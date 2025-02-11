Україна залишилася в білому списку "Міжнародної морської організації". Що це значить для моряків?

Комітет із безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) розглянув звіт України про підготовку моряків та оцінювання їхньої компетентності та постановив схвалити його без зауважень. Це означає, що Україну визнали державою, яка повністю виконує положення Конвенції з підготовки, дипломування та несення вахти моряків (STCW).

Про це йдеться в повідомленні Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Міжнародна конвенція STCW встановлює єдині стандарти підготовки, сертифікації та несення вахти моряками. Мета Конвенції – підвищення безпеки мореплавання через забезпечення належної кваліфікації моряків. Вона є однією з ключових конвенцій, розроблених Міжнародною морською організацією, до якої входять 175 держав-членів.

Як зазначається, ІМО оцінює результати виконання Україною Конвенціх кожні п'ять років.

Надана інформація, зокрема, врахувала результати реформи у сфері дипломування моряків, за результатами якої було продипломовано понад 90 тис. українських моряків.

"Результати України в сфері дипломування моряків отримали високу оцінку на міжнародному рівні. Схвалення звіту про виконання Конвенції ПДНВ без зауважень означає, що Україна зберегла позицію в Білому списку ІМО. Для українських моряків це можливість працювати на суднах під прапорами держав-членів Конвенції ПДНВ, а також легко взаємодіяти з іноземними судновласниками і морськими адміністраціями, в тому числі щодо визнання виданих дипломів/свідоцтв фахівця та підтверджень до них", – зазначив наразі вже звільнений голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.

Як повідомлялося, 11 лютого цього року Кабінет Міністрів вирішив звільнити Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Водночас Кабмін тимчасовим виконувачем обов'язків Держслужби призначили Миколу Кравчука.