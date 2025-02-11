У Нідерландах продажі електромобілів Tesla обвалилися до мінімуму за півтора року. Все – через Ілона Маска

Продажі електромобілів Tesla в Нідерландах у січні різко знизилися на тлі зростаючого негативного ставлення до Ілона Маска. Так, публічний імідж генерального директора компанії може впливати на настрої споживачів.

Про це пише NL.Times.

Як повідомляється, минулого місяця Tesla зареєструвала лише 900 нових автомобілів у Нідерландах, що є найнижчим обсягом продажів за 18 місяців. При цьому загальний ринок електромобілів у країні зріс на 28,2% у порівнянні з минулим роком.

Незважаючи на сплеск, Tesla відстала від конкурентів, її моделі-бестселери Model Y і Model 3 посіли четверте і п'яте місця в категорії електромобілів, зареєструвавши 482 і 432 одиниці відповідно.

Нідерландський ринок електромобілів очолив бренд Kia із 4102 реєстраціями, наступними стали Volkswagen і Volvo. Kia EV3 став найбільш продаваним електромобілем у січні, значно перевершивши пропозиції Tesla.

Як пише видання, хоча такі фактори, як державні стимули та проблеми з ланцюгом поставок, можуть зіграти певну роль, суперечливий публічний імідж Маска розглядається як потенційна причина зниження популярності Tesla.

Деякі власники Tesla в Нідерландах "дистанціювалися" від Маска через індивідуальні наклейки на бампер. Популярні варіанти включають такі фрази, як "Я купив Tesla, а не Ілона" і "Де на цій речі кнопка "Стоп Ілон"?"

Раніше стало відомо, що кількість реєстрацій Tesla Inc. у Франції в січні цього року різко впала на 63%. Франція є другим за величиною ринком електромобілів у Європейському Союзі.

Реєстрація Tesla в країнах ЄС минулого року впала на 13%, причому значна частина падіння припала на Німеччину – найбільший ринок Євросоюзу. Виробник електромобілів відчуває труднощі в країні через старіння лінійки моделей, зростання конкуренції та припинення державних субсидій наприкінці 2023 року.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.