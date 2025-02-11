БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
11 750 83

Середня зарплата в Польщі зросла на 12%. Тепер вона в чотири рази вища, ніж в Україні

Середня зарплата в Польщі зросла на 12%

Середня зарплата в Польщі за останній квартал минулого року зросла на 12,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це свідчать дані польського Центрального статистичного управління, передає Європейська правда.  

Як повідомляється, середня заробітна плата до вирахування податків у четвертому кварталі 2024 року склала 8 477 злотих, тобто понад 87 тис. грн. Це на понад 12,4% більше, ніж 2023 року.

Порівняно з попереднім кварталом 2024 року середня зарплата зросла на 3,9%.

Для порівняння: за даними Держстату, середня зарплата в Україні станом на вересень 2024 року становила 20,59 тис. грн на місяць.

Як повідомлялося, в Польщі цього року очікується дефіцит працівників 23 професій. Минулого року вдалося закрити дефіцит за 6 професіями.

Раніше повідомлялося, що з усіх українців, що перебувають у Польщі, 37% приїхали менше, ніж пів року тому. Рік у країні мешкають 9% українців, два роки – 23%, три – 15%, чотири – 6%. Ще 10% українців живуть у Польщі понад 5 років.

Відтак, найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року й це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти.

Перед тим стало відомо, що з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі зросла на 366 злотих – до 4 666 злотих, або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків).

Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн на місяць, або $190 за поточним курсом Національного банку України (після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник отримає "на руки" 6 160 грн).

Автор: 

