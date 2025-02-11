У США суттєво погіршили прогноз виробництва та експорту зерна з України

У сезоні 2024/25 маркетингового року виробництво та експорт зерна в Україні суттєво скоротяться у порівнянні з минулим роком.

Про це йдеться у звіті Міністерства сільського господарства США (USDA), передає liga.net.

За прогнозами відомства, загальний обсяг виробництва зернових знизиться на 13%, а експорт – на 26%.

Однією з причин падіння експорту є виснаження запасів зерна в країні. Водночас кінцеві запаси на кінець сезону оцінюються в 1,8 млн тонн – це на 19% більше, ніж торік, але значно менше довоєнного рівня.

Найбільше скорочення очікується у виробництві кукурудзи – на 24% порівняно з 2023/24 маркетинговими роками, до 24,6 млн тонн. Її експорт може впасти на 33%, до 19,6 млн тонн. Запаси кукурудзи наприкінці сезону прогнозуються на рівні 722 тис. тонн, що трохи вище торішнього показника, але суттєво нижче 2,8 млн тонн, які були у резерві у 2022/23 мр.

Виробництво пшениці залишиться на рівні 22,9 млн тонн, однак її експорт, за прогнозами, скоротиться на 19% – до 15 млн тонн.

Обсяги виробництва та експорту ячменю очікуються стабільними у порівнянні з минулим роком – 5,9 млн тонн та 2,6 млн тонн відповідно.

Як повідомлялося, у Кабінеті Міністрів зберігають прогноз зростання українського експорту у 2025 році на рівні 7%, попри менший, ніж очікувалося, врожай пізніх культур.