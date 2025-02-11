Казахстан уперше експортував мінеральні добрива в обхід Росії

Казахстан експортував першу партію мінерального добрива амофосу через Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, який пролягає в обхід Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії "КазТрансОйл".

Зокрема, відвантаження 3 тис. тонн казахстанського амофосу здійснив Батумський морський порт, який перебуває під управлінням дочірньої компанії АТ "КазТрансОйл" – ТОВ "Батумський нафтовий термінал".

Експорт цього мінерального добрива з Батумського морського порту Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом здійснюється вперше.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут – це міжнародний транспортний коридор, який пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію та далі до Туреччини та країн Європи.

Доставка міндобрива з Казахстану до грузинського Батумі здійснюється мультимодальним перевезенням через Каспійське море.

Цього року ТОВ "Батумський морський порт" планує здійснити перевалку 50 тис. тонн казахстанського амофосу.

Крім того, у 2024 році ТОВ "Батумський морський порт" забезпечило перші поставки на світові ринки 37,6 тис. казахстанської аміачної селітри Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом.

У листопаді минулого року повідомлялося, що Казахстан хоче в 13 разів збільшити транзит нафтопроводом в обхід Росії.

Згодом стало відомо, що стартувало будівництво залізниці між Китаєм, Киргизстаном та Узбекистаном, яку прокладуть в обхід Росії.

У вересні "Укрзалізниця" та "Польські державні залізниці" (PKP) домовилися розвивати інтермодальні маршрути до Азії в обхід Росії.