біженці (752) Польща (2495) робота (954) трудова міграція (316) зарплата (1176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
хто повернеться в Україну?
показати весь коментар
11.02.2025 17:59 Відповісти
+6
Склали мінімалку і зарплати суддів і поділили порівну і вийшло 20 тисяч , ось вся наша брехлива державна статистика.
показати весь коментар
11.02.2025 18:18 Відповісти
+5
Це вирок українському совку.
показати весь коментар
11.02.2025 18:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хто повернеться в Україну?
показати весь коментар
11.02.2025 17:59 Відповісти
Військовозобов'язані повернуться примусово.
показати весь коментар
11.02.2025 18:03 Відповісти
Ні. Те що це світлосиня мрія Зе - це не привід.
Коли закінчиться війна і відкриються кордони - чоловічки поїдуть до своїх жінок і дітей, а не навпаки. Хотілось би щоб я помилявся
показати весь коментар
11.02.2025 18:31 Відповісти
як хто..
показати весь коментар
11.02.2025 20:24 Відповісти
Ти був в тий Польщі???
Середня ЗП 800евро
Однокімнатна конура з тапчаном схожим на ліжко мін 800евро.
А ще, в цій статті забули додати, що ціни в магазинах зросли на 25%
показати весь коментар
11.02.2025 18:04 Відповісти
Мінімальна зарплата в Польщі 1100 євро, більша ніж в половині американських штатів. Ідіот
показати весь коментар
11.02.2025 18:10 Відповісти
Такі самі ідіоти як ти і статтю писали.
показати весь коментар
11.02.2025 18:12 Відповісти
Вата, не физди. Это было в 90-х годах.
показати весь коментар
11.02.2025 18:12 Відповісти
Так в Україні ціни в магазинах виросли на 100% ,при тому що розміри пенсії і зарплат заморозили .
показати весь коментар
11.02.2025 18:14 Відповісти
не обманюйте. продукти дешевше чим в Україні. мебльована квартира студія з усіма зручностями та з комуналкою 250 злотих. а десяток яєць в бідрьонкі коштує 4 злотих як і пачка масла.
показати весь коментар
11.02.2025 18:15 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
250 злотих? Це ти сам вигадав чи отой іпанько з італійським прапорцем підказав?
Не знаю скільки яйця, а от масло коштує 8злотих вже за 200грам
показати весь коментар
11.02.2025 18:18 Відповісти
перепрошую помилився. 2500 злотими
показати весь коментар
11.02.2025 18:23 Відповісти
У Варшаві зараз кімната 1500+зл
Кавалєрка 800+ євро
Відкрий OLX.PL і подивися.
показати весь коментар
11.02.2025 18:26 Відповісти
місто Плоцьк. я зняв там квартиру на довгий термін.
показати весь коментар
11.02.2025 18:28 Відповісти
2500/4=650євро + чинж і оплати лічнікове.
Ну може в Плоцьку і дешевше. Я рік назад знімав у Познані в задупью кімнату, платив 1500
показати весь коментар
11.02.2025 18:35 Відповісти
два тижні назад я зняв квартиру в Плоцьку за 2500. мені це дешевше чим жити в отелях коли я приїзжаю по справам.
показати весь коментар
11.02.2025 18:37 Відповісти
Та всі тракісти коли приїжають по справам так роблять🤣
показати весь коментар
11.02.2025 18:47 Відповісти
я ж не спорюсь. в мене там просто своя невеличка компанія.
показати весь коментар
11.02.2025 18:53 Відповісти
десяток яєць мінімум 8 зл, двух кімнатна квартира в старому домі з усім 2400 зл
показати весь коментар
11.02.2025 19:17 Відповісти
Ти пишеш з України?
показати весь коментар
11.02.2025 18:27 Відповісти
Я був...
Середня зарплата то таке,як в кого з руками і головою...(Мін 1000 євро)
50 кв.м Варшава плачу 900 євро....
Ціни так в магазинах зросли,але це по всьому світу,де вони впали???Всюди добре,де нас нема.
показати весь коментар
11.02.2025 21:34 Відповісти
Вважаєш це мало?
Одна людина має працювати на житло, ті хліви що вони здають навіть житлом не назвеш.
Нашо мені їх зарплата в 1000евро, коли треба працювати в Польщі і платити 900евро за житло?
То я в Україні буду працювати за 500 і жити в своїй хаті
показати весь коментар
12.02.2025 01:47 Відповісти
Згідний на 100%.
Але маємо те що маємо...
Це був вибір мудрого народу в 2019....
показати весь коментар
12.02.2025 13:48 Відповісти
та не переживайте так..
показати весь коментар
11.02.2025 20:22 Відповісти
це той випадок, коли при владі патріоти .В Україні "зелені патріоти тотального грабежу України,ЗСУ. та народу
показати весь коментар
11.02.2025 18:00 Відповісти
Поляки перед украінцями якісь Крези
показати весь коментар
11.02.2025 18:01 Відповісти
Це вирок українському совку.
показати весь коментар
11.02.2025 18:04 Відповісти
брехня
показати весь коментар
11.02.2025 18:04 Відповісти
Математики недоучки.
Порівняли українську мінімалку з польською середньою .
Мінімалка більша з українську в 6 разів.
А середня мабуть якщо брати - тисяч 20 . - в чотири
показати весь коментар
11.02.2025 18:04 Відповісти
Знову ти пишеш те, що сказав Єрмак???
В кого 20к???
У вчителя 15
У вихователя 8
У медсестри 13
Чи ти хочеш сказати якщо чоловік в Україні заробляє 20к (450₴) то це нормальна зарплатня на сімью???
У кого блть 20??? У твоїх кураторів???
показати весь коментар
11.02.2025 18:08 Відповісти
- Середня зарплата в Україні - 23000 грн.
 Медіана заробітних плат розрахована за даними з 166685 вакансій, розміщених на Work.ua в Україні за останні 3 місяці.

Так і стосовно зарплат заробітчан в Польщі - в мого племінника - українця - його штукатури заробляють не менше 2000 баксів.
Ще один племінник 18 років в серпні відпрацюавав півтори місяці на роботі перед навчанням. Житло надали . 1200 доларів чистими в місяць.

Я на відміну від тебе відповідаю за "базар"
показати весь коментар
11.02.2025 18:14 Відповісти
На заборі х написано, а за забором такий як ти на цепу сидить.
Так і твій воркюа
показати весь коментар
11.02.2025 18:19 Відповісти
Видно інтелектуальний рівень поціновувачів Портнікова ))
показати весь коментар
11.02.2025 18:32 Відповісти
Та твій рівень брехуна більш авторитетніший🤣
показати весь коментар
11.02.2025 18:36 Відповісти
Тільки дурень буде враховувати середню з.п. по Work.ua як реальну. Ті хто бачить цеферки хоч би раз подзвонили на вакансію і там скажуть, що з.п. така буде колись там, а для початку від мінімалки. Work.ua ще та помийка треш вакансій, де вже є вакансії медсестра-бухгалтер, чи інженер-прибиральник, чи фотограф-монтажер-ріелтор.

