В Україні підскочив попит на автобуси: одразу на 37% за рік

Упродовж січня 2025 року український автопарк поповнили 233 автобуси та мікроавтобуси, що на 37% більше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 64%, торік була 70%.

У частині нових автотранспортних засобів найчастіше у січні вперше реєстрували:

Ataman – 36 одиниць;

Etalon – 34;

ZAZ – 27.

Серед вживаних автобусів найбільше купували:

Mercedes-Benz – 25 одиниць;

VDL – 15;

VW – 11.

Раніше Кабінет Міністрів виділив 1,6 млрд гривень на закупівлю 460 шкільних автобусів.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року український автопарк поповнили 330 автобусів. Це рекордна кількість автобусів за останні 35 місяців. Загалом у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%).