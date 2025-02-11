В Україні підскочив попит на автобуси: одразу на 37% за рік
Упродовж січня 2025 року український автопарк поповнили 233 автобуси та мікроавтобуси, що на 37% більше, ніж у січні минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 64%, торік була 70%.
У частині нових автотранспортних засобів найчастіше у січні вперше реєстрували:
- Ataman – 36 одиниць;
- Etalon – 34;
- ZAZ – 27.
Серед вживаних автобусів найбільше купували:
- Mercedes-Benz – 25 одиниць;
- VDL – 15;
- VW – 11.
Раніше Кабінет Міністрів виділив 1,6 млрд гривень на закупівлю 460 шкільних автобусів.
Як повідомлялося, у грудні 2024 року український автопарк поповнили 330 автобусів. Це рекордна кількість автобусів за останні 35 місяців. Загалом у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%).