Отак і живемо, дивляться на циферки, які в реальності відірвані від реальності.

Нема в Україні середньому з.п. в 23 000 грн.

Пишуть в оголошенні 25000 грн, а коли на співбесіду, то пропонують ну 12 000 в кращому разі.

Хто шукає роботу, то все підтвердить, що пишуть одне, а по факту геть інше.

Пишуть, можете заробляти до 30 000 грн, можете це не значить будете. Можете заробляти, а можете і не заробляти.
показати весь коментар
11.02.2025 19:10 Відповісти
Дивлячись де. Монтажників на зарплату 20 тисяч - хрін найдеш . Їх і так не має . Так що тепер ,якщо вони штуку баксів не будуть мінімум мати - то ніхто з тобою розмовляти не буде
показати весь коментар
11.02.2025 19:13 Відповісти
Знайома пробувала влаштуватися в держ установу, вакансія з.п. вказана 14 000 грн. Ну якщо нема куди, то наче не погано + досвід. Пішла на співбесіду, то перші три місяці мінімалка, типу стажування. Тобто в держ установі вже ********* в оголошенні. Виявилося, що там текучка постійна і студентами закривають вакансію, одні звільнилися і інші прийшли і так роками. Ну і мінімалка, а не 14 000 грн. От і вся середня з.п. і це держ установа.

Створюють навмисно хибну картинку, на папері наче все ок, а касси в магазинах кажуть геть про інше, чи борги за комуналку.
показати весь коментар
11.02.2025 19:22 Відповісти
Ось одне із шикарних відео про рівні з.п. на Work.ua і які реально там рівні З.П. і які вимоги. І написані циферки З.П. не мають нічого спільного з реальними рівнями З.П.
https://www.youtube.com/watch?v=APSPAgBh6t8
показати весь коментар
15.02.2025 14:55 Відповісти
Я хочу тобі сказати ,щоб ти пішов полікуватися, тому ,що коли я пишу "середня"- це означає середня згідно статистичних даних.
А що ти розумієш під словом " середня" - це мабуть можуть зрозуміти лише психіатори та санітари
показати весь коментар
11.02.2025 18:19 Відповісти
Шоб ти жив на одну зарплату - середню🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.02.2025 18:20 Відповісти
А я взагалі зарплату за своє життя отримував в цілому рік максимум. Так що - ще гірше живу взагалі без зарплати )))
показати весь коментар
11.02.2025 18:39 Відповісти
Я чув, що так мусора живуть, по зарплату взагалі не ходять, не цікаво, замалі суми.
показати весь коментар
11.02.2025 18:46 Відповісти
Не знаю,як там твої друзі живуть ,а я ніколи не отримував від держави жодно ї копійки, тільки вона за мною бігала - мита та податі їй подавай - бо нема що вкрасти))
показати весь коментар
11.02.2025 18:50 Відповісти
мені знайомий ваш нік-нейм САТ РАМ, чому перереєструвались?
показати весь коментар
11.02.2025 19:42 Відповісти
Все банально - я послав адмінів - вони мене забанили надовго - нікнейм був привязаний до фейсбук . Але якось випадково є зайшов через гугл акаунт - то маю поки змогу писати
показати весь коментар
11.02.2025 20:00 Відповісти
буває, я щодо непорозумінь із адміном, але мене бісив тільки один, котрого я в минулому житті мабуть образив (десь щез зараз)... Багацько часу втекло, перепросіть якщо щось, вони за неповагу до зебіла не карають.
показати весь коментар
11.02.2025 20:10 Відповісти
А якщо брати те що реально отримують люди на руки - мінус відрахування - то мінімалка в 4 рази, а середня мабуть в рази 3
показати весь коментар
11.02.2025 18:07 Відповісти
Зі всією повагою. Навчіться рахувати або перевіряйте інформацію. Середня зарплата в Україні складає близько 20.000 гривень - і це тільки приблизно в чотири рази менше ніж у Польщі. Але це співвідношення було і до війни.
показати весь коментар
11.02.2025 18:10 Відповісти
Склали мінімалку і зарплати суддів і поділили порівну і вийшло 20 тисяч , ось вся наша брехлива державна статистика.
показати весь коментар
11.02.2025 18:18 Відповісти
В Польщі теж саме - зарплати дуже різняться. Сіромахи там можуть отримувати десь 800 євро в зуби і все, проти 200 євро в Україні. А 2000 євро отої "середньої" у Польщі - це вони теж прибріхують.
показати весь коментар
11.02.2025 18:22 Відповісти
Середня зп в Україні 10-12тис грн і продовжує падати.
Де платять хочаб 15 там вже робочий день 12годин.
Отакє воно середнє
показати весь коментар
11.02.2025 18:22 Відповісти
грузчик в киеве минимум 21-23к....хз в каком мирке вы живете где по 7 к еще получают))))
показати весь коментар
11.02.2025 18:25 Відповісти
Знайомий працює вантажником в Сільпо на Шулявці, 16к зарплата. Робочий день майже ненормований, бронь забрали, нє положено.
показати весь коментар
11.02.2025 18:30 Відповісти
Наймаю хлопців на розвантаження в Львові - 2 години мінімалка 400 грн . Це як постійному клієнту .Так 500 . Їхній головний (28 років) - працює на офісі ( ці що москалів обманюють ) - заробляє 28 тисяч . Каже ,що йому мало - бо може заробити на вантажних роботах (ОЛХ) не менше 40 тис. Так , що ,хто які де працює - там і зарплати .
показати весь коментар
11.02.2025 19:21 Відповісти
Ця такса була ще до війни. Це якщо тобі треба на 2 години. Але це робота для алкашів. Якщо нормально працювати як на роботі то 15
показати весь коментар
11.02.2025 22:09 Відповісти
А по вашому ванажник легка робота? Ви в курсах скільки їжі треба вантажнику, щоб день тягати важке? Ну то якщо порахувати, то за 8-ми годинний робочий день і 20 днів треба їжі від 400 грн на день. Інакше тупо буде енергії щоб тягати тяжке. І 400 грн це по мінімуму.

21-23000 грн для вантажника - це майже тільки на жрачку, якщо коротко якщо тяжка робота, а вантажити це важка фізична робота.
показати весь коментар
11.02.2025 19:14 Відповісти
а хтось колись порівняє доходи чиновників європи та наших?????
бо люди й самі знають яка різниця в зарплаті, бо їдуть туда, повертаються,
знають скільки отримує такий самий спец в Україні...
і якщо взяти приватних, по найму, електрика, сантехніка, муляра, маляра в Києві та області
то польська зарплата мабудь курить бамбук.
показати весь коментар
11.02.2025 18:10 Відповісти
Ну порівняння зовсім не коректне Україна веде три роки виснажливу війну на виживання з найбільшим ворогом не тільки України а і Європи фашиською росією. Але і є проблеми корупція під час війни і марнотратство.
показати весь коментар
11.02.2025 18:11 Відповісти
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де дороги є, а дурнів - немає.
Україна, в яку повертаються.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.

Асфальт, бітум, какая разніцей, перестать стрелять, шашлики із українців...
показати весь коментар
11.02.2025 18:14 Відповісти
ВЧИТЕЛЯМ ПО 40 000 ДОЛЯРІВ ПЛАТЯТЬ?
показати весь коментар
11.02.2025 18:27 Відповісти
Згідно з даними Work.ua, середня зарплата в Україні за останній рік демонструє позитивну динаміку. Якщо в січні 2024 року вона становила 19 тис. грн, то вже в січні 2025 року зросла до 22 500 грн, що є збільшенням на 3 500 грн.
Але писати на цензорі не мішки носити
показати весь коментар
11.02.2025 18:31 Відповісти
Дякую. Поржав
показати весь коментар
11.02.2025 21:33 Відповісти
По-перше, пани пашуть, "в поте лица"
По друге, в неділю Богу поклоняються, і десятину дають. Звідси й благословіння.
А в нас ще народ радянський не перевівся, пролетаріат, комунізму чекає
показати весь коментар
11.02.2025 18:32 Відповісти
Спеціально для автора цієї новини. Середня зарплата в Україні від 18 до 20 тис грн за даними Пенсійного фонду. А з конвертами, ФОП-ами буде ще вищою, - вони у нас поза статистикою. Також мені цікаво дізнатися скільки у поляка залишається після сплати всіх податків.

