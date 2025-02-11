В Україні діють аварійні відключення світла через ворожу атаку на енергооб’єкти

Станом на ранок 11 лютого на тлі ворожої ракетної атаки на енергооб’єкти в Україні діють екстрені відключення світла.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", – зазначив він.

Тож, для мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передавання терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії.

Про запровадження аварійних відключень також повідомили в "Укренерго".

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 лютого, з 06:00 до 21:00, застосовувалися обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Минулого тижня графіки аварійних аварійних відключень електроенергії діяли у восьми областях. Першочергово відключалися саме промислові споживачі, обмеження для побутових споживачів не застосовувалися, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.