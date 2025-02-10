Споживання електроенергії в Україні зростає, діють обмеження для бізнесу

Енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії в країні. Крім того, з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укеренерго".

Зазначається, що станом на 7:30, рівень споживання був на 1,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю.

9 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на аж 8,6% вищим, ніж попередньої неділі – 2 лютого. Головна причина – суттєве зниження температури повітря.

В "Укеренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після ворожих атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Утім, для збалансування енергосистеми сьогодні застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. За можливості – перенесіть користування потужною технікою на нічні години", – підкреслили енергетики.

У компанії підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Як повідомлялося, минулого тижня графіки аварійних аварійних відключень електроенергії діяли у восьми областях. Першочергово відключалися саме промислові споживачі, обмеження для побутових споживачів не застосовувалися, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.