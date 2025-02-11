БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
76 0

В Україні підскочив попит на автобуси: одразу на 37% за рік

автобус

Упродовж січня 2025 року український автопарк поповнили 233 автобуси та мікроавтобуси, що на 37% більше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 64%, торік була 70%.

У частині нових автотранспортних засобів найчастіше у січні вперше реєстрували:

  • Ataman – 36 одиниць;
  • Etalon – 34;
  • ZAZ – 27.

Серед вживаних автобусів найбільше купували:

  • Mercedes-Benz – 25 одиниць;
  • VDL – 15;
  • VW – 11.

Раніше Кабінет Міністрів виділив 1,6 млрд гривень на закупівлю 460 шкільних автобусів.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року український автопарк поповнили 330 автобусів. Це рекордна кількість автобусів за останні 35 місяців. Загалом у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%).

Автор: 

авто (4290) продаж (2131) автобус (270)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 