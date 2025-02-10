В Україні падає попит на вживані авто. Десять найпопулярніших моделей

Упродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 16% менше, ніж у січні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%. Далі йдуть дизельні – 24,4%, електромобілі – 20,5%, гібриди – 4,5% та авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 714 авто;

Skoda Octavia–543;

Renault Megane–527;

Volkswagen Tiguan – 407;

Audi Q5 – 395;

Volkswagen Passat – 359;

Nissan Leaf – 355;

Tesla Model Y – 341;

Nissan Rogue – 322;

Tesla Model 3 – 312.

Читайте також: В Україні падає попит на вживані авто із США. Серед найпопулярніших – дві моделі Tesla

Як повдомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

Водночас торік українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.