Фон дер Ляєн попередила США про контрзаходи у відповідь на "необґрунтовані" тарифи проти ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на указ президента США Дональда Трампа щодо запровадження 25% тарифів на імпорт сталі та алюмінію та наголосила, що "необґрунтовані" тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Фон дер Ляєн підкреслила, що "глибоко шкодує" про відповідне рішення США та зауважила, що тарифи є податками, , що є "поганим для бізнесу, ще гіршим для споживачів".

"Необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді – вони викличуть тверді і пропорційні контрзаходи. ЄС діятиме, щоб захистити свої економічні інтереси. Ми захистимо наших працівників, бізнес та споживачів", – підсумувала вона.

Як повідомлялося, 10 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25%-тарифів на імпорт сталі та алюмінію. Нові тарифи набудуть чинності 12 березня.

Як пише The Washington Post, дії президента США спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії та зайнятості. Водночас вони збільшать витрати для виробників, які використовують промислові метали для виробництва таких товарів, як автомобілі та побутова техніка. Як зауважує видання, зростання витрат суперечать неодноразовим передвиборчим обіцянкам Трампа знизити вартість життя.