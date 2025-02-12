БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 691 30

Попит українців на китайські авто у січні обвалився на 40%

китай,авто

Упродовж січня українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості нових авто – 674 штук (-24%); вживаних – 145 (-69%).

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • BYD Song Plus – 155 авто;
  • Zeekr 001 – 59;
  • Zeekr 7X – 41;
  • Volkswagen ID.4 – 39;
  • Audi Q4 e-tron – 39.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • Zeekr 001 – 18;
  • Zeekr 7X – 15;
  • Polestar 2 – 11;
  • Volkswagen ID.4 – 10;
  • Audi Q4 e-tron – 8.

Читайте також: В Україні падає попит на вживані авто із США. Серед найпопулярніших – дві моделі Tesla

Як повідомлялося, у січні український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 16% менше, ніж у січні 2024 року.

Автор: 

авто (4290) Китай (2234)
Топ коментарі
+14
Купувати китайські товари = спонсорувати ракети і дрони що летять на тебе.
показати весь коментар
12.02.2025 10:21 Відповісти
+11
Китайське дрантя і не дрантя, варто обкласти митом,а з Європи навпаки знизити або й зняти зовсім.
показати весь коментар
12.02.2025 10:27 Відповісти
+10
А ухиляші взагалі перестали їздити, бо сікають...
показати весь коментар
12.02.2025 10:19 Відповісти
Прокурори-інваліди, ТЦКшники і МСЕКовці на китайських авто уже перестали їздити, давно...
показати весь коментар
12.02.2025 10:12 Відповісти
А ухиляші взагалі перестали їздити, бо сікають...
показати весь коментар
12.02.2025 10:19 Відповісти
а номерна подоляцька шавка продовжує строчити коменти
показати весь коментар
12.02.2025 12:42 Відповісти
Купувати китайські товари = спонсорувати ракети і дрони що летять на тебе.
показати весь коментар
12.02.2025 10:21 Відповісти
Ти не розумієш, єта другоє
показати весь коментар
12.02.2025 10:22 Відповісти
владе, яка дозволяє заробляти комуністам на крові українців і допомогати рашистам - лайно 👎👎👎
показати весь коментар
12.02.2025 11:11 Відповісти
В умовах війни тільки рідкісні гнида підтримують економіку Китаю, купуючи їх товари
показати весь коментар
12.02.2025 10:24 Відповісти
Спробуйте не купувати. А потім нам розкажите. Це буде захопливо і пізнавально.
показати весь коментар
12.02.2025 10:51 Відповісти
Китайське дрантя і не дрантя, варто обкласти митом,а з Європи навпаки знизити або й зняти зовсім.
показати весь коментар
12.02.2025 10:27 Відповісти
ігрушечні
показати весь коментар
12.02.2025 10:29 Відповісти
я взагалі не розумію, яким треба бути відбитим непрактичним жадібним жлобом, що б купувати китайський автопром.
ну, добре, електроніку. ще так сяк. тим більше, що всі буржуї там її виробляють.
але ж авто????
показати весь коментар
12.02.2025 10:29 Відповісти
Ну бачте, тут у списку є і "буржуйські" моделі, виготовлені в Китаї...
показати весь коментар
12.02.2025 13:14 Відповісти
я є власником китайавтопрому вже 12 років (geely mk новий був $9500), на такі твердження звичайно кажу: дайте аналог у тій же ціновій категорії. а його немає. а не у всіх є гроші на новий мерседес
показати весь коментар
12.02.2025 13:27 Відповісти
Уу, німецькі бренди китайського походження. То треба таких мутантів робити
показати весь коментар
12.02.2025 10:33 Відповісти
тупий нарід спонсорує ворога
показати весь коментар
12.02.2025 10:35 Відповісти
ця їпанута ОПа з 🤡 , вбиває українців ,поставками товару з китаю , навмисне вбивство та свідома ненависть до України ,зеленські слуги , тільки за таку торгівлю, повині бути заарештовані !!!
показати весь коментар
12.02.2025 10:36 Відповісти
Тут була стаття що лідери продажів, крім Тойоти, BMW і Мерседес. Китайські дешевки для бідних лохів.
показати весь коментар
12.02.2025 10:51 Відповісти
і жодна тварина не вийде з протестом
проти того, що влада дозволяє комуністам допомогати вбивати українців
показати весь коментар
12.02.2025 11:09 Відповісти
Невже українці порозумнішали і перстали купляти те лайно????
показати весь коментар
12.02.2025 11:13 Відповісти
та де там, такі ж тупі як і були раніше (якщо судити по коментарях як ******* чмоню яневтіка-херпідуна), але просто стали біднішими і грошей не мають що б купити авто
показати весь коментар
12.02.2025 12:46 Відповісти
Китай то спонсор тероризму, добре що китайським комунякам перестають вірити
показати весь коментар
12.02.2025 11:30 Відповісти
Купувати китайські авто це давати гроші ворогу на вбивство українців!
показати весь коментар
12.02.2025 12:48 Відповісти
А давайте почнемо з себе. Викидаємо на смітник самсунги , айфони, орро, хіамі.. ноути, компи. Побутову техніку ведучих фірм. Все виробляється в китаї. Або майже все.
показати весь коментар
12.02.2025 13:03 Відповісти
Викинемо всю побутову техніку на смітник (крім радянських холодильників і японських DVD-плеєрів) і запшикаємо все дихлофосом
показати весь коментар
12.02.2025 14:22 Відповісти
Взимку попит падає.
показати весь коментар
12.02.2025 13:06 Відповісти
Правда, що китаці не обробляють свої авто проти іржі і ті через 3 роки вже розсипаються?
показати весь коментар
12.02.2025 15:46 Відповісти

