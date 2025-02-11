БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США після суттєвого зміцнення минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 12 лютого, на рівні 41,6696 грн/$, порівняно із 41,5936 грн/$ у вівторок. 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 12 копійок до 43,0114 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Ну правильно... Трампон старається... Гривня падає... А кацапсячий срубЄль навпаки укрЄпляєтЦЦА. СанкціЇ дЄйствують, *****...
11.02.2025 16:03 Відповісти
Дивно, "укріплюється після стрімкого падіння", а тут просто падає, прив'язана до рубля?
11.02.2025 16:03 Відповісти
Ціни стрімко ростуть на всі види продуктів в краіні ,
а курс гривні щодо долара США стрімко знижується ,
це для того , щоби провладним ворюгам було краще купувати долари. !!
11.02.2025 16:15 Відповісти
-"долар па 45" стрімко наближається...
11.02.2025 17:33 Відповісти
не нервуйся , у цінах "па 45 " вже давним давно закладено , тому якщо у тебе під матрасом гривнів менше мільярда , то нічого страшного тобі зростання долара не принесе ((
11.02.2025 17:52 Відповісти

