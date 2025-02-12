БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Інфляція знову перевищила прогноз Нацбанку через підвищення податків та витрат на енергію

інфляція

У січні 2025 року інфляція пришвидшилась до 12,9% у річному вимірі, що перевищило січневий прогноз Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що основною причиною відхилення від прогнозу було суттєвіше зростання як адміністративно регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, зокрема енергозабезпечення і оплату праці, а також податкові та регуляторні зміни.

За даними НБУ, сирі харчові продукти подорожчали на 11,8%. У січні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль. Рекордно тепла січнева погода сприяла збільшенню пропозиції яєць і молока. Водночас пропозиція овочів та фруктів розширилася завдяки активізації імпорту. Натомість ціни на свинину, курятину й цукор наближалися до цін країн-партнерів на тлі стійкого експорту. Тривало й зростання цін на борошно та крупи під впливом ефектів низьких минулорічних врожаїв.

Базова інфляція пришвидшилася до 11,7%. Подорожчання оброблених продовольчих товарів у січні становило 15,9% рік до року. Пришвидшення зростання цін пояснюється збільшенням закупівельних цін на сировину, а також виробничих витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. У результаті високими темпами зростали ціни на хліб та хлібо- і м'ясопродукти, олію. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад.

Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання до 4,3% рік до року через курсові ефекти в попередні періоди. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Читайте також: У Нацбанку спрогнозували подальше підвищення облікової ставки вже у найближчі місяці

Темпи зростання вартості послуг становили 14,2%, також пришвидшившись у січні порівняно з груднем. Частково це пояснюється переглядом тарифів, зокрема їх підвищенням окремими мобільними операторами, актуалізацією переліку платних медичних послуг у державних і комунальних закладах, зміною підходів до розрахунку вартості полісу ОСЦПВ.

Водночас адміністративно-регульовані ціни зросли на 17,5%. У січні вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше коригування цін на алкоголь, а тютюнові вироби дорожчали, ймовірно, з огляду на очікуване підвищення акцизів. Зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання пришвидшилося під впливом тиску з боку виробничих витрат. Також зросла вартість місцевого телефонного зв’язку.

У січні зростання цін на пальне суттєво пришвидшилося порівняно з груднем – до 12,1% – під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів і логістичних проблем через шторми в Чорному морі на початку року. Водночас суттєвіше здорожчання пального стримувалося за рахунок конкуренції між мережами АЗС на тлі досить сезонно низького попиту.

У макропрогнозі Нацбанку передбачено пришвидшення показників інфляції в перші місяці 2025 року на тлі низької бази порівняння минулого року під впливом як тимчасових чинників, зокрема обмеженої пропозиції продовольства через гірші минулорічні врожаї, так і фундаментальних, зокрема через збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці.

Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження в другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ – 5% на горизонті політики.

Сповільненню інфляції сприятимуть посилення процентної політики НБУ та його заходи з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку, розширення пропозиції продовольчих товарів після надходження нового врожаю, звуження фіскального дефіциту, а також помірний зовнішній ціновий тиск.

Раніше повідомлялося, що оновлений макроекономічний прогноз Національного банку України передбачає інфляцію за підсумками 2025 року на рівні 8,4%, хоча раніше очікувалося її уповільнення до 6,9%.

До того повідомлялося, що в 2024 році по регіонах найбільшу інфляцію зафіксували в Кіровоградській області та у Києві – 13,8% та 13,5% відповідно.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.

Автор: 

інфляція (790) НБУ (9587) ціни (3723)
Топ коментарі
+7
Причина у 1000 грн., що тиловій алкашні роздають.
12.02.2025 14:21 Відповісти
+4
Інфляція знову перевищила прогноз Нацбанку через підвищення податків та витрат на енергію.

За перше дякуємо Сивковичу Гетманцеву.
За друге дякуємо Деркачу Галущенко.

Дефективні менеджери ЗЄ рулять. Бо ЗЄ-владі дуже гроші потрібні.
12.02.2025 17:43 Відповісти
+3
Держава ,держава і тільки держава - основна причина інфляції
12.02.2025 15:37 Відповісти
Причина у війні!
12.02.2025 14:19 Відповісти
Причина у 1000 грн., що тиловій алкашні роздають.
12.02.2025 14:21 Відповісти
не умнічай,станеш кацапом-отримаєш бан
12.02.2025 14:32 Відповісти
Я бан отримую, коли закликаю відновити в Києві пам'ятник моєму прадіду Ватутіну.
12.02.2025 14:37 Відповісти
Бєндєрафцев нє любіш?
12.02.2025 15:08 Відповісти
Ви - прибічник хрущовської казочки про бандерівців, які вбили Ватутіна?
12.02.2025 17:03 Відповісти
А хто, по Вашому його вбив?
12.02.2025 17:55 Відповісти
Зараз це зветься "жабогадюкінг".
13.02.2025 08:48 Відповісти
Це якого в дупу вбили?
12.02.2025 15:15 Відповісти
Навряд чи, по машині в якій він їхав, заколотники стріляли збоку - куля мала ввійти збоку.
12.02.2025 17:07 Відповісти
Постав у себе посеред житла пам'ятник чи біля будинку і радій, в чому проблема? Толку тобі з того пам'ятника і аж в Києві? пройшла епоха совка.
12.02.2025 16:09 Відповісти
А чим Маріїнський парк погане місце? Краще вже пам'ятник Генералу, ніж Зеленський в Палаці!
12.02.2025 17:10 Відповісти
Пам'ятник окупанту.
12.02.2025 17:45 Відповісти
Ще раз повторюю, пройшов час, досить займатися некрофілією. В книгах згадки є - ДОСТАТНЬО! В парк то парк, нема чого там робити ідолам совка.
12.02.2025 18:49 Відповісти
Це для Вас він ідол Совка, а для мене - предмет сімейної гордості.
13.02.2025 08:50 Відповісти
"предмет сімейної гордості."

"Дед служил в РККА, а у внука - ни..я!
Дед служил в СС, а у внука - мерседес"
(с)
13.02.2025 10:24 Відповісти
Ну то повторю, в себе біля дому поставте і дивіться, в чому проблема? Навіщо всім на це дивитися? Некрофілі меншість і далеко не всім оце хочеться дивитися на таких ще і посеред Києва, парк є парк і на тому все. В книгах є інформація і цього достатньо. А якщо почитати, то ватутін дуже багато україніців поклав просто так, за це пам'ятник ставити, за м'ясника?

Ідолопоклонство повинно здохнути навіки.

А що ви хочете, ну хочіть, приїдьте і покажіть свою крутість нащадка, а то звалили і пишете з-за кордону, не соромно за діда? нащадок втік.
13.02.2025 15:13 Відповісти
основною причиною інфляції є корупція ,котра пожирає державний бюджет(гроші українського нароу") .як сарана ,зелене поле, із посівами зернових...
12.02.2025 15:20 Відповісти
Держава ,держава і тільки держава - основна причина інфляції
12.02.2025 15:37 Відповісти
Інфляція знову перевищила прогноз Нацбанку через підвищення податків та витрат на енергію.

За перше дякуємо Сивковичу Гетманцеву.
За друге дякуємо Деркачу Галущенко.

Дефективні менеджери ЗЄ рулять. Бо ЗЄ-владі дуже гроші потрібні.
12.02.2025 17:43 Відповісти

