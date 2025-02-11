Росія атакувала газові свтердловини на Полтавщині, пошкоджені об’єкти "Нафтогазу" і ДТЕК (оновлено)

Вранці 11 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики, цього разу ціллю окупантів стали об'єкти газової інфраструктури.

Зокрема, пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" у Полтавській області, повідомляє пресслужба компанії, уточивши, що внаслідок атаки постраждалих немає.

"Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Полтавській обласній військовій адміністрації, без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Водночас влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Те, що ціллю російської ракетної атаки в ніч на 11 лютого стала газова інфраструктура, підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.

Увечері вівторка про зупинку газової свердловини внаслідок обстрілу повідомила найбільша приватна нафтогазова компанія в Україні – "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова.

"Сьогодні під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Об'єкт не працює, проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень", – уточнили в компанії.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 11 лютого на тлі ворожої ракетної атаки на енергооб’єкти в Україні діють екстрені відключення світла.