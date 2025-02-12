Інфляція знову перевищила прогноз Нацбанку через підвищення податків та витрат на енергію.

У січні 2025 року інфляція пришвидшилась до 12,9% у річному вимірі, що перевищило січневий прогноз Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що основною причиною відхилення від прогнозу було суттєвіше зростання як адміністративно регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, зокрема енергозабезпечення і оплату праці, а також податкові та регуляторні зміни.

За даними НБУ, сирі харчові продукти подорожчали на 11,8%. У січні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль. Рекордно тепла січнева погода сприяла збільшенню пропозиції яєць і молока. Водночас пропозиція овочів та фруктів розширилася завдяки активізації імпорту. Натомість ціни на свинину, курятину й цукор наближалися до цін країн-партнерів на тлі стійкого експорту. Тривало й зростання цін на борошно та крупи під впливом ефектів низьких минулорічних врожаїв.

Базова інфляція пришвидшилася до 11,7%. Подорожчання оброблених продовольчих товарів у січні становило 15,9% рік до року. Пришвидшення зростання цін пояснюється збільшенням закупівельних цін на сировину, а також виробничих витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. У результаті високими темпами зростали ціни на хліб та хлібо- і м'ясопродукти, олію. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад.

Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання до 4,3% рік до року через курсові ефекти в попередні періоди. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг становили 14,2%, також пришвидшившись у січні порівняно з груднем. Частково це пояснюється переглядом тарифів, зокрема їх підвищенням окремими мобільними операторами, актуалізацією переліку платних медичних послуг у державних і комунальних закладах, зміною підходів до розрахунку вартості полісу ОСЦПВ.

Водночас адміністративно-регульовані ціни зросли на 17,5%. У січні вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше коригування цін на алкоголь, а тютюнові вироби дорожчали, ймовірно, з огляду на очікуване підвищення акцизів. Зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання пришвидшилося під впливом тиску з боку виробничих витрат. Також зросла вартість місцевого телефонного зв’язку.

У січні зростання цін на пальне суттєво пришвидшилося порівняно з груднем – до 12,1% – під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів і логістичних проблем через шторми в Чорному морі на початку року. Водночас суттєвіше здорожчання пального стримувалося за рахунок конкуренції між мережами АЗС на тлі досить сезонно низького попиту.

У макропрогнозі Нацбанку передбачено пришвидшення показників інфляції в перші місяці 2025 року на тлі низької бази порівняння минулого року під впливом як тимчасових чинників, зокрема обмеженої пропозиції продовольства через гірші минулорічні врожаї, так і фундаментальних, зокрема через збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці.

Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження в другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ – 5% на горизонті політики.

Сповільненню інфляції сприятимуть посилення процентної політики НБУ та його заходи з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку, розширення пропозиції продовольчих товарів після надходження нового врожаю, звуження фіскального дефіциту, а також помірний зовнішній ціновий тиск.

Раніше повідомлялося, що оновлений макроекономічний прогноз Національного банку України передбачає інфляцію за підсумками 2025 року на рівні 8,4%, хоча раніше очікувалося її уповільнення до 6,9%.

До того повідомлялося, що в 2024 році по регіонах найбільшу інфляцію зафіксували в Кіровоградській області та у Києві – 13,8% та 13,5% відповідно.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.