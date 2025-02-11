БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський публічно підтримав придбання російських реакторів для добудови ХАЕС у Болгарії

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський публічно підтримав ухвалення закону про придбання у Болгарії двох реакторів російського виробництва для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє пресслужба глави держави.

"Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку – важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України", – заявив Зеленський.

Президент запевнив, що після добудови енергоблоків Хмельницької АЕС Україна зможе відмовитися від імпорту електроенергії у зимовий період. Водночас він не уточнив, скільки років знадобиться для завершення будівництва.

При цьому Зеленський пообіцяв, що добудова нових енергоблоків допоможе стримувати зростання тарифів на електроенергію для населення. За рахунок яких коштів фінансуватиметься цей проєкт голова держави теж не зазначив.

Натомість президент запевнив, що його реалізація допоможе реалізувати спільні проєкти із США.

"І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", – додав голова держави.

Водночас він відкинув критику на адресу проєкту добудови енергоблоків ХАЕС.

"Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції". Минулого тижня президент Володимир Зеленський закликав депутатів його підтримати.

Що відомо про придбання російських енергоблоків для Хмельницької АЕС?

Нагадаємо, у січні Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Голова Комітету Андрій Герус ("Слуга народу") пояснював, що таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів російського виробництва, які зберігаються у Болгарії понад 10 років.

Тому парламентський Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів. 

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.

Скільки може коштувати добудова двох блоків Хмельницької АЕС?

У червні 2024 року Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Однак члени Комітету зауважили, що законопроєкт потребує актуалізації на 2024 рік показників техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Попереднє техніко-економічне обґрунтуванням добудови енергоблоків, затверджене розпорядженням Кабміну № 579-р від 26 липня 2018 року, тоді загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 2017 рік оцінювалася у 72,34 мільярда гривень. "Енергоатом" замовив корегування ТЕО лише на початку лютого цього року.

Втім, "Енергоатом" повідомляв, що вже розпочав підготовчі роботи для добудови цих енергоблоків, не чекаючи схвалення такого рішення Верховною Радою.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. У 2017 році тодішній гендиректор ХАЕС Микола Панащенко казав, що їх хочуть добудувати з використанням реакторної установки чеської компанії Skoda JS.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.

Автор: 

закон (1527) Зеленський Володимир (2586) Енергоатом (1219) Хмельницька АЕС (79)
Тварюка гундоса
показати весь коментар
11.02.2025 22:26 Відповісти
+6
Тому, що він вже відкрито працює на рашку... ТО що дивного ?
показати весь коментар
12.02.2025 09:56 Відповісти
+4
Це теж Оманські домовленості - купляти вже нікому не потрібний металолом виробництва смертельно ворожої нам держави? Колаборанти і крадії зелені, коли ви вже поздихаєте...
показати весь коментар
12.02.2025 12:54 Відповісти
це російське виробництво, а належать вони Болгарії.
у нас на АЕС ген всі звідтільного виробництва. 😟
показати весь коментар
11.02.2025 20:38 Відповісти
То може від ген того виробництва пора відмовитись...
показати весь коментар
11.02.2025 21:11 Відповісти
на всіх АЕСах? і чим замінити?
те саме і на хмельницькій, там все закладено під ті реактори.
паливо можна, а от реактори вряд чи.
показати весь коментар
11.02.2025 21:15 Відповісти
Де на Хмельницькій АЄС закладене все під ті реактори,не пішіть чуш,там два недобудованих,зруйнованих часом фундамента які треба демонтувати,і при бажанні можна будувати хоч які реактори.
показати весь коментар
12.02.2025 07:46 Відповісти
а всі інші по всій країні демонтувати, так? не про фундамент йде мова.
не повторюйте чужі дурниці, у вас, як видко, і своїх вдосталь.
показати весь коментар
12.02.2025 09:13 Відповісти
Ти дбл ***** ? , що ти чешеш ,як і зеленопикі морди ? Вже все на фронті вирішено з зброєю і БК , залишилось тільки розпиляти бабло на реакторному обладнанні з балалайні через болгар ?
показати весь коментар
12.02.2025 09:44 Відповісти
маєш парабелум? застрелись і не дзявкай.
я не належу до жодної секти, запам'ятав?
ПНХ.
показати весь коментар
12.02.2025 09:59 Відповісти
у тебе розвиток як у препізедента, може перечитаєш написане парабеллум та свою відповідь, геть як Зебіленський не по темі.
показати весь коментар
12.02.2025 11:56 Відповісти
у тебе одна, і та в штанах, спільна звивина з парабеллум (звідки аж смердить )(уйлом).
Не розбираєшся, не лізь, а хочеш лізти, вчися (і мову також), а не троль тут, бо завтра аванс.
іншими словами ПНХ.
показати весь коментар
12.02.2025 13:04 Відповісти
До чого тут секта , ти сам по собі баран
показати весь коментар
12.02.2025 12:47 Відповісти
дурне воно та як більшість саме таких- ще й недооцінений у власних очах гнійний геній.
показати весь коментар
12.02.2025 13:10 Відповісти
На фронт мавіки по гривні збирають... Шапіто...
показати весь коментар
11.02.2025 21:10 Відповісти
Тварюка гундоса
показати весь коментар
11.02.2025 22:26 Відповісти
Яке ж воно тупе разом із своїми "слугами"...
показати весь коментар
11.02.2025 22:58 Відповісти
Вони тупі али завжди лише в свій бік
показати весь коментар
12.02.2025 08:52 Відповісти
Чому реактори купуються за наші податки,а електроенергію потім нам продає Ахметов?
показати весь коментар
12.02.2025 00:25 Відповісти
Правильно задане питання вже містить половину відповіді
показати весь коментар
12.02.2025 05:40 Відповісти
Это все, что нам надо знать про типа патриотизм слуг и их лидера! Ну, и примкнувших к ним Юлькиным депутатам.
показати весь коментар
12.02.2025 08:37 Відповісти
Тому, що він вже відкрито працює на рашку... ТО що дивного ?
показати весь коментар
12.02.2025 09:56 Відповісти
Ви такі наївні((
А де ж брати бабло на вибори, як не з цього мільярду?
Яйцесяйному ніхто вже НЕ дає....
показати весь коментар
12.02.2025 10:36 Відповісти
про ЗАЕС уже й мова не йде.гадость ***** !
показати весь коментар
12.02.2025 11:25 Відповісти
Попереднє техніко-економічне обґрунтуванням добудови енергоблоків, затверджене https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2018-%D1%80#Text розпорядженням Кабміну № 579-р від 26 липня 2018 року, тоді загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 2017 рік оцінювалася у 72,34 мільярда гривень.
Кому цікаво, то давайте по суті: курс долара тоді був 25,48 грн, значить 2млрд.839млн.$ із реакторами чи без?
показати весь коментар
12.02.2025 12:08 Відповісти
Це теж Оманські домовленості - купляти вже нікому не потрібний металолом виробництва смертельно ворожої нам держави? Колаборанти і крадії зелені, коли ви вже поздихаєте...
показати весь коментар
12.02.2025 12:54 Відповісти
Так, з Telegram вже рощібраоися, з АЕС теж... буратінка, а коли вже офіційно проголосиш Україну колонією московії? І не забувай під час своїх придуркуватих вечірніх відосиків косоворотку одягати; пуйлові це дуже подобається.
показати весь коментар
13.02.2025 00:49 Відповісти
Треба просто бойкотувати ціни на електроенергію, просто от усім не платити і все, поки ці крадії не повернуть гроші у державу і не перестануть купувати то що не треба👍
показати весь коментар
13.02.2025 12:51 Відповісти

