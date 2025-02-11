Середня зарплата в Польщі зросла на 12%. Тепер вона в чотири рази вища, ніж в Україні
Середня зарплата в Польщі за останній квартал минулого року зросла на 12,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Про це свідчать дані польського Центрального статистичного управління, передає Європейська правда.
Як повідомляється, середня заробітна плата до вирахування податків у четвертому кварталі 2024 року склала 8 477 злотих, тобто понад 87 тис. грн. Це на понад 12,4% більше, ніж 2023 року.
Порівняно з попереднім кварталом 2024 року середня зарплата зросла на 3,9%.
Для порівняння: за даними Держстату, середня зарплата в Україні станом на вересень 2024 року становила 20,59 тис. грн на місяць.
Як повідомлялося, в Польщі цього року очікується дефіцит працівників 23 професій. Минулого року вдалося закрити дефіцит за 6 професіями.
Раніше повідомлялося, що з усіх українців, що перебувають у Польщі, 37% приїхали менше, ніж пів року тому. Рік у країні мешкають 9% українців, два роки – 23%, три – 15%, чотири – 6%. Ще 10% українців живуть у Польщі понад 5 років.
Відтак, найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року й це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти.
Перед тим стало відомо, що з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі зросла на 366 злотих – до 4 666 злотих, або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків).
Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн на місяць, або $190 за поточним курсом Національного банку України (після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник отримає "на руки" 6 160 грн).
Коли закінчиться війна і відкриються кордони - чоловічки поїдуть до своїх жінок і дітей, а не навпаки. Хотілось би щоб я помилявся
Середня ЗП 800евро
Однокімнатна конура з тапчаном схожим на ліжко мін 800евро.
А ще, в цій статті забули додати, що ціни в магазинах зросли на 25%
250 злотих? Це ти сам вигадав чи отой іпанько з італійським прапорцем підказав?
Не знаю скільки яйця, а от масло коштує 8злотих вже за 200грам
Кавалєрка 800+ євро
Відкрий OLX.PL і подивися.
Ну може в Плоцьку і дешевше. Я рік назад знімав у Познані в задупью кімнату, платив 1500
Середня зарплата то таке,як в кого з руками і головою...(Мін 1000 євро)
50 кв.м Варшава плачу 900 євро....
Ціни так в магазинах зросли,але це по всьому світу,де вони впали???Всюди добре,де нас нема.
Одна людина має працювати на житло, ті хліви що вони здають навіть житлом не назвеш.
Нашо мені їх зарплата в 1000евро, коли треба працювати в Польщі і платити 900евро за житло?
То я в Україні буду працювати за 500 і жити в своїй хаті
Але маємо те що маємо...
Це був вибір мудрого народу в 2019....
Порівняли українську мінімалку з польською середньою .
Мінімалка більша з українську в 6 разів.
А середня мабуть якщо брати - тисяч 20 . - в чотири
В кого 20к???
У вчителя 15
У вихователя 8
У медсестри 13
Чи ти хочеш сказати якщо чоловік в Україні заробляє 20к (450₴) то це нормальна зарплатня на сімью???
У кого блть 20??? У твоїх кураторів???
Медіана заробітних плат розрахована за даними з 166685 вакансій, розміщених на Work.ua в Україні за останні 3 місяці.
Так і стосовно зарплат заробітчан в Польщі - в мого племінника - українця - його штукатури заробляють не менше 2000 баксів.
Ще один племінник 18 років в серпні відпрацюавав півтори місяці на роботі перед навчанням. Житло надали . 1200 доларів чистими в місяць.
Я на відміну від тебе відповідаю за "базар"
Так і твій воркюа
Отак і живемо, дивляться на циферки, які в реальності відірвані від реальності.
Нема в Україні середньому з.п. в 23 000 грн.
Пишуть в оголошенні 25000 грн, а коли на співбесіду, то пропонують ну 12 000 в кращому разі.
Хто шукає роботу, то все підтвердить, що пишуть одне, а по факту геть інше.
Пишуть, можете заробляти до 30 000 грн, можете це не значить будете. Можете заробляти, а можете і не заробляти.
Створюють навмисно хибну картинку, на папері наче все ок, а касси в магазинах кажуть геть про інше, чи борги за комуналку.
А що ти розумієш під словом " середня" - це мабуть можуть зрозуміти лише психіатори та санітари
Де платять хочаб 15 там вже робочий день 12годин.
Отакє воно середнє
21-23000 грн для вантажника - це майже тільки на жрачку, якщо коротко якщо тяжка робота, а вантажити це важка фізична робота.
бо люди й самі знають яка різниця в зарплаті, бо їдуть туда, повертаються,
знають скільки отримує такий самий спец в Україні...
і якщо взяти приватних, по найму, електрика, сантехніка, муляра, маляра в Києві та області
то польська зарплата мабудь курить бамбук.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де дороги є, а дурнів - немає.
Україна, в яку повертаються.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Асфальт, бітум, какая разніцей, перестать стрелять, шашлики із українців...
Але писати на цензорі не мішки носити
По друге, в неділю Богу поклоняються, і десятину дають. Звідси й благословіння.
А в нас ще народ радянський не перевівся, пролетаріат, комунізму чекає
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/pfu/2024/
Напевно це взяли пенсію прокурорів-інвалідів і поділили на всіх
Офіційно на 2025 рік http://opkho.com.ua/normi-trivalosti-robochogo-chasu-na-2025-rik-dlya-pyatidennogo-robochogo-tizhnya/ встановлено Норми тривалості робочого часу на 2025 рік при 40-годинному робочому тижні 2088 годин, або в середньому 174 години на місяць.
Таким чином зарплата робітника 6-го розряду в середньому становитиме 23 490 грн. на місяць, або в еквіваленті $ 558, тобто не в 10, а у 3,7 рази нижча за польську.