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/pfu/2024/
показати весь коментар
11.02.2025 18:39 Відповісти
Ага, а середня пенсія 5700грн... от тільки мо мати у якої 38років стажу отримує 2900. І ні я ні вона нікого не згаємо у кого 5700.
Напевно це взяли пенсію прокурорів-інвалідів і поділили на всіх
показати весь коментар
11.02.2025 18:44 Відповісти
Ті, хто виходили, останні 10-20 років мають вищі пенсії, як ви вказали. Деякі держслужбовці, військові, поліція, шахтарі, металурги мають нормальні пенсії.
показати весь коментар
11.02.2025 18:54 Відповісти
Ну так, я можу порівняти. У Польщі дійсно ніби все краще, але Україна то Україна. Я 21-ий рік їжджу маршрутом Львів-Краків (тиждень працюю у Львові, тиждень у Кракові, за свою львівську працю у місяць маю 25 тис. грн., а за таку ж польську - 10 тис. зл), але відпустку завжди проводжу на нашій Буковині, бо своє. І майбутнє теж пов'язую лише з Україною. Бо своє.
показати весь коментар
11.02.2025 18:48 Відповісти
Цікаво, шо ж це так дешево коштує у Кракові, шо так дорого платять в Україні?))) здається хтось пи..ть )))
показати весь коментар
11.02.2025 21:32 Відповісти
Ти придивися до цифр - все навпаки, ніж ти зрозумів.
показати весь коментар
11.02.2025 22:43 Відповісти
То ми вже Європа,чи ще ні ?
показати весь коментар
11.02.2025 18:48 Відповісти
тому що в них немає гетьМанцева з єрмаком
показати весь коментар
11.02.2025 18:56 Відповісти
клоуна звільнив?
показати весь коментар
11.02.2025 19:21 Відповісти
є надія, що ти його залижеш на смерть.
показати весь коментар
11.02.2025 19:45 Відповісти
Хто там близько? Встаньте навшпиньки, черги поляків на роботу в Україні на кордоні вже великі? Як обіцяв Великий Обіцяльник.
показати весь коментар
11.02.2025 19:09 Відповісти
поперли 18-24 річні, почули про мульйон та безкоштовне навчання у вишах, від зебіленського віслюка.
показати весь коментар
11.02.2025 19:55 Відповісти
Згідно галузевих угод та колективних договорів в Україні розрахована тарифна ставка робітника 6-го розряду становить приблизно 135 гривень.
Офіційно на 2025 рік http://opkho.com.ua/normi-trivalosti-robochogo-chasu-na-2025-rik-dlya-pyatidennogo-robochogo-tizhnya/ встановлено Норми тривалості робочого часу на 2025 рік при 40-годинному робочому тижні 2088 годин, або в середньому 174 години на місяць.
Таким чином зарплата робітника 6-го розряду в середньому становитиме 23 490 грн. на місяць, або в еквіваленті $ 558, тобто не в 10, а у 3,7 рази нижча за польську.
показати весь коментар
11.02.2025 19:55 Відповісти
Десь тут мав бути коментар про «мити жопи полякам» та «збирати клубніку» 🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.02.2025 21:28 Відповісти
Ооо це точно!Недавно написав коментар під статтею "як поляки побили таксиста білоруса в Варшаві"ото мені Наші напихали уів в коментарях.Я був в шоці,від тієї жовчі ...
показати весь коментар
11.02.2025 21:46 Відповісти
Ага а ціни як у нас
показати весь коментар
11.02.2025 21:52 Відповісти
Біда в тому,що в Польщі ціни на більшість продуктів вже дешевші....
показати весь коментар
11.02.2025 22:26 Відповісти
Ну так, але зазвичай то по скидкам, я вирішив не писати про це.
показати весь коментар
11.02.2025 23:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 