Україна транспортуватиме газ для невизнаного Придністров’я: Оператор ГТС підтвердив переговори з угорською компанією

придністров’я

Угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG розпочала переговори з "Оператором газотранспортної системи України" про організацію транзиту газу з Угорщини до невизнаного Придністров'я через Україну.

Про це представник компанії Тобіас Кістнер розповів виданню Europa Liberă, передає молдовський портал NewsMaker.

В угорській компанії заявили, що "готові постачати газ до будь-якої ліквідної точки торгівлі в Європі та допомагати Молдові". При цьому почати постачати газ зможуть "тільки за готовності "Оператора газотранспортної системи України".

За словами Кістнера, зараз MET Gas and Energy Marketing AG веде переговори з українським оператором, і компанія має намір просуватися в цьому напрямку.

Своєю чергою "Оператор ГТС України" підтвердив переговори з угорською MET Group про транзит газу для Придністров'я.

"Ми також підтверджуємо, що наразі ведуться обговорення з MET щодо доступних потужностей та маршрутів транспортування газу через газотранспортну систему України", – відповів "Оператор ГТС України" у відповідь на запит NewsMaker про постачання газу для Придністров'я.

В українській компанії зазначили, що вже багато років співпрацюють з угорською MET, яка є "одним із найактивніших користувачів наших послуг".

В українській компанії також додали, що згідно із європейським законодавством "Оператор ГТС України" надає всім відкритий доступ до бронювання своїх потужностей.

"Як оператор ГТС України, який працює відповідно до європейського законодавства, ОГТСУ надає відкритий доступ до потужностей для всіх клієнтів, які мають з нами договір на транспортування, на всіх транскордонних пунктах з'єднання, де ми маємо угоди про взаємодію з сусідніми операторами ГТС, включаючи точки на Транбалканському газопроводі", – йдеться у відповіді української компанії.

Росія відновлює постачання газу до Придністров'я за допомогою Угорщини

Як повідомлялося, з 11 лютого невизнане Придністров’я почало отримувати газ від угорської компанії MET Gas and Energy Marketing AG. Ця компанія закуповуватиме газ, а платитиме за нього – зареєстрована в Дубаї компанія JNX General Trading L.L.C.

До кінця лютого газ для Придністров’я надходитиме до кордону Молдови з Румунією, далі його транспортуватиме Moldovagaz. Своєю чергою придністровський "Тираспольтрансгаз" зобов'язаний заплатити за транзит авансом.

Лідер проросійської влади Придністров’я Вадим Красносельський розповідав, що газ з Угорщини надходитиме до регіону "за російської кредитної та функціональної підтримки" і дякував представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу.

Раніше влада невизнаного Придністров’я відмовилася від 60 млн євро допомоги ЄС, які мали допомогти регіону "звільнитися від шантажу" та відновити постачання газу, оскільки Росія не дозволяє владі невизнаного регіону прийняти цю допомогу, розповідав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

При цьому з 1 по 10 лютого газ до Придністров’я надходив за кошти кредиту ЄС, виділеного Молдові для вирішення кризової ситуації в енергетиці. За цей час до регіону надійшло 26,28 млн кубометрів газу. 

Як Придністров'я залишилося без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і очікували, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

У січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку. Однак виявилося, що влада Придністров'я планує отримувати газ від Росії через компанію-посередника, засновану ексменеджерами "Газпрому", писали місцеві ЗМІ.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах. З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.

