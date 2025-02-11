У Держспецзв’язку заявили про зменшення кібератак критичного рівня з боку Росії

Останніми роками спостерігається поступове зменшення кількості кібератак, які мають високий та критичний рівень, через здатність російських хакерів адаптуватися в кібервійні.

Про це в повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій, передає Укрінформ.

"Протягом цих років спостерігали тенденцію до збільшення загальної кількості кіберінцидентів. Якщо порівнювати перше півріччя минулого року з аналогічним періодом 2022 року, то цей показник зріс до 1739, але водночас зменшується кількість інцидентів високого та критичного рівнів", – розповів Потій.

Він наголосив, що впродовж трьох років у Держспецзв'язку спостерігали за динамічністю змін у кібервійні з Росією, оскільки ворожі хакери продемонстрували значну адаптивність.

"Йдеться не стільки про кількість атак (хоча й кількісні характеристики вражають), скільки про здатність ворожих кіберзловмисників змінюватися. Це про здатність швидко перебудовувати свою роботу, змінювати цілі, підходи, вдосконалювати інструменти. Це надзвичайно важливий досвід, який потрібно детально аналізувати. Адже він дає можливість усвідомити не лише, наскільки важливим є захист інформаційних систем у кіберпросторі, а й те, що процес посилення кіберзахисту не можна зупиняти ні на мить", – зауважив Потій.

За його словами, будь-яка найменша зупинка дасть фору ворогу, який уже працює над новими шляхами обходу тих систем захисту, які є в українських спецілістів.

Водночас Потій зазначив, що станом на лютий 2025 року поки зарано робити прогнози щодо тенденцій поточного року, проте в службі не очікують зростання кількості кібератак.

"Припускаємо, що кількість інцидентів залишиться на тому самому рівні, що й у 2024 році", – додав він.

Як повідомлялося, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA торік опрацювала 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше, ніж роком раніше, коли кіберзлочинці атакували український кіберпростір 2541 раз.

До того стало відомо, що український ринок кібербезпеки за вісім років зріс у 4 рази й у 2024 році становив $138 млн. За прогнозами, ринок зросте ще на 50% протягом п'яти років і досягне $209 млн.