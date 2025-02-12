Попит українців на китайські авто у січні обвалився на 40%
Упродовж січня українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості нових авто – 674 штук (-24%); вживаних – 145 (-69%).
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus – 155 авто;
- Zeekr 001 – 59;
- Zeekr 7X – 41;
- Volkswagen ID.4 – 39;
- Audi Q4 e-tron – 39.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 – 18;
- Zeekr 7X – 15;
- Polestar 2 – 11;
- Volkswagen ID.4 – 10;
- Audi Q4 e-tron – 8.
Як повідомлялося, у січні український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 16% менше, ніж у січні 2024 року.
ну, добре, електроніку. ще так сяк. тим більше, що всі буржуї там її виробляють.
але ж авто????
тваринане вийде з протестом
проти того, що влада дозволяє комуністам допомогати вбивати українців