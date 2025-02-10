БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні падає попит на вживані авто. Десять найпопулярніших моделей

Упродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 16% менше, ніж у січні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%. Далі йдуть дизельні – 24,4%, електромобілі – 20,5%, гібриди – 4,5% та авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf – 714 авто;
  • Skoda Octavia–543;
  • Renault Megane–527;
  • Volkswagen Tiguan – 407;
  • Audi Q5 – 395;
  • Volkswagen Passat – 359;
  • Nissan Leaf – 355;
  • Tesla Model Y – 341;
  • Nissan Rogue – 322;
  • Tesla Model 3 – 312.

Як повдомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

Водночас торік українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.

