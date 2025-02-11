БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія атакувала газові свтердловини на Полтавщині, пошкоджені об’єкти "Нафтогазу" і ДТЕК (оновлено)

Росія атакувала газову інфраструктуру на Полтавщині

Вранці 11 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики, цього разу ціллю окупантів стали об'єкти газової інфраструктури.

Зокрема, пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" у Полтавській області, повідомляє пресслужба компанії, уточивши, що внаслідок атаки постраждалих немає.

"Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Полтавській обласній військовій адміністрації, без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Водночас влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Те, що ціллю російської ракетної атаки в ніч на 11 лютого стала газова інфраструктура, підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.

Увечері вівторка про зупинку газової свердловини внаслідок обстрілу повідомила найбільша приватна нафтогазова компанія в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.

"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Об'єкт не працює, проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень", – уточнили в компанії.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 11 лютого на тлі ворожої ракетної атаки на енергооб’єкти в Україні діють екстрені відключення світла.

газ (8107) Нафтогаз (3356) Полтавська область (133)
Ахметов-джан??? Не хило ... а це чия свердловина??? Маркіза Ахмет-дона... а це чий карєр??? маркіза Ахмет-Дона... А це чиє родовище Маркіза-Ахмет-Дона... То що ми бачимо?? Як гарно розвивався наперсточник Ахметик при Ющенко і при Порошенко і при Зеленському... про золотий вік при янеку можна промовчати Це той маркіз дон Ахмут, який впливає на політиків та політику... Той хто отримав злочинним шляхом бізнес... Не згадуємо Семенюк -Самсоненко, яку вбили ..хтось??? І політ чечетова, який літати захотів... Згадайсо як ця мужня жіночка вела розлідування загадкових смертей, після який підприємства переходили до Ахметова...Знімалися фільми-розлідування,демострувалися на ТВ... Але бжоляр прикрив це все
12.02.2025 03:05 Відповісти

