконно завезли понад 500 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.