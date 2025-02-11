Середня зарплата в Польщі зросла на 12%. Тепер вона в чотири рази вища, ніж в Україні

Середня зарплата в Польщі за останній квартал минулого року зросла на 12,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це свідчать дані польського Центрального статистичного управління, передає Європейська правда.

Як повідомляється, середня заробітна плата до вирахування податків у четвертому кварталі 2024 року склала 8 477 злотих, тобто понад 87 тис. грн. Це на понад 12,4% більше, ніж 2023 року.

Порівняно з попереднім кварталом 2024 року середня зарплата зросла на 3,9%.

Для порівняння: за даними Держстату, середня зарплата в Україні станом на вересень 2024 року становила 20,59 тис. грн на місяць.

Як повідомлялося, в Польщі цього року очікується дефіцит працівників 23 професій. Минулого року вдалося закрити дефіцит за 6 професіями.

Раніше повідомлялося, що з усіх українців, що перебувають у Польщі, 37% приїхали менше, ніж пів року тому. Рік у країні мешкають 9% українців, два роки – 23%, три – 15%, чотири – 6%. Ще 10% українців живуть у Польщі понад 5 років.

Відтак, найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року й це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти.

Перед тим стало відомо, що з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі зросла на 366 злотих – до 4 666 злотих, або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків).

Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн на місяць, або $190 за поточним курсом Національного банку України (після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник отримає "на руки" 6 160 грн).