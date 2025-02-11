БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 425 3

У Нідерландах продажі електромобілів Tesla обвалилися до мінімуму за півтора року. Все – через Ілона Маска

У Нідерландах продажі електромобілів Tesla обвалилися до мінімуму за півтора року

Продажі електромобілів Tesla в Нідерландах у січні різко знизилися на тлі зростаючого негативного ставлення до Ілона Маска. Так, публічний імідж генерального директора компанії може впливати на настрої споживачів.

Про це пише NL.Times.

Як повідомляється, минулого місяця Tesla зареєструвала лише 900 нових автомобілів у Нідерландах, що є найнижчим обсягом продажів за 18 місяців. При цьому загальний ринок електромобілів у країні зріс на 28,2% у порівнянні з минулим роком.

Незважаючи на сплеск, Tesla відстала від конкурентів, її моделі-бестселери Model Y і Model 3 посіли четверте і п'яте місця в категорії електромобілів, зареєструвавши 482 і 432 одиниці відповідно.

Нідерландський ринок електромобілів очолив бренд Kia із 4102 реєстраціями, наступними стали Volkswagen і Volvo. Kia EV3 став найбільш продаваним електромобілем у січні, значно перевершивши пропозиції Tesla.

Як пише видання, хоча такі фактори, як державні стимули та проблеми з ланцюгом поставок, можуть зіграти певну роль, суперечливий публічний імідж Маска розглядається як потенційна причина зниження популярності Tesla.

Деякі власники Tesla в Нідерландах "дистанціювалися" від Маска через індивідуальні наклейки на бампер. Популярні варіанти включають такі фрази, як "Я купив Tesla, а не Ілона" і "Де на цій речі кнопка "Стоп Ілон"?"

Раніше стало відомо, що кількість реєстрацій Tesla Inc. у Франції в січні цього року різко впала на 63%. Франція є другим за величиною ринком електромобілів у Європейському Союзі.

Реєстрація Tesla в країнах ЄС минулого року впала на 13%, причому значна частина падіння припала на Німеччину – найбільший ринок Євросоюзу. Виробник електромобілів відчуває труднощі в країні через старіння лінійки моделей, зростання конкуренції та припинення державних субсидій наприкінці 2023 року.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Автор: 

авто (4290) Нідерланди (255) продаж (2131) Tesla (327) Маск Ілон (414) електромобіль (737)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їхіхіхі. Карма.
показати весь коментар
11.02.2025 09:11 Відповісти
Я ж казав, що Маск доварнякається.
показати весь коментар
11.02.2025 09:26 Відповісти
Нідерланди молодці - будь як Нідерланди
показати весь коментар
11.02.2025 10:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 