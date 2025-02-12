Попит українців на китайські авто у січні обвалився на 40%

Упродовж січня українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості нових авто – 674 штук (-24%); вживаних – 145 (-69%).

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus – 155 авто;

Zeekr 001 – 59;

Zeekr 7X – 41;

Volkswagen ID.4 – 39;

Audi Q4 e-tron – 39.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 – 18;

Zeekr 7X – 15;

Polestar 2 – 11;

Volkswagen ID.4 – 10;

Audi Q4 e-tron – 8.

Як повідомлялося, у січні український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 16% менше, ніж у січні 2024 року.