Зеленський публічно підтримав придбання російських реакторів для добудови ХАЕС у Болгарії

Президент Володимир Зеленський публічно підтримав ухвалення закону про придбання у Болгарії двох реакторів російського виробництва для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє пресслужба глави держави.

"Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку – важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України", – заявив Зеленський.

Президент запевнив, що після добудови енергоблоків Хмельницької АЕС Україна зможе відмовитися від імпорту електроенергії у зимовий період. Водночас він не уточнив, скільки років знадобиться для завершення будівництва.

При цьому Зеленський пообіцяв, що добудова нових енергоблоків допоможе стримувати зростання тарифів на електроенергію для населення. За рахунок яких коштів фінансуватиметься цей проєкт голова держави теж не зазначив.

Натомість президент запевнив, що його реалізація допоможе реалізувати спільні проєкти із США.

"І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", – додав голова держави.

Водночас він відкинув критику на адресу проєкту добудови енергоблоків ХАЕС.

"Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції". Минулого тижня президент Володимир Зеленський закликав депутатів його підтримати.

Що відомо про придбання російських енергоблоків для Хмельницької АЕС?

Нагадаємо, у січні Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Голова Комітету Андрій Герус ("Слуга народу") пояснював, що таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів російського виробництва, які зберігаються у Болгарії понад 10 років.

Тому парламентський Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.

Скільки може коштувати добудова двох блоків Хмельницької АЕС?

У червні 2024 року Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Однак члени Комітету зауважили, що законопроєкт потребує актуалізації на 2024 рік показників техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Попереднє техніко-економічне обґрунтуванням добудови енергоблоків, затверджене розпорядженням Кабміну № 579-р від 26 липня 2018 року, тоді загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 2017 рік оцінювалася у 72,34 мільярда гривень. "Енергоатом" замовив корегування ТЕО лише на початку лютого цього року.

Втім, "Енергоатом" повідомляв, що вже розпочав підготовчі роботи для добудови цих енергоблоків, не чекаючи схвалення такого рішення Верховною Радою.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. У 2017 році тодішній гендиректор ХАЕС Микола Панащенко казав, що їх хочуть добудувати з використанням реакторної установки чеської компанії Skoda JS.